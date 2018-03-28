نقيب التمريض: 27 غرفة طوارئ على مستوى الجمهورية بكل المحافظات

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن النقابة لديها غرفة طوارئ لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 27 غرفة طوارئ على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "الرئيس"، المٌذاع عبر فضائية "ten"، أنه سيتم تكريم المحافظات المتميزة في المشاركة الانتخابية، موضحة: "مكافأة المحافظات الأعلى مشاركة في الانتخابات الرئاسية في حفل كبير".

وأكدت نقيب التمريض أنها تسعى لإحداث التنافس بين النقباء ومديريات التمريض بكل المحافظات لتشجيع أعضاء التمريض في المحافظات بالخروج للانتخابات بنسبة 100 %.