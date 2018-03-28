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الوطن

بالصور| مدير أمن كفر الشيخ يطمئن على تأمين لجان الانتخابات الرئاسية

منذ 35 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| مدير أمن كفر الشيخ يطمئن على تأمين لجان الانتخابات الرئاسية

مدير امن كفر الشيخ يتفقد تأمين اللجان الإنتخابية

تفقد اللواء أحمد صالح، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، القوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، حيث قام بالمرور على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية.

ووجه مدير الأمن بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وجمهور الناخبين لدى ممارستهم حقهم الإنتخابى وضماناً لسير العملية الانتخابية في أمان وانتظام.

كما حرص مدير امن كفر الشيخ، على توزيع اعلام مصر على الأطفال المصاحبين لذويهم، كما حرص على مداعبتهم وتشجيعهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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إيساف يطالب جمهوره بالمشاركة في الانتخابات قبل نهاية التصويت

إيساف يطالب جمهوره بالمشاركة في الانتخابات قبل نهاية التصويت
إقبال كبير في فيصل والهرم.. والشباب يظهرون بكثافة أمام اللجان

إقبال كبير في فيصل والهرم.. والشباب يظهرون بكثافة أمام اللجان
السباحة فريدة عثمان تدلي بصوتها في الزمالك: واجب وطني

السباحة فريدة عثمان تدلي بصوتها في الزمالك: واجب وطني
"الوطنية": المشاركة الواسعة تدعم جهود التنمية والقضاء على الإرهاب

"الوطنية": المشاركة الواسعة تدعم جهود التنمية والقضاء على الإرهاب
أب يزرع في أطفاله حب الوطن: البداية من أمام اللجان الانتخابية

أب يزرع في أطفاله حب الوطن: البداية من أمام اللجان الانتخابية
رئيس "جامعة المنيا": "طوابير الانتخابات أفضل من طوابير اللاجئين"

رئيس "جامعة المنيا": "طوابير الانتخابات أفضل من طوابير اللاجئين"
محافظ السويس يتفقد اللجان الانتخابية بالقطاع الريفي

محافظ السويس يتفقد اللجان الانتخابية بالقطاع الريفي
قائد الدفاع الجوي يتفقد لجان الانتخابات بأسوان: رجالنا جاهزون لأي مهام

قائد الدفاع الجوي يتفقد لجان الانتخابات بأسوان: رجالنا جاهزون لأي مهام
عشرات الناخبين يصوتون بـ"أكتوبر الثانوية" للبنين على "تسلم الأيادي"

عشرات الناخبين يصوتون بـ"أكتوبر الثانوية" للبنين على "تسلم الأيادي"
إقبال كثيف من قبل المواطنين على لجان الانتخابات بالأسمرات

إقبال كثيف من قبل المواطنين على لجان الانتخابات بالأسمرات
إقبال متزايد من الناخبين على لجان "طامية" بالفيوم

إقبال متزايد من الناخبين على لجان "طامية" بالفيوم
نائب المرج: السيدات شاركن بكثافة في الانتخابات لحرصهن على ممارسة حقها

نائب المرج: السيدات شاركن بكثافة في الانتخابات لحرصهن على ممارسة حقها
قاضي بالجيزة يخرج من لجنته لمعاونة المسنين في الإدلاء بأصواتهم

قاضي بالجيزة يخرج من لجنته لمعاونة المسنين في الإدلاء بأصواتهم
بالصور| نجوم الإعلام والصحافة في صدارة المشهد الانتخابي

بالصور| نجوم الإعلام والصحافة في صدارة المشهد الانتخابي
قاضي "الشهيد تامر عيد" يخرج لمريضة قلب للإدلاء بصوتها من "التوك توك"

قاضي "الشهيد تامر عيد" يخرج لمريضة قلب للإدلاء بصوتها من "التوك توك"
في آخر أيام الانتخابات بمدارس بلقاس بالدقهلية: "انزل شارك صوتك أمانة"

في آخر أيام الانتخابات بمدارس بلقاس بالدقهلية: "انزل شارك صوتك أمانة"
إقبال كثيف على التصويت بلجان الجيزة في اليوم الأخير

إقبال كثيف على التصويت بلجان الجيزة في اليوم الأخير
مدير أمن بورسعيد: سنؤمن صناديق الاقتراع حتى تصل لمقر اللجنة العامة

مدير أمن بورسعيد: سنؤمن صناديق الاقتراع حتى تصل لمقر اللجنة العامة
إقبال كبير على لجان السويس في آخر أيام التصويت

إقبال كبير على لجان السويس في آخر أيام التصويت
محافظ المنيا: الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين

محافظ المنيا: الإقبال على التصويت يعكس وعي المواطنين
نائب رئيس مجلس الدولة: لو بإيدي هخلي غرامة المتخلف عن التصويت 10 آلاف

نائب رئيس مجلس الدولة: لو بإيدي هخلي غرامة المتخلف عن التصويت 10 آلاف
مستشار لجنة "جيهان السادات الثانوية": الإقبال في اليوم الثالث "مشرف"

مستشار لجنة "جيهان السادات الثانوية": الإقبال في اليوم الثالث "مشرف"
بخلاف "أبو الرجولة وقالوا إيه".. أغاني وطنية قديمة لم يمحها الزمن

بخلاف "أبو الرجولة وقالوا إيه".. أغاني وطنية قديمة لم يمحها الزمن
وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان يتابعان الانتخابات

وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان يتابعان الانتخابات
كثافة تصويتية كبيرة في لجان الانتخابات بسوهاج

كثافة تصويتية كبيرة في لجان الانتخابات بسوهاج
قافلة دعوية لـ"أوقاف كفر الدوار" لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية

قافلة دعوية لـ"أوقاف كفر الدوار" لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية
محافظ الشرقية يواصل متابعته للانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يواصل متابعته للانتخابات الرئاسية
بالصور| أسرة "البطل شبراوي" على درب "الرجولة".. وشقيقه: "أدينا واجبنا"

بالصور| أسرة "البطل شبراوي" على درب "الرجولة".. وشقيقه: "أدينا واجبنا"
طوابير للناخبين أمام لجان "السلام" ببولاق أبوالعلا

طوابير للناخبين أمام لجان "السلام" ببولاق أبوالعلا
طالبات "الراهبات" يغنين أمام اللجان بقنا لحث المواطنين على التصويت

طالبات "الراهبات" يغنين أمام اللجان بقنا لحث المواطنين على التصويت
وفد "البرلمان العربي" لمتابعة الانتخابات: لم نرصد أي حالة خروقات

وفد "البرلمان العربي" لمتابعة الانتخابات: لم نرصد أي حالة خروقات
توافد أعداد كبيرة من السيدات على لجان السويس

توافد أعداد كبيرة من السيدات على لجان السويس
ناخب يتعرض لغيبوبة سكر أثناء الإدلاء بصوته في بني سويف

ناخب يتعرض لغيبوبة سكر أثناء الإدلاء بصوته في بني سويف
كبار السن بالمقطم للشباب: خليك إيجابي وأنزل انتخب

كبار السن بالمقطم للشباب: خليك إيجابي وأنزل انتخب
بالصور| عمال بشركة غزل المحلة يقودون مسيرة لدعم السيسي بالانتخابات

بالصور| عمال بشركة غزل المحلة يقودون مسيرة لدعم السيسي بالانتخابات
مسن يشارك في الانتخابات بكرسي متحرك: "اللي منزلش عمل إيه في حياته"

مسن يشارك في الانتخابات بكرسي متحرك: "اللي منزلش عمل إيه في حياته"
محافظ أسوان يشيد بجهود الجيش والشرطة في تأمين المقار الانتخابية

