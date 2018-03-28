برلمانية: الرقص أمام اللجان أفضل من العويل على الحدود

علقت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، على انتقاد البعض للراقصين أمام الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الطبل والرقص أمام اللجان أفضل من الصراخ والعويل أمام الحدود، والوقوف في طوابير الانتخابات أفضل من الوقوف في طوابير اللاجئين.

وأضافت عجمي، خلال حوارها في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة " القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن المرأة المصرية قامت بدورها وشاركت في نجاح الانتخابات الرئاسية، مستطردة :" هما حُرين بيفرحوا لبلدهم، ومش مطلوب مننا إننا نحزن أو نلبس أسود".

وأوضحت، أن البلد كانت في عنق الزجاجة وحان وقت الحصاد، متابعة: "زغاريد الأمهات كانت مدافع في آذان أعداء الوطن".