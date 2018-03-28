رغم بتر ساقيه.. عادل أصر على التصويت بالإسماعيلية: "والله أمر طبيعي"

في مشهد يتكرر للمرة الثانية في الإسماعيلية وتحديدا داخل مدرسة بدر بنات بعزبة أبو دهشان، دائرة مركز الإسماعيلية، ذهب المواطن عادل محمد والذي يعمل ميكانيكي متوسيكلات إلى لجنته الإنتخابية على يديه نظرا لبتر ساقيه الاثنين، حاملا بيده أيضا ورقة مكتوب عليها بيانات لجنته وأثناء تواجده داخل اللجان وجد الكثير من عبارات الترحيب والثناء من جمبع الحضور ليقول "والله الأمر طبيعي جدا وعادي أن أحضر للمشاركة في الانتخابات على يدي والله ما عملت حاجة دي مصر يا خونا لازم نقف جوارها ونقدم لها كل ما هو غالي".

وأضاف لـ"الوطن"، لم أفعل المستحيل ولم أقدم جديد ورجال الجيش والشرطة قدموا لنا كثير من صور التضحيات وفقدوا أرجلهم وأيديهم بل ومنهم فقد حياته كلها محاربا مقاتلا على الجبهة، وأنا لست أقل وطنية من هؤلاء الشرفاء.

وطالب عادل جموع الشعب المصري بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية وضرورة الإدلاء بالصوت الذي هو أمانة على كل مصري، مؤكدا أن إنسانية السيسي قوت بداخله الشعور باحترام الرجل ودعمه ومشاركته في كل المواقف الذي يتطلبها الوطن.