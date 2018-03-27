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الوطن

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لإفشال الانتخابات الرئاسية منذ سنتين

منذ 27 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لإفشال الانتخابات الرئاسية منذ سنتين

ثروت الخرباوي

قال المفكر الإسلامي، ثروت الخرباوي، إن خطة جماعة الإخوان لإفشال الانتخابات الرئاسية وضعت منذ سنتين أي في 2016 حينما حضروا مؤتمر التنظيم الدولي للإخوان بتركيا.

وأضاف الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن في هذا المؤتمر وضعت الخطط التي تقضي بأنه لابد وأن يظهر النظام المصري أمام العالم كله بأنه لا شعبية له على الإطلاق.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية حتى تتمكن من إنجاح هذا المخطط عملت على إثارة الأزمات الداخلية وخاصة في المجال الاقتصادي حتى يشكك المواطن المصري بأنه لا أمل في تلك القيادة السياسية ولا في الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

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