محافظ أسوان يشيد بجهود الجيش والشرطة في تأمين المقار الانتخابية
أسرة بائع جرائد تبرز عدد "الوطن" احتفالا بانتخابات الرئاسة

أسرة بائع جرائد تبرز عدد "الوطن" احتفالا بانتخابات الرئاسة
طوابير للسيدات في المرابعين وكفور الغاب بدمياط للإدلاء بأصواتهن

طوابير للسيدات في المرابعين وكفور الغاب بدمياط للإدلاء بأصواتهن
بالصور| بعثة الجامعة العربية تتفقد اللجان في الإسكندرية برفقة المحافظ

بالصور| بعثة الجامعة العربية تتفقد اللجان في الإسكندرية برفقة المحافظ
بالصور| علم ولمة ولقطة للذكرى.. مشاهير الرياضة بأول وثاني أيام التصويت

بالصور| علم ولمة ولقطة للذكرى.. مشاهير الرياضة بأول وثاني أيام التصويت
في آخر أيام التصويت.. ماذا تقول الأبراج لمرشحي الانتخابات الرئاسية؟

في آخر أيام التصويت.. ماذا تقول الأبراج لمرشحي الانتخابات الرئاسية؟
توافد آلاف من عمال "حقل ظهر" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

توافد آلاف من عمال "حقل ظهر" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
إقبال كثيف من الناخبين على لجان القرى في البحيرة للإدلاء بأصواتهم

إقبال كثيف من الناخبين على لجان القرى في البحيرة للإدلاء بأصواتهم
مسيرة لطالبات مدرسة إعدادية بالبحيرة للحث على المشاركة في الانتخابات

مسيرة لطالبات مدرسة إعدادية بالبحيرة للحث على المشاركة في الانتخابات
مسيرة حاشدة لأهالي كفر شكر: "جنودنا في الميدان وإحنا في اللجان"

مسيرة حاشدة لأهالي كفر شكر: "جنودنا في الميدان وإحنا في اللجان"
محمد صبحي: للمرة الأولى أتابع انتخابات خالية من البلطجة وتجارة الأصوات

محمد صبحي: للمرة الأولى أتابع انتخابات خالية من البلطجة وتجارة الأصوات
رئيس بعثة الجامعة العربية: سعيدة بأجواء التصويت.. وأتوقع إقبالا كثيفا

رئيس بعثة الجامعة العربية: سعيدة بأجواء التصويت.. وأتوقع إقبالا كثيفا
جامعة الإسكندرية تخصص 13 أتوبيسا للطلاب لإيصالهم لمقار انتخابهم

جامعة الإسكندرية تخصص 13 أتوبيسا للطلاب لإيصالهم لمقار انتخابهم
جيهان السادات: المرأة المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه في كل المناسبات

جيهان السادات: المرأة المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه في كل المناسبات
محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات باللجان في آخر أيام التصويت

محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات باللجان في آخر أيام التصويت
رئيس محكمة البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات بالغردقة 

رئيس محكمة البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات بالغردقة 
إصابة شرطي بهبوط خلال تأمينه للانتخابات ونقله للمستشفى في بني سويف

إصابة شرطي بهبوط خلال تأمينه للانتخابات ونقله للمستشفى في بني سويف
طلاب ومعلمو "دشنا" في قنا ينظمون مسيرة لحث المواطنين على الانتخابات

طلاب ومعلمو "دشنا" في قنا ينظمون مسيرة لحث المواطنين على الانتخابات
بالصور| تزايد الإقبال على لجان الضهرة.. والأطفال يلتقطون صورا تذكارية

بالصور| تزايد الإقبال على لجان الضهرة.. والأطفال يلتقطون صورا تذكارية
تنكرت بزي الرجال لـ43 سنة.. "صيصة" تقطع رحلة علاجها لأجل "نجمة السيسي"

تنكرت بزي الرجال لـ43 سنة.. "صيصة" تقطع رحلة علاجها لأجل "نجمة السيسي"
وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجان البدرشين

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجان البدرشين
تزايد إقبال الناخبين على لجان الحضرة البحرية بالإسكندرية

تزايد إقبال الناخبين على لجان الحضرة البحرية بالإسكندرية
بالصور| حكمدار الجيزة يتفقد لجان الهرم

بالصور| حكمدار الجيزة يتفقد لجان الهرم
أطفال يشاركون ذويهم خلال العملية الانتخابية في لجان الدقي

أطفال يشاركون ذويهم خلال العملية الانتخابية في لجان الدقي
طلاب "قناة السويس" يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية

طلاب "قناة السويس" يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية
مسلم: «الإخوان» لديها مشكلة مع الشعب.. ومصر تلعب دورا نيابة عن العالم

مسلم: «الإخوان» لديها مشكلة مع الشعب.. ومصر تلعب دورا نيابة عن العالم
الجندي يتفقد "عمليات التنمية المحلية" في آخر أيام الانتخابات

الجندي يتفقد "عمليات التنمية المحلية" في آخر أيام الانتخابات
مدير أمن الإسكندرية الأسبق يصوت بالانتخابات: "المرة الأولى لي"

مدير أمن الإسكندرية الأسبق يصوت بالانتخابات: "المرة الأولى لي"
"عمليات الوزراء": كثافة التصويت في رفح والعريش دليل على استقرار الأمن

"عمليات الوزراء": كثافة التصويت في رفح والعريش دليل على استقرار الأمن
مسيرة لتلاميذ مدرسة ثانوية بالشرقية لحث الأهالي على التصويت

مسيرة لتلاميذ مدرسة ثانوية بالشرقية لحث الأهالي على التصويت
"عمليات الوزراء": كثافات تصويتية بأسيوط والشرقية وشمال سيناء

"عمليات الوزراء": كثافات تصويتية بأسيوط والشرقية وشمال سيناء
مجند بالقوات المسلحة يساعد عجوز للإدلاء بصوته بالغربية

مجند بالقوات المسلحة يساعد عجوز للإدلاء بصوته بالغربية
رغم بتر ساقيه.. عادل أصر على التصويت بالإسماعيلية: "والله أمر طبيعي"

رغم بتر ساقيه.. عادل أصر على التصويت بالإسماعيلية: "والله أمر طبيعي"
انتظام عملية التصويت في سوهاج باليوم الأخير من الانتخابات

انتظام عملية التصويت في سوهاج باليوم الأخير من الانتخابات
منسق "كلنا معاك" بقنا: لا شكاوى في جوهر العملية الانتخابية

منسق "كلنا معاك" بقنا: لا شكاوى في جوهر العملية الانتخابية
"نصر" يُلقي معاناة الغربة في الصندوق: "السيسي حامينا من الإرهاب"

"نصر" يُلقي معاناة الغربة في الصندوق: "السيسي حامينا من الإرهاب"
بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم
وكيل "تعليم القليوبية": الانتخابات عُرس يشاهده العالم

وكيل "تعليم القليوبية": الانتخابات عُرس يشاهده العالم
توافد كثيف للناخبين على لجان سوهاج بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة

توافد كثيف للناخبين على لجان سوهاج بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة
وفد من الاتحاد الإفريقي يتفقد سير العملية الانتخابية في الشرابية

وفد من الاتحاد الإفريقي يتفقد سير العملية الانتخابية في الشرابية
"الوطنية للانتخابات" تشكر المصوتين وتحذر المتخلفين: سنطبق الدستور

"الوطنية للانتخابات" تشكر المصوتين وتحذر المتخلفين: سنطبق الدستور
أمن القاهرة تنقل مسنة بسيارة مجهزة للإدلاء بصوتها في روض الفرج

أمن القاهرة تنقل مسنة بسيارة مجهزة للإدلاء بصوتها في روض الفرج
كلاب بوليسية وبوابات إلكترونية في لجان بني سويف.. ومصدر: إجراء احترازي

