"من أجل مصر" بالغربية تدفع بسيارات لحشد المواطنين في انتخابات الرئاسة

شهدت شوارع وميادين مراكز طنطا والمحلة بمحافظة الغربية، تخصيص سيارات وأتوبيسات معلق عليها لافتات كتب عليها عبارات "انزل وشارك واعرف لجنتك الانتخابية" لنقل وحشد المواطنين مجانا إلى مقرات ولجان انتخابات الرئاسية.

من جانبه أعلن المكتب التنفيذي لحملة "معاك من أجل مصر"، أنه تم الدفع ببوسترات ومطبوعات ورقية لحث المواطنين على المشاركة السياسية والنزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم فضلا عن الدفع بسيارات معلق عليها لافتات كتب عليها "اعرف لجنتك" مجانا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أول أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى .

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.