وزير الإسكان: جار تنفيذ 50184 وحدة بمشروع "سكن مصر"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع "سكن مصر"، والذى تنفذه الوزارة حالياً، بعدد من المدن الجديدة، وتم حجز المرحلة الأولى به، وتستعد الوزارة حاليا لطرح المرحلة الثانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: جار تنفيذ 50184 وحدة بمشروع "سكن مصر" بجانب 4920 وحدة في مراحل الطرح، بينما تم ويجري تخطيط 21448 وحدة أخري، في 13 مدينة جديدة، مشيراً إلى أنه تم ويجرى إسناد وطرح تنفيذ المرافق المختلفة بالمشروع.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن نسب التنفيذ بلغت معدلات مرتفعة، فى فترة زمنية قليلة، وهو ما يُعد إنجازاً بكل المقاييس، حيث تضع الوزارة هذا المشروع على أجندة أولوياتها، بهدف توفير وحدة سكنية بمستوى متميز لشريحة محددة من طبقة متوسطى الدخل، موضحاً أنه سبق طرح 40 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، بمساحة نحو 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما أن المشروع محاط بسياج شجرى، وتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتحديد الفائزين.

وفيما يتعلق بنسب التنفيذ، وأعداد الوحدات بالمدن الجديدة، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: في مدينة القاهرة الجديدة، يجري تنفيذ 17112 وحدة، بجانب 192 وحدة في مراحل الطرح، ويجري تخطيط 10008 وحدات أخرى بالمدينة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 38 %، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، يجري تنفيذ 4584 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 67 %، وفي مدينة حدائق أكتوبر، يجري تنفيذ 9744 وحدة، بجانب 696 وحدة في مراحل الطرح، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 64 %، وفي مدينة العبور، يجري تنفيذ 3120 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 60 %، وفي مدينة دمياط الجديدة، يجري تنفيذ 4248 وحدة، بجانب 576 وحدة في مراحل الطرح، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 89 %، وتمت الموافقة على تخطيط 2160 وحدة بالمدينة، وفي مدينة المنيا الجديدة، يجري تنفيذ 1152 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 44 %، وفي مدينة بدر، يجري تنفيذ 1272 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 53 %، وفي مدينة المنصورة الجديدة، يجري تنفيذ 4704 وحدات، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 65 %.

وأضاف: في مدينة العلمين الجديدة، يجري تنفيذ 2088 وحدة، وتمت الموافقة على تخطيط 7920 وحدة بالمدينة، وفي مدينة غرب قنا، يجري تنفيذ 720 وحدة، بجانب 720 وحدة في مراحل الطرح، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 2 %، وفي مدينة غرب أسيوط، يجري تنفيذ 1440 وحدة، وبلغت أعلى نسبة للتنفيذ 7 %، وفي مدينة الشروق، يوجد 2736 وحدة في مراحل الطرح، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخطيط 1360 وحدة، ويجري اعتماد قيود الارتفاع بالمنطقة.