كلاب بوليسية وبوابات إلكترونية في لجان بني سويف.. ومصدر: إجراء احترازي
مصدر بلجنتي "الناصر" و"شبرا البلد": الإقبال جيد ولا معوقات في التصويت

مصدر بلجنتي "الناصر" و"شبرا البلد": الإقبال جيد ولا معوقات في التصويت
"عمليات النيابة الإدارية": انتظام الاقتراع في اللجان الانتخابية

"عمليات النيابة الإدارية": انتظام الاقتراع في اللجان الانتخابية
غرفة عمليات موسى تبحث عن متابع في اليوم الثالث للانتخابات

غرفة عمليات موسى تبحث عن متابع في اليوم الثالث للانتخابات
محمد صبحي: "أول مرة أحضر انتخابات ما يكونش فيه بلطجية في الشوارع"

محمد صبحي: "أول مرة أحضر انتخابات ما يكونش فيه بلطجية في الشوارع"
إقبال كبير من الناخبات على مدرسة الفديوية الابتدائية بالوايلي

إقبال كبير من الناخبات على مدرسة الفديوية الابتدائية بالوايلي
بالصور| أتوبيسات مجانية تنقل الناخبات من مطروح للإدلاء بأصواتهن

بالصور| أتوبيسات مجانية تنقل الناخبات من مطروح للإدلاء بأصواتهن
الإسعاف تنقل 6 حالات مرضية للجان الانتخابات بالشرقية

الإسعاف تنقل 6 حالات مرضية للجان الانتخابات بالشرقية
مراقب دولي وموظفون من السفارة الأمريكية يتابعون لجان مدينة نصر

مراقب دولي وموظفون من السفارة الأمريكية يتابعون لجان مدينة نصر
بالصور| وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: الشعب المصري يدرك المخاطر التي تهدده

بالصور| وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: الشعب المصري يدرك المخاطر التي تهدده
محافظ مطروح يتابع العملية الانتخابية في اليوم الثالث: تحية للمرأة

محافظ مطروح يتابع العملية الانتخابية في اليوم الثالث: تحية للمرأة
قوات تأمين "الفواطم" في شرق الإسكندرية تساعد مسنة للإدلاء بصوتها

قوات تأمين "الفواطم" في شرق الإسكندرية تساعد مسنة للإدلاء بصوتها
إقبال على لجان السيدات في أبوتشت ونجع حمادي بقنا

إقبال على لجان السيدات في أبوتشت ونجع حمادي بقنا
خالد بيبو يدلي بصوته بـ6 أكتوبر.. ويدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات

خالد بيبو يدلي بصوته بـ6 أكتوبر.. ويدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات
مسلم: الاستهزاء من الناخبات سخف.. "البلد ماشية بدعواتهم"

مسلم: الاستهزاء من الناخبات سخف.. "البلد ماشية بدعواتهم"
"مسن": شاركت في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر والسيسي

"مسن": شاركت في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر والسيسي
بالصور| نقيب المعلمين يقود مسيرة بفيصل للحث على المشاركة في الانتخابات

بالصور| نقيب المعلمين يقود مسيرة بفيصل للحث على المشاركة في الانتخابات
في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة.. إقبال شديد على لجان طور سيناء

في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة.. إقبال شديد على لجان طور سيناء
جامعة القناة السويس توفر مقرات لمعرفة لجان التصويت للطلاب والعاملين

جامعة القناة السويس توفر مقرات لمعرفة لجان التصويت للطلاب والعاملين
امن القليوبية يوفر سيارات لنقل نزلاء "دار المسنين" إلى اللجان

امن القليوبية يوفر سيارات لنقل نزلاء "دار المسنين" إلى اللجان
رئيس "التنظيم والإدارة" بالقوات المسلحة يتفقد لجان الشرابية

رئيس "التنظيم والإدارة" بالقوات المسلحة يتفقد لجان الشرابية
"تعليم جنوب سيناء" تنظم مسيرة لحث المواطنين على التصويت بالانتخابات

"تعليم جنوب سيناء" تنظم مسيرة لحث المواطنين على التصويت بالانتخابات
صور| شرطي يحمل مسنة لتدلي بصوتها في إحدى لجان شبرا الخيمة

صور| شرطي يحمل مسنة لتدلي بصوتها في إحدى لجان شبرا الخيمة
وزير التنمية المحلية يتصل بالمحافظين لمتابعة سير الانتخابات

وزير التنمية المحلية يتصل بالمحافظين لمتابعة سير الانتخابات
عاجل| "الوطنية للانتخابات": غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت

عاجل| "الوطنية للانتخابات": غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت
بـ"فستان مصر".. "فاطمة" و"فينان" صغيرتان على التصويت: السيسي زعيم طيب

بـ"فستان مصر".. "فاطمة" و"فينان" صغيرتان على التصويت: السيسي زعيم طيب
مسيحي يفوز برحلة عمرة في "قرعة الناخبين" بالوادي الجديد

مسيحي يفوز برحلة عمرة في "قرعة الناخبين" بالوادي الجديد
"الوطنية للانتخابات": اللجان فتحت أبوابها في الـ9.. وإلغاء ساعة الراحة

"الوطنية للانتخابات": اللجان فتحت أبوابها في الـ9.. وإلغاء ساعة الراحة
سفيرة نوايا حسنة وشخصيات عامة يدلون بأصواتهم في لجان الدقي

سفيرة نوايا حسنة وشخصيات عامة يدلون بأصواتهم في لجان الدقي
إقبال كبير من الناخبات على "لجان السيدات" في البدرشين

إقبال كبير من الناخبات على "لجان السيدات" في البدرشين
بالصور |محافظ القاهرة يصل لجان "قصر الدوبارة" لمتابعة سير الانتخابات

بالصور |محافظ القاهرة يصل لجان "قصر الدوبارة" لمتابعة سير الانتخابات
محافظ مطروح: زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الأخير

محافظ مطروح: زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية في اليوم الأخير
بالصور| أرملة الشهيد الشبراوي في رسالة لمقاطعي الانتخابات: "حاجة تكسف"

بالصور| أرملة الشهيد الشبراوي في رسالة لمقاطعي الانتخابات: "حاجة تكسف"
محافظ القاهرة يتفقد لجان الأسمرات.. والمواطنون يهتفون: "بنحبك يا سيسي"

محافظ القاهرة يتفقد لجان الأسمرات.. والمواطنون يهتفون: "بنحبك يا سيسي"
"عمليات القضاة": لم نرصد تأخرا في فتح اللجان.. والإقبال جيد حتى الآن

"عمليات القضاة": لم نرصد تأخرا في فتح اللجان.. والإقبال جيد حتى الآن
توافد الناخبين على لجان دهب في آخر أيام الاقتراع

توافد الناخبين على لجان دهب في آخر أيام الاقتراع
انتظام التصويت لليوم الثالث في لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

انتظام التصويت لليوم الثالث في لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية
طوابير لذوي الاحتياجات الخاصة أمام لجنة في حي السلام للتصويت

طوابير لذوي الاحتياجات الخاصة أمام لجنة في حي السلام للتصويت
بالصور| "مستقبل وطن" صوته للرئيس بـ"تي شيرت السيسي" وعلم مصر

بالصور| "مستقبل وطن" صوته للرئيس بـ"تي شيرت السيسي" وعلم مصر
تلاميذ بالحبر الفسفوري بالدقهلية في صورة تذكارية بمدرستهم

تلاميذ بالحبر الفسفوري بالدقهلية في صورة تذكارية بمدرستهم
"فراشة وشاي بالمجان" للناخبين أمام إحدى لجان الدقهلية

"فراشة وشاي بالمجان" للناخبين أمام إحدى لجان الدقهلية
سنة ثالثة مشاركة.. "صلاح" في صحبة خاله لانتخاب السيسي: نفسي أطلع ضابط

