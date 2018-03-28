الوطنية للانتخابات: التصويت ينتهي اليوم.. ونشر الأخبار الكاذبة "جريمة"

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تقرر التصويت ليوم رابع، والتصويت فقط لمدة 3 أيام، وتلك الشائعات التي يرددها كارهو هذا الوطن الذي أذهلهم المظهر الحضاري للمصريين فراحو يفكرون كيف يمنعوكم من التصويت ونعلن أن التصويت ينتهي اليوم وليس هناك تصويت غدا وليس هناك يوم رابع، وباقي ساعات فقط على الانتخاب.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية نظم الجرائم الانتخابية، ومن ضمنها من ينشر أو يذيع أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على النتيجة وإذاعة أي أخبار كاذبة أو نشر أخبار كاذبة هو جريمة سيحاسب عليها أيا كان.