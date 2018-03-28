الوطنية للانتخابات: المصريون أثبتوا بنزولهم عدم التفاتهم للحاقدين

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يشكر باسم الهيئة ممثلة برئيسها السيد المستشار لاشين إبراهيم والأعضاء كافة المستوى الرائع في تغطية العملية الانتخابية.

ووجه الشريف الشكر، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج سير العملية التصويتية في اليوم الثالث، لأبناء "الوطن العظيم" الذين أثبتوا ومازالوا يثبتون للعالم أن المصريين قادرين على تقرير مصيرهم غير مبالين أو مستمعين لنداءات الحاقدين على الوطن.

كما وجه الشكر لقضاة مصر على تحمل هذا العبء الثقيل بجانب الأبطال الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، ممن تعهدوا بتأمين العملية الانتخابية إيمانا بدورهم بجماعات توعدت المصريين بتجنب لجان الانتخابات لأنها ستكون أهدافهم ولم يعرضوا حياتهم للخطر من أجل هذا البلد وأهله، متأكدين أن الشعب المصري لن يخذلهم وسينزل للتصويت.

وأضاف الشريف أن الهيئة تابعت كل اللجان على مستوى أنحاء الجمهورية، وقد فتحت في مواعيدها ما عادا لجان في 6 أكتوبر والشرقية وبنها، وغرفة العمليات مازالت تتلقى اتصالات المواطنين واستفساراتهم ولم تكن هناك شكاوى مستجدة سوى معرفة اللجان.