سنة ثالثة مشاركة.. "صلاح" في صحبة خاله لانتخاب السيسي: نفسي أطلع ضابط
تزايد أعداد الناخبين بلجان "عائشة أم المؤمنين" بشبرا الخيمة

تزايد أعداد الناخبين بلجان "عائشة أم المؤمنين" بشبرا الخيمة
عبدالفتاح الجبالي يدلي بصوته في "ليسيه الحرية" بالمعادي

عبدالفتاح الجبالي يدلي بصوته في "ليسيه الحرية" بالمعادي
انطلاق 4 حافلات لنقل الناخبين من أهالي الشيخ زويد ورفح

انطلاق 4 حافلات لنقل الناخبين من أهالي الشيخ زويد ورفح
شرطي يساعد قعيد على كرسي متحرك للإدلاء بصوته في الانتخابات

شرطي يساعد قعيد على كرسي متحرك للإدلاء بصوته في الانتخابات
"عمليات مجلس الوزراء": انتظام عمل جميع اللجان في اليوم الأخير للتصويت

"عمليات مجلس الوزراء": انتظام عمل جميع اللجان في اليوم الأخير للتصويت
إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدينتي "النجيلة" و"براني"

إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدينتي "النجيلة" و"براني"
قضاة "القصاصين" يساعدون كبار السن في عملية التصويت

قضاة "القصاصين" يساعدون كبار السن في عملية التصويت
نقيب الصيادين على باب اللجنة مع "لمة العيلة": "كلنا انتخبنا السيسي"

نقيب الصيادين على باب اللجنة مع "لمة العيلة": "كلنا انتخبنا السيسي"
"عمليات التنمية المحلية": انتظام التصويت بكل اللجان في اليوم الثالث

"عمليات التنمية المحلية": انتظام التصويت بكل اللجان في اليوم الثالث
بعثة البرلمان العربي في مصر تشيد بسير العملية الانتخابية

بعثة البرلمان العربي في مصر تشيد بسير العملية الانتخابية
زفة وطنية بشوارع الإسماعيلية للحث على المشاركة في الانتخابات

زفة وطنية بشوارع الإسماعيلية للحث على المشاركة في الانتخابات
توصيلة وتشجيع وتوعية.. "ابنة أسيوط" في مهمة وطنية "رايح جاي": تحيا مصر

توصيلة وتشجيع وتوعية.. "ابنة أسيوط" في مهمة وطنية "رايح جاي": تحيا مصر
رئيس "قضايا الدولة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس "قضايا الدولة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
"المنوفية": 350 ألف جنيه مكافأة للمدينة و150 ألفا للقرية الأعلى تصويتا

"المنوفية": 350 ألف جنيه مكافأة للمدينة و150 ألفا للقرية الأعلى تصويتا
أهالي سيناء يتوافدون على لجان الاقتراع في ثالث أيام انتخابات الرئاسة

أهالي سيناء يتوافدون على لجان الاقتراع في ثالث أيام انتخابات الرئاسة
وفد من "الوطنية للانتخابات" يتفقد لجان الدقي لمتابعة عملية الاقتراع

وفد من "الوطنية للانتخابات" يتفقد لجان الدقي لمتابعة عملية الاقتراع
رئيس "دعم مصر": مشهد المرأة المصرية أمام لجان التصويت يدعو للفخر

رئيس "دعم مصر": مشهد المرأة المصرية أمام لجان التصويت يدعو للفخر
الناخبون يتوافدون على لجان السيدة زينب والدرب الأحمر في اليوم الأخير

الناخبون يتوافدون على لجان السيدة زينب والدرب الأحمر في اليوم الأخير
أرملة الشهيد عادل رجائي تدلي بصوتها بالعبور.. وتدعو المواطنين للمشاركة

أرملة الشهيد عادل رجائي تدلي بصوتها بالعبور.. وتدعو المواطنين للمشاركة
بالصور| إقبال الناخبين على لجان كفر الشيخ للتصويت في آخر يوم

بالصور| إقبال الناخبين على لجان كفر الشيخ للتصويت في آخر يوم
محافظ الإسكندرية: انتظام عملية التصويت في جميع اللجان

محافظ الإسكندرية: انتظام عملية التصويت في جميع اللجان
مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد
أمينة المرأة بـ"مستقبل وطن": سيدات القليوبية تصدرن مشهد التصويت

أمينة المرأة بـ"مستقبل وطن": سيدات القليوبية تصدرن مشهد التصويت
رئيس "دعم مصر": سعيد جدا بنسبة المشاركة في الانتخابات

رئيس "دعم مصر": سعيد جدا بنسبة المشاركة في الانتخابات
السيدات يتوافدن على لجان الزاوية الحمراء للتصويت

السيدات يتوافدن على لجان الزاوية الحمراء للتصويت
الرجال أول الحاضرين للجان "السلام" في بولاق أبو العلا

الرجال أول الحاضرين للجان "السلام" في بولاق أبو العلا
"نبيلة" في إجازة حتى تمنح صوتها لـ"السيسي": "هتفضل إيدنا في إيده"

"نبيلة" في إجازة حتى تمنح صوتها لـ"السيسي": "هتفضل إيدنا في إيده"
إقبال كثيف من الناخبين على "عائشة أم المؤمنين" في شبرا الخيمة

إقبال كثيف من الناخبين على "عائشة أم المؤمنين" في شبرا الخيمة
المغتربون يتوافدون على "6 أكتوبر" وإقبال كثيف من عمال المنطقة الصناعية

المغتربون يتوافدون على "6 أكتوبر" وإقبال كثيف من عمال المنطقة الصناعية
خبير اقتصادي: المستثمرون يحاولون دخول السوق المصري بعد الانتخابات

خبير اقتصادي: المستثمرون يحاولون دخول السوق المصري بعد الانتخابات
محافظ البحيرة تشيد بإقبال الناخبين على اللجان في اليوم الأخير

محافظ البحيرة تشيد بإقبال الناخبين على اللجان في اليوم الأخير
رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات

رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات
الشرطة تساعد المواطنين للتعرف على لجانهم الانتخابية بحي شيراتون

الشرطة تساعد المواطنين للتعرف على لجانهم الانتخابية بحي شيراتون
تحية للجيش ودردشة سياسية لـ"محاسن" أمام لجنتها في دمياط: "فرحانة بمصر"

تحية للجيش ودردشة سياسية لـ"محاسن" أمام لجنتها في دمياط: "فرحانة بمصر"
"صحة الإسكندرية": وصول حالة إغماء للعيادة المتنقلة بالمتراس

"صحة الإسكندرية": وصول حالة إغماء للعيادة المتنقلة بالمتراس
محافظ أسيوط: جميع اللجان فتحت في موعدها أمام الناخبين

محافظ أسيوط: جميع اللجان فتحت في موعدها أمام الناخبين
بالصور| "دار علوم القاهرة" تصوّت: يد تعلم بالقلم والأخرى لنحيا كراما

بالصور| "دار علوم القاهرة" تصوّت: يد تعلم بالقلم والأخرى لنحيا كراما
الناخبون يتوافدون على لجان التصويت في شبرا الخيمة

الناخبون يتوافدون على لجان التصويت في شبرا الخيمة
الأطفال يشاركون في تنظيف اللجان الانتخابية في "بلقاس" بالدقهلية

الأطفال يشاركون في تنظيف اللجان الانتخابية في "بلقاس" بالدقهلية
مدير إدارة المفرقعات يتفقد لجان الانتخابات في مدينة نصر

مدير إدارة المفرقعات يتفقد لجان الانتخابات في مدينة نصر
إقبال ملحوظ للناخبين في دائرتي "قصر النيل" و"عابدين"

