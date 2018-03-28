بالصور| رئيس "قضاة مصر" يدلي بصوته..ويؤكد: لم ترد شكاوى للجان المتابعة

أكد المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، أن العملية الانتخابية تسير بصورة جديدة، والمؤشرات تؤكد أن نسبة الإقبال جيدة، ومن أول يوم، والقضاة منتظمون في لجانهم بكل وقار، ومنتظمين في عملهم من 9 صباحا حتى نهاية اليوم في الساعة 9 مساء.

وقال منصور، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته في اللجنة رقم 18 بمدرسة "الملك الكامل" بمنصورة، إن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة، ولم ترد أي شكاوى إلى لجان المتابعة، ويوجد تواصل تام مع القضاة، ويبذلون جهدا كبيرا خاصة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء ساعة الراحة، متابعا: "القضاة تقبلوا الوضع والأمور تسير بصورة منتظمة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.