والد شهيد أحمد فوزي: "ابني رفض يسيب العريش"

قال فوزي عمارة، والد الشهيد ملازم أول أحمد فوزي عمارة، إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور": "ابني وولاد القوات المسلحة والجيش استشهدوا عشان كلنا نعيش والبلد تعيش وتبقى في استقرار".

وتابع: "لم أكن أعلم أن ابني يخدم في العريش منذ تخرجه قبل عامين وعندما علمت طلبت منه أن يخدم بالقاهرة لكنه رفض". وأردف: "قالي يعني أنا أحسن من اللي هيروحوا هناك، وأصر يكمل".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.