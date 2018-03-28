محافظ دمياط يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

استقبل طلاب مدرسة الشهيد رامي زيدان الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط والناخبين بنشيد الصاعقة قالوا إيه وقاد المحافظ مسيرة شارك فيها طلاب وتلاميذ فارسكور.

ورفع تلاميذ الابتدائي صورة شهيد الصاعقة خالد مغربي وشهداء الجيش كما حملوا الورود والتقطوا الصور التذكارية مع ضباط الجيش. وشهدت اللجنة إقبال كبير من الشباب الذين حضروا للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

ووجه المحافظ الشكر للشباب على مشاركتهم الايجابية في العملية الانتخابية، كما تصدر الشباب المشهد الانتخابي، كما نفى المحافظ مد الانتخابات ليوم وحث المواطنين على المشاركة الايجابية وضرورة العمل بالحس الوطني قبل تفعيل قرار الغرامة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.