سلطات مطار القاهرة الدولي تضبط راكب حاول تهريب أقراص مخدرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط راكب مصري كان مغادر على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت وكانت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب قد اشتبهت في وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على عدد 80 قرصا لعقار الترامادول المخدر وعلى الفور تم إخطار اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، الذي أمر بتحرير محضر ضبط للراكب وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها وبناء على تعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.