إقبال ملحوظ للناخبين في دائرتي "قصر النيل" و"عابدين"
محافظ سوهاج: وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان في الوقت المحدد

محافظ سوهاج: وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان في الوقت المحدد
ناخب يصوت بـ"الخمسة" في لجنة بالجيزة: "مش عايزين نبقى زي سوريا واليمن"

ناخب يصوت بـ"الخمسة" في لجنة بالجيزة: "مش عايزين نبقى زي سوريا واليمن"
محافظ البحر الأحمر يتابع عملية التصويت داخل اللجان عبر البث المباشر

محافظ البحر الأحمر يتابع عملية التصويت داخل اللجان عبر البث المباشر
رئيس مدينة "السنبلاوين" تتابع سير العملية الانتخابية

رئيس مدينة "السنبلاوين" تتابع سير العملية الانتخابية
مدير أمن الإسكندرية يفاجئ الارتكازات الأمنية بالمرور قبل فتح اللجان

مدير أمن الإسكندرية يفاجئ الارتكازات الأمنية بالمرور قبل فتح اللجان
إقبال نسائي على لجان المعادي في ثالث أيام التصويت

إقبال نسائي على لجان المعادي في ثالث أيام التصويت
محافظ البحر الأحمر: المواطنون شاركوا بإيجابية في الانتخابات

محافظ البحر الأحمر: المواطنون شاركوا بإيجابية في الانتخابات
تزايد إقبال الناخبين على التصويت باليوم الثالث في شرق الإسكندرية

تزايد إقبال الناخبين على التصويت باليوم الثالث في شرق الإسكندرية
إقبال كثيف من المغتربين على اللجنة 87 في مدينة نصر

إقبال كثيف من المغتربين على اللجنة 87 في مدينة نصر
توافد العشرات على لجان "أبو النمرس" وسط تشديدات أمنية

توافد العشرات على لجان "أبو النمرس" وسط تشديدات أمنية
هدوء نسبي في لجان مصر الجديدة

هدوء نسبي في لجان مصر الجديدة
تعرف على حالة الطقس في آخر أيام انتخابات الرئاسة: يسمح بالتصويت

تعرف على حالة الطقس في آخر أيام انتخابات الرئاسة: يسمح بالتصويت
تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان الانتخابية بشمال سيناء

تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان الانتخابية بشمال سيناء
قاضي لجنة انتخابية بالمرج: أتوقع إقبال كثيفا من المواطنين اليوم

قاضي لجنة انتخابية بالمرج: أتوقع إقبال كثيفا من المواطنين اليوم
اصطفاف نسائي أمام لجان "صفية زغلول" ببولاق الدكرور في آخر أيام التصويت

اصطفاف نسائي أمام لجان "صفية زغلول" ببولاق الدكرور في آخر أيام التصويت
توافد العشرات على لجان أطفيح والعياط للتصويت في آخر أيام الانتخابات

توافد العشرات على لجان أطفيح والعياط للتصويت في آخر أيام الانتخابات
سكرتير جنوب سيناء: إقبال كبير في سانت كاترين وطابا على التصويت

سكرتير جنوب سيناء: إقبال كبير في سانت كاترين وطابا على التصويت
إقبال نسائي على لجان "منشأة ناصر" في آخر أيام الانتخابات

إقبال نسائي على لجان "منشأة ناصر" في آخر أيام الانتخابات
"الداخلية" تدفع بأفراد أمن لاستخراج أرقام اللجان للناخبين في دمياط

"الداخلية" تدفع بأفراد أمن لاستخراج أرقام اللجان للناخبين في دمياط
رغم إعاقة يديه.. "سالمان" يصوت بقدمه في بئر العبد: "نفسي أقابل السيسي"

رغم إعاقة يديه.. "سالمان" يصوت بقدمه في بئر العبد: "نفسي أقابل السيسي"
توافد الناخبين على لجان المقطم في اليوم الثالث للتصويت

توافد الناخبين على لجان المقطم في اليوم الثالث للتصويت
محافظة الدقهلية تنفي صلتها بورقة نسب التصويت المتداولة: أرقام مغلوطة

محافظة الدقهلية تنفي صلتها بورقة نسب التصويت المتداولة: أرقام مغلوطة
توافد كبار السن والسيدات على لجان النزهة والشيراتون بآخر أيام التصويت

توافد كبار السن والسيدات على لجان النزهة والشيراتون بآخر أيام التصويت
سيارتا دعاية انتخابية تؤخران فتح لجنة "محمد شوقي" في الدقهلية

سيارتا دعاية انتخابية تؤخران فتح لجنة "محمد شوقي" في الدقهلية
إقبال على لجان ببورسعيد للتصويت في ثالث أيام الانتخابات

إقبال على لجان ببورسعيد للتصويت في ثالث أيام الانتخابات
الناخبون يتوافدون على لجان البدرشين في اليوم الثالث للانتخابات

الناخبون يتوافدون على لجان البدرشين في اليوم الثالث للانتخابات
عدم وصول القاضية المشرفة يؤخر فتح لجنة "السياحة" 15 دقيقة

عدم وصول القاضية المشرفة يؤخر فتح لجنة "السياحة" 15 دقيقة
السيدات يتوافد على لجنة "اللوزي بنات" في دمياط

السيدات يتوافد على لجنة "اللوزي بنات" في دمياط
توافد الناخبين على لجان كفر الشيخ في آخر أيام التصويت

توافد الناخبين على لجان كفر الشيخ في آخر أيام التصويت
لجنة "اليرموك" في الزاوية الحمراء تتأخر 13 دقيقة في فتح أبوابها

لجنة "اليرموك" في الزاوية الحمراء تتأخر 13 دقيقة في فتح أبوابها
بث مباشر| إقبال الناخبين على التصويت في اليوم الثالث

بث مباشر| إقبال الناخبين على التصويت في اليوم الثالث
لجان المعادي ودار السلام تفتح أبوابها أمام الناخبين

لجان المعادي ودار السلام تفتح أبوابها أمام الناخبين
بدء توافد الناخبين على لجان الإسكندرية في ثالث أيام الانتخابات

بدء توافد الناخبين على لجان الإسكندرية في ثالث أيام الانتخابات
فتح لجان دائرة بولاق أبو العلا

فتح لجان دائرة بولاق أبو العلا
فتح باب التصويت بلجان منشأة ناصر

فتح باب التصويت بلجان منشأة ناصر
تأخر فتح لجان "السياحية الأولى" في أكتوبر بسبب تأخر القاضي

تأخر فتح لجان "السياحية الأولى" في أكتوبر بسبب تأخر القاضي
فتح لجان فيصل والهرم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية

فتح لجان فيصل والهرم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية
"الخارجية": رصدنا محاولات مستمية من الإعلام الغربي لتشويه مشهد التصويت

"الخارجية": رصدنا محاولات مستمية من الإعلام الغربي لتشويه مشهد التصويت
حضور القضاة إلى مقر لجانهم وبانتظار فتح باب التصويت

حضور القضاة إلى مقر لجانهم وبانتظار فتح باب التصويت
وصول القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بأبو النمرس والحوامدية

وصول القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بأبو النمرس والحوامدية
وصول القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالعياط وأطفيح بالجيزة

وصول القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالعياط وأطفيح بالجيزة
بدء تصويت اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية
«يوسف» يدخل اللجنة بدبابة: «لما أكبر هدخل الجيش»

«يوسف» يدخل اللجنة بدبابة: «لما أكبر هدخل الجيش»
«شهد»: تفتكرى مين هيكسب؟.. «ريناد»: السيسى طبعاً

«شهد»: تفتكرى مين هيكسب؟.. «ريناد»: السيسى طبعاً
«جنة» اشترت فستان جديد عشان الأحداث

