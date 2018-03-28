عمليات "قضايا الدولة": نسبة التصويت وصلت لـ30% في بعض اللجان

قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضاة هيئة قضايا الدولة ورئيس غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة، إن نسبة المشاركة وصلت في بعض اللجان اليوم لـ30%.

وأضاف خليفة، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك عددا من اللجان تجاوزت نسبة التصويت فيها لليوم الثاني أكثر من 30%.

من جانبه قال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس غرفة العمليات مجلس الدولة، إن نسبة التصويت في القرى أكثر بكثير من المدن.

وأكد البهي، أن اللجان الانتخابية شهدت توافد أبناء الشهداء بصحبة ذويهم رغم عدم وجود أصوات انتخابية لهم.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.