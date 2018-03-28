برلماني: التمويل القطري لبعض وسائل الإعلام الغربية يجعلها تهاجم مصر

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن منظمات المجتمع المدني والإعلام هم أبرز جهات صنع القرار في الدول الأوروبية.

وأضاف الخولي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائي "CBC"، أن بعض الجهات والأجهزة الأوروبية دائمًا ما تتخذ موقفًا سلبيًا ضد مصر وتحرض عليها.

وتابع: "بعض وسائل الإعلام قد يكون لها موقفًا انتقاميًا أو ثأريًا من مصر، وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى يلعب التمويل القطري دورًا كبيرًا في تشويهها لمصر".

وأردف: "لم نهزم الإخوان بالقدر الكافي، فالإخوان تواجدوا في مؤسسات صنع القرار في أمريكا وبريطانيا على سبيل المثال، ولهذا يجب أن ننفتح بالشكل اللازم على نظرائنا".