«جنة» اشترت فستان جديد عشان الأحداث
أولاد «نصير» يدعمون «السيسى» بلافتة 5 أمتار

أولاد «نصير» يدعمون «السيسى» بلافتة 5 أمتار
للانتخابات فرحتان: «احتفالات و5 جنيه»

للانتخابات فرحتان: «احتفالات و5 جنيه»
«إياد» ارتدى البدلة العسكرية وهتف «تحيا مصر»

«إياد» ارتدى البدلة العسكرية وهتف «تحيا مصر»
«ديانا وذكرى» توأم بالبدلة الميرى

«ديانا وذكرى» توأم بالبدلة الميرى
«ياسين» يشارك بـ«تيشيرت صلاح» ويرقص على «أبوالرجولة»

«ياسين» يشارك بـ«تيشيرت صلاح» ويرقص على «أبوالرجولة»
"الخارجية": مقاطعو الانتخابات ليس لهم حق إبداء آرائهم في سياسات الدولة

"الخارجية": مقاطعو الانتخابات ليس لهم حق إبداء آرائهم في سياسات الدولة
اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بسوهاج

اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بسوهاج
عاجل| بدء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

عاجل| بدء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية
«المركزى» يبحث «أسعار الفائدة» غداً.. وتوقعات بخفضها

«المركزى» يبحث «أسعار الفائدة» غداً.. وتوقعات بخفضها
الناخبون ينتظرون فتح اللجان بمنشأة ناصر

الناخبون ينتظرون فتح اللجان بمنشأة ناصر
اليوم الثانى: «الصورة ما بتكدبش»

اليوم الثانى: «الصورة ما بتكدبش»
إجراءات أمنية بلجان العياط وأطفيح تزامنا مع ثالث أيام الانتخابات

إجراءات أمنية بلجان العياط وأطفيح تزامنا مع ثالث أيام الانتخابات
إجراءات أمنية مشددة بلجان أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بالجيزة

إجراءات أمنية مشددة بلجان أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بالجيزة
"الأرصاد": التقلبات الجوية الحادة والسريعة من سمات فصل الربيع

"الأرصاد": التقلبات الجوية الحادة والسريعة من سمات فصل الربيع
مواطنون ينتظرون فتح لجان الاقتراع باليوم الثالث للانتخابات في أسوان

مواطنون ينتظرون فتح لجان الاقتراع باليوم الثالث للانتخابات في أسوان
لليوم الثالث.. انتشار عناصر الجيش في كل لجان الانتخابات بالجيزة

لليوم الثالث.. انتشار عناصر الجيش في كل لجان الانتخابات بالجيزة
أهالي أسيوط يحتشدون أمام اللجان للتصويت في آخر أيام انتخابات الرئاسة

أهالي أسيوط يحتشدون أمام اللجان للتصويت في آخر أيام انتخابات الرئاسة
محافظ البحر الأحمر: المحافظة لم تتلق أي شكوى من الناخبين

محافظ البحر الأحمر: المحافظة لم تتلق أي شكوى من الناخبين
نقيب التمريض: 27 غرفة طوارئ على مستوى الجمهورية بكل المحافظات

نقيب التمريض: 27 غرفة طوارئ على مستوى الجمهورية بكل المحافظات
عمليات "قضايا الدولة": نسبة التصويت وصلت لـ30% في بعض اللجان

عمليات "قضايا الدولة": نسبة التصويت وصلت لـ30% في بعض اللجان
أبوشقة يطالب بتفعيل قانون فرض غرامة على من لم يمارس حقه الانتخابي

أبوشقة يطالب بتفعيل قانون فرض غرامة على من لم يمارس حقه الانتخابي
كواليس تصويت طارق علام في الانتخابات.. وزع حلوى على الناخبين والجنود

كواليس تصويت طارق علام في الانتخابات.. وزع حلوى على الناخبين والجنود
ياسر عبدالعزيز: المراقبة الدولية على الانتخابات الرئاسية "مثالية"

ياسر عبدالعزيز: المراقبة الدولية على الانتخابات الرئاسية "مثالية"
"الباز" عن مشاركة "النور" في الانتخابات: "مش عاوزين أحزاب دينية"

"الباز" عن مشاركة "النور" في الانتخابات: "مش عاوزين أحزاب دينية"
برلمانية: الرقص أمام اللجان أفضل من العويل على الحدود

برلمانية: الرقص أمام اللجان أفضل من العويل على الحدود
بالفيديو| خبير أرصاد جوية ينفي تعرض البلاد لعواصف ثالث أيام الانتخابات

بالفيديو| خبير أرصاد جوية ينفي تعرض البلاد لعواصف ثالث أيام الانتخابات
مظهر شاهين: إقبال الناخبين بالانتخابات وضع الوكالات الأجنبية في مأزق

مظهر شاهين: إقبال الناخبين بالانتخابات وضع الوكالات الأجنبية في مأزق
رئيس "التجمع": الانتخابات الرئاسية معيار قياسي لإدراك المصريين السياسي

رئيس "التجمع": الانتخابات الرئاسية معيار قياسي لإدراك المصريين السياسي
أحمد موسى للإخوان: "انتو اللي بدعتوا الرقص.. وبديع كان بيمسك الطبلة"

أحمد موسى للإخوان: "انتو اللي بدعتوا الرقص.. وبديع كان بيمسك الطبلة"
ببدلة الصاعقة وعلم مصر.. طلاب سيناء يستقبلون الناخبين في لجان التصويت

ببدلة الصاعقة وعلم مصر.. طلاب سيناء يستقبلون الناخبين في لجان التصويت
أبوشقة: يجب على الحكومة تقديم استقالتها بعد ظهور نتائج الانتخابات

أبوشقة: يجب على الحكومة تقديم استقالتها بعد ظهور نتائج الانتخابات
حصاد اليوم الثاني للاقتراع بانتخابات الرئاسة

حصاد اليوم الثاني للاقتراع بانتخابات الرئاسة
زوجة شهيد الشرطة عن الانتخابات: "الشهداء ماتوا عشان اليوم ده"

زوجة شهيد الشرطة عن الانتخابات: "الشهداء ماتوا عشان اليوم ده"
"الصحفيين": لا شكاوى للزملاء في اليوم الثاني للانتخابات

"الصحفيين": لا شكاوى للزملاء في اليوم الثاني للانتخابات
صلاح عبدالله يلقي شعرا عن الانتخابات: "فرحتكم نار تاكل قلوب الحاقدينا"

صلاح عبدالله يلقي شعرا عن الانتخابات: "فرحتكم نار تاكل قلوب الحاقدينا"
محافظ الإسكندرية يتابع التقارير النهائية لليوم الثاني بالانتخابات

محافظ الإسكندرية يتابع التقارير النهائية لليوم الثاني بالانتخابات
هبة عبد الغني تقطع "بني يوسف" للمشاركة في انتخابات الرئاسة

هبة عبد الغني تقطع "بني يوسف" للمشاركة في انتخابات الرئاسة
ارتفاع نسب التصويت ثاني أيام الانتخابات مقارنة باليوم الأول في بورسعيد

ارتفاع نسب التصويت ثاني أيام الانتخابات مقارنة باليوم الأول في بورسعيد
"الشباب المصري" يرصد بعض المخالفات ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

"الشباب المصري" يرصد بعض المخالفات ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
محافظ بورسعيد يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

محافظ بورسعيد يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
رئيس "السكة الحديد للخدمات" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس "السكة الحديد للخدمات" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
"الدالي": الأجهزة الأمنية اشتبهت بأحد الناخبين كان يخفي أشياء بملابسه

"الدالي": الأجهزة الأمنية اشتبهت بأحد الناخبين كان يخفي أشياء بملابسه
"الصحة": سنتكفل بنقل المرضى من المستشفيات للجان الانتخابية 

