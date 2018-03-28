3 قضاة لجان في أجا بالدقهلية يخرجون من اللجان لمساعدة كبار السن

خرج القضاة في لجان الغراقة ومنية سمنود مركز أجا بالدقهلية إلى كبار السن والعجائز إلى خارج اللجان لعدم قدرتهم على الدخول وساعدوهم في الإدلاء بأصواتهم.

ووافق المستشار إسماعيل مجاهد في لجنة 54 بقرية الغراقة على أن يدلي أحد العجائز بصوته الانتخابي خارج مقر اللجنة، كما وافق المستشار معتز رئيس اللجنة رقم 67 بمدينة أجا على مساعدة أحد المسنين في الإدلاء بصوته، وخرج المستشار أحمد حمزة باللجنة رقم 70 بمنية سمنود لأحد كبار السن ليساعده على الإدلاء بصوته.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.