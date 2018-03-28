محافظ أسيوط: جميع اللجان فتحت في موعدها أمام الناخبين

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث، بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان.

وأشار المحافظ لعدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو رصد لأي خروقات للعملية الانتخابية في اليومين الماضيين، حيث جرت بهدوء دون أي مشاكل.

كان المحافظ قد تفقد أمس عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، يرافقه اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة النظم العسكرية بالقوات المسلحة واللواء توفيق خالد رئيس أركان المنطقة الجنوبية واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، وعددا كبيرًا من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط وذلك بمنطقة حي غرب وشرق مدينة أسيوط ولجان قرية منقباد بمركز أسيوط وقرية العزية بمركز منفلوط للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.