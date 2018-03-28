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الوطن

جوتيريش يحث "بن سلمان" على إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

اليوم AM 06:09
كتب: أ ف ب
جوتيريش يحث "بن سلمان" على إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

جوتيريش وبن سلمان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العمل لإنهاء النزاع في اليمن عبر حل سياسي.

وبعد أن سلّمه بن سلمان شيكًا بـ930 مليون دولار من السعودية والإمارات لتمويل برنامج مساعدات الأمم المتحدة في اليمن، قال جوتيريش "لا يوجد حل إنساني للمشكلات الإنسانية".

وأضاف "الحل سياسي، ونحن في تصرّفكم بالكامل من أجل العمل على إيجاد حل" من شأنه "إنهاء المعاناة في اليمن" حيث تدور حرب أهلية منذ ثلاث سنوات.

وتحاول الأمم المتحدة إعطاء زخم جديد لمحادثات السلام في هذا البلد حيث تقود الرياض تحالفا عسكريًا منذ 2015 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وقُتل زهاء 10 آلاف يمني وأصيب 53 ألفا بجروح، في حين أن السكان مهددون بالمجاعة والكوليرا.

وتقول الأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بأسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم، مع وجود 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وخلال الاجتماع مع بن سلمان، وهو الثاني بين الرجلين، وصف غوتيريش النزاع في اليمن بأنه "حرب غبية" تضر بمصالح الدول المنخرطة فيها.

وأكد الأمير محمد أن السعودية تعمل على احترام مبادئ الأمم المتحدة التي تنص على أنه "يتعين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، في إشارة منه إلى دعم إيراني للحوثيين.

وقال الأمير "إننا نحاول قدر استطاعتنا حل المشاكل في الشرق الأوسط سياسيا، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإننا نعمل بأقصى ما في وسعنا لتجنب أي عواقب أخرى"، وأضاف "سنواصل احترام القانون الدولي كما فعلنا دائما".

وزار مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، العاصمة صنعاء هذا الأسبوع لمحاولة إحياء العملية السياسية بعد عدد من الاجتماعات في الرياض.

وقد ناشدت الأمم المتحدة أعضاءها لجمع 2,96 مليار دولار لتمويل المساعدات الضرورية لليمن في العام 2018. ومن المقرر أن يسافر غوتيريش إلى جنيف لحضور مؤتمر للمانحين في 3 أبريل.

 

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