"الصحة": سنتكفل بنقل المرضى من المستشفيات للجان الانتخابية 
محافظة شمال سيناء: الأهالي شاركوا في الانتخابات رغم الحرب على الإرهاب

محافظة شمال سيناء: الأهالي شاركوا في الانتخابات رغم الحرب على الإرهاب
أحمد موسى: محافظ الجيزة تابع اللجان الانتخابية بلا حراسة في كرداسة

أحمد موسى: محافظ الجيزة تابع اللجان الانتخابية بلا حراسة في كرداسة
محافظ جنوب سيناء يلتقي عروسين مشاركين بالانتخابات.. ويعدهما بهدية خاصة

محافظ جنوب سيناء يلتقي عروسين مشاركين بالانتخابات.. ويعدهما بهدية خاصة
محافظ الغربية: المصريون عبروا عن رفضهم للإرهاب بالمشاركة في الانتخابات

محافظ الغربية: المصريون عبروا عن رفضهم للإرهاب بالمشاركة في الانتخابات
أهالي الإسماعيلية في اللجان: مصر أهم من المنتخب وغدا عيد تنصيب للسيسي

أهالي الإسماعيلية في اللجان: مصر أهم من المنتخب وغدا عيد تنصيب للسيسي
وزير التنمية المحلية: لا توجد إحصائيات رسمية عن نسبة المشاركة حتى الآن

وزير التنمية المحلية: لا توجد إحصائيات رسمية عن نسبة المشاركة حتى الآن
نشرة انتخابات الرئاسة| طوابير طويلة بالمحافظات وتأجيل إغلاق اللجان

نشرة انتخابات الرئاسة| طوابير طويلة بالمحافظات وتأجيل إغلاق اللجان
نادي القضاة: لم نتلق أي شكوى بخصوص تأخير فتح اللجان

نادي القضاة: لم نتلق أي شكوى بخصوص تأخير فتح اللجان
بالصور| "انتخبت يا بطل".. وزير الدفاع يداعب طفلا خلال زيارته لطنطا

بالصور| "انتخبت يا بطل".. وزير الدفاع يداعب طفلا خلال زيارته لطنطا
"الأعلى للإعلام": إجازة نصف يوم للعاملين بالمجلس للإدلاء بأصواتهم غدا

"الأعلى للإعلام": إجازة نصف يوم للعاملين بالمجلس للإدلاء بأصواتهم غدا
محافظ المنيا: الإقبال على لجان الانتخابات كان متميزا اليوم

محافظ المنيا: الإقبال على لجان الانتخابات كان متميزا اليوم
علاء عابد: جيهان السادات قالت إن السيسي اختصر 50 عاما بإنجازاته

علاء عابد: جيهان السادات قالت إن السيسي اختصر 50 عاما بإنجازاته
قاض لمراسل نيويورك تايمز: انتخاباتنا أنزه من نظيرتها في أمريكا

قاض لمراسل نيويورك تايمز: انتخاباتنا أنزه من نظيرتها في أمريكا
نائب شمال سيناء: فوجئنا بحضور مكثف للناخبين اليوم

نائب شمال سيناء: فوجئنا بحضور مكثف للناخبين اليوم
بسمة وهبة: المشاركة في الانتخابات موت بالبطيء للجماعات الإرهابية 

بسمة وهبة: المشاركة في الانتخابات موت بالبطيء للجماعات الإرهابية 
محافظ الإسماعيلية: المرأة متصدرة للمشهد في الانتخابات

محافظ الإسماعيلية: المرأة متصدرة للمشهد في الانتخابات
فضل وهدير عروسان يصوتان في انتخابات الرئاسة بالمنيا

فضل وهدير عروسان يصوتان في انتخابات الرئاسة بالمنيا
هالة صدقي عن انتخابها للسيسي: "مينفعش أغير الجراح وهو بيعمل عملية"

هالة صدقي عن انتخابها للسيسي: "مينفعش أغير الجراح وهو بيعمل عملية"
محافظ البحيرة: النساء تصدرن المشهد الانتخابي في المحافظة

محافظ البحيرة: النساء تصدرن المشهد الانتخابي في المحافظة
"دعم مصر": توافد شباب وسيدات وكبار سن في اليوم الثاني للانتخابات

"دعم مصر": توافد شباب وسيدات وكبار سن في اليوم الثاني للانتخابات
محمد صبحي: "هنتخب السيسي ألف مرة طالما أعداء الوطن بيكرهوه"

محمد صبحي: "هنتخب السيسي ألف مرة طالما أعداء الوطن بيكرهوه"
"نزاهة": ارتفاع ملحوظ في معدلات المشاركة بالقاهرة وبورسعيد والقليوبية

"نزاهة": ارتفاع ملحوظ في معدلات المشاركة بالقاهرة وبورسعيد والقليوبية
"القومي لحقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني

"القومي لحقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني
سيدات يشجعن المواطنين على الانتخاب.. وأخرى تتحدى المرض وتصوت بالكانولا

سيدات يشجعن المواطنين على الانتخاب.. وأخرى تتحدى المرض وتصوت بالكانولا
رئيس جامعة المنصورة يقطع 250 كيلو متر للإدلاء بصوته الانتخابي

رئيس جامعة المنصورة يقطع 250 كيلو متر للإدلاء بصوته الانتخابي
«ملك» و«ياسين» والحبر الفسفورى.. صورة للذكرى

«ملك» و«ياسين» والحبر الفسفورى.. صورة للذكرى
محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية ليلا

محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية ليلا
بدلة مموهة وحذاء كاكى وعلم مصر لوازم «سناء» للتصويت فى الانتخابات

بدلة مموهة وحذاء كاكى وعلم مصر لوازم «سناء» للتصويت فى الانتخابات
حسن الرداد: مشاركة المصريين في الانتخابات تبرز وعيهم

حسن الرداد: مشاركة المصريين في الانتخابات تبرز وعيهم
الشرقية: إقبال كثيف فى «أبوحماد» و«أبوكبير»

الشرقية: إقبال كثيف فى «أبوحماد» و«أبوكبير»
فردوس عبدالحميد: الفن والإعلام لم يؤديا دورهما في الانتخابات

فردوس عبدالحميد: الفن والإعلام لم يؤديا دورهما في الانتخابات
«الدلتا»: طوابير تمتد بطول 2 كيلو أمام اللجان فى كفر الشيخ

«الدلتا»: طوابير تمتد بطول 2 كيلو أمام اللجان فى كفر الشيخ
المنوفية: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى والقرى تواصل الحشد

المنوفية: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى والقرى تواصل الحشد
الأم 80 سنة والابن 60.. والهدف واحد: «مصر غالية علينا»

الأم 80 سنة والابن 60.. والهدف واحد: «مصر غالية علينا»
سيناء: إقبال حاشد.. و«حرحور»: قريباً نحتفل بنهاية الإرهاب

سيناء: إقبال حاشد.. و«حرحور»: قريباً نحتفل بنهاية الإرهاب
مدن القناة: حشود عمال البترول تسد مداخل اللجان.. وأوتوبيسات لنقل الطلاب والموظفين

مدن القناة: حشود عمال البترول تسد مداخل اللجان.. وأوتوبيسات لنقل الطلاب والموظفين
غلق اللجان بالفيوم.. وزيادة الإقبال في الساعات الأخيرة

غلق اللجان بالفيوم.. وزيادة الإقبال في الساعات الأخيرة
«الإسكندرية ومطروح»: مسيرات للطلاب.. والرجال يتفوقون على النساء فى اليوم الثانى

«الإسكندرية ومطروح»: مسيرات للطلاب.. والرجال يتفوقون على النساء فى اليوم الثانى
وزير التنمية المحلية: أهالي الريف أكثر حرصا على التصويت من الحضر

وزير التنمية المحلية: أهالي الريف أكثر حرصا على التصويت من الحضر
150 عمرة لناخبى الوادى الجديد.. «عواطف ومحمد وكوثر» أول الفائزين

150 عمرة لناخبى الوادى الجديد.. «عواطف ومحمد وكوثر» أول الفائزين
جنوب الصعيد: إقبال كبير بقنا.. والأم المثالية: صوتى لـ«السيسى»

جنوب الصعيد: إقبال كبير بقنا.. والأم المثالية: صوتى لـ«السيسى»
شمال الصعيد: طوابير طويلة ببنى سويف والفيوم.. والحوامل والمنتقبات يتصدرن المشهد

شمال الصعيد: طوابير طويلة ببنى سويف والفيوم.. والحوامل والمنتقبات يتصدرن المشهد
المسنون يتقدمون الصفوف: «أحمد» يذهب زاحفاً.. و«نعيمة» شاركت رغم المرض

المسنون يتقدمون الصفوف: «أحمد» يذهب زاحفاً.. و«نعيمة» شاركت رغم المرض
رزق الباعة الجائلين فى جيوب الناخبين: عايزين نسترزق وناكل عيش

رزق الباعة الجائلين فى جيوب الناخبين: عايزين نسترزق وناكل عيش
محافظ الجيزة يحقق رغبة «مسنة» وزوجها فى التصويت

محافظ الجيزة يحقق رغبة «مسنة» وزوجها فى التصويت
بعثة البرلمان العربى من «لجان الدقى»: «الانتخابات تسير بشكل ممتاز»

بعثة البرلمان العربى من «لجان الدقى»: «الانتخابات تسير بشكل ممتاز»
«الجيزة»: المواطنون يحتفلون أمام اللجان على أنغام «قالو إيه» ورئيس لجنة بـ«كرداسة»: الإقبال أكبر من انتخابات «مرسى - شفيق»

«الجيزة»: المواطنون يحتفلون أمام اللجان على أنغام «قالو إيه» ورئيس لجنة بـ«كرداسة»: الإقبال أكبر من انتخابات «مرسى - شفيق»
أطفال يقدمون عروضاً فنية أمام اللجان: «خلّى الناس تنبسط»

أطفال يقدمون عروضاً فنية أمام اللجان: «خلّى الناس تنبسط»
«منيرة» الملقبة بـ«أم السيسى» بعد التصويت: «صورته فى رقبتى من 4 سنين»

«منيرة» الملقبة بـ«أم السيسى» بعد التصويت: «صورته فى رقبتى من 4 سنين»
هل تفتح لجان إحدى قرى مطروح أبوابها بعد إدلاء كل ناخبيها بأصواتهم؟

هل تفتح لجان إحدى قرى مطروح أبوابها بعد إدلاء كل ناخبيها بأصواتهم؟
«الوفد الأفريقى»: التصويت يسير بشكل جيد.. والوصول إلى اللجان سهل

«الوفد الأفريقى»: التصويت يسير بشكل جيد.. والوصول إلى اللجان سهل
«الإفتاء»: فتاوى الإخوان حول الانتخابات تسىء إلى الإسلام وتخدم فكر «الجماعة»

«الإفتاء»: فتاوى الإخوان حول الانتخابات تسىء إلى الإسلام وتخدم فكر «الجماعة»
القاهرة: أسر بكاملها شاركت.. و«مريم» حضرت مع والدتها: «لما أكبر هنتخب»

القاهرة: أسر بكاملها شاركت.. و«مريم» حضرت مع والدتها: «لما أكبر هنتخب»
حملتا المرشحَين: رصدنا حشود المواطنين أمام اللجان فى المحافظات

حملتا المرشحَين: رصدنا حشود المواطنين أمام اللجان فى المحافظات
فرج: "الشعب مقدر اللي عمله السيسي.. وهينتخبه علشان يحقق أحلام الشباب"

فرج: "الشعب مقدر اللي عمله السيسي.. وهينتخبه علشان يحقق أحلام الشباب"
«الصحة»: نقل «غير القادرين» على الحركة للجان مجاناً

«الصحة»: نقل «غير القادرين» على الحركة للجان مجاناً
«الوطنية»: اصطفاف الناخبين أفشل دعوات المقاطعة

«الوطنية»: اصطفاف الناخبين أفشل دعوات المقاطعة
طبيب بالشرقية للناخبين: الكشف مجاني حتى إعلان اسم الرئيس

طبيب بالشرقية للناخبين: الكشف مجاني حتى إعلان اسم الرئيس
«شباب الرئاسة»: التصويت تحت شعار «ابدع.. انطلق.. شارك بصوتك»

«شباب الرئاسة»: التصويت تحت شعار «ابدع.. انطلق.. شارك بصوتك»
أحمد موسى: "أهل المنوفية خلوا الأمريكان يطبلوا لمصر"

أحمد موسى: "أهل المنوفية خلوا الأمريكان يطبلوا لمصر"
مدير "الشئون المعنوية" الأسبق: العملية الانتخابية تسير بسلاسة

مدير "الشئون المعنوية" الأسبق: العملية الانتخابية تسير بسلاسة
أحمد موسى: "أعداء الوطن هيصدروا مشاهد لرشاوى انتخابية كاذبة"

أحمد موسى: "أعداء الوطن هيصدروا مشاهد لرشاوى انتخابية كاذبة"
برلمانية عن تقديم الفطير لوفد الكونجرس: أهالي المنوفية معروفين بكرمهم

برلمانية عن تقديم الفطير لوفد الكونجرس: أهالي المنوفية معروفين بكرمهم
محافظ القليوبية: 100 ألف جنيه لأعلى كنيسة أو إيبارشية تصويتا

محافظ القليوبية: 100 ألف جنيه لأعلى كنيسة أو إيبارشية تصويتا
لجان التصويت بالمرج تغلق أبوابها في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

لجان التصويت بالمرج تغلق أبوابها في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
مسنات "بطا" في لجنة الاقتراع ببنها: "جئنا لرد الجميل للسيسي"

مسنات "بطا" في لجنة الاقتراع ببنها: "جئنا لرد الجميل للسيسي"
نقيب الصحفيين: التصويت في اللحظات الأخيرة عادة مصرية "مش لطيفة"

نقيب الصحفيين: التصويت في اللحظات الأخيرة عادة مصرية "مش لطيفة"
عروسان يدليان بصوتيهما في إدكو بالبحيرة

عروسان يدليان بصوتيهما في إدكو بالبحيرة
مصطفى بكري: المجتمع البريطاني عنصري.. ونرفض نغمة "مسلم ومسيحي"

مصطفى بكري: المجتمع البريطاني عنصري.. ونرفض نغمة "مسلم ومسيحي"
الخولي عن شائعة مقاطعة الشباب للانتخابات: "حرب سخيفة على الدولة"

الخولي عن شائعة مقاطعة الشباب للانتخابات: "حرب سخيفة على الدولة"
محمود مسلم: مشاركة أهالي العريش في الانتخابات "ملحمة حقيقية"

محمود مسلم: مشاركة أهالي العريش في الانتخابات "ملحمة حقيقية"
رئيس الوزراء يطمئن على الانتخابات بالدقهلية عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يطمئن على الانتخابات بالدقهلية عبر الفيديو كونفرانس
محمود مسلم: أتوقع انحصار نسبة المشاركة في الانتخابات ما بين 27 لـ30%

محمود مسلم: أتوقع انحصار نسبة المشاركة في الانتخابات ما بين 27 لـ30%
سلامة: نمر بمرحلة تثبيت أركان الدولة.. و30 يونيو جنبتنا الانحدار

سلامة: نمر بمرحلة تثبيت أركان الدولة.. و30 يونيو جنبتنