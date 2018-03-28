ببدلة الصاعقة وعلم مصر.. طلاب سيناء يستقبلون الناخبين في لجان التصويت

شهر ونصف مر دون أن تطأ أقدامهم أبواب مدرستهم، التزاما بقرار وزارة التربية والتعليم بتعطيل الدراسة مؤقتا، لحين الانتهاء من العملية الشاملة في سيناء "سيناء 2018" حرصا على سلامتهم، فأكملوا مناهجهم في منازلهم بمساعدة معلميهم يلتقون بهم على فترات لشرح بعض الأجزاء الصعبة في المنهج، ومع بدء انتخابات الرئاسة استغلوا الفرصة ليجتمعون داخل أسوار المدرسة من جديد.

في لجان مدارس محافظة شمال سيناء، تصدر الأطفال المشهد الانتخابي، استيقظوا مبكرا في موعد الطابور الصباحي ذهبوا مع أهاليهم للجان، إلا أن حضورهم ذلك اليوم لمهمة وطنية وليست تعليمية.

هالة النمر، مدير مدرسة بئر العبد الابتدائية، صرحت بأن الأطفال حضر كثير منهم بملابس الجيش حاملين أعلام مصر، وبعضهم رسم العلم على وجهه، وقفوا يستقبلون طوابير الناخبين فرحة بزيارة مدرستهم مرة أخرى، وبالأغاني الوطنية التي انطلقت مبكرا في الشوارع المحيطة بها.

داخل فصول المدرسة وقف الأطفال يلتقطون صورا مع صندوق الاقتراع، وحسب حديث النمر لـ"الوطن" اتلقطوا صورا مع مدرسيهم وبجوار رؤساء اللجان وأهاليهم بعد التصويت، وبعضهم وضع يده في الحبر الفسفوري تقليدا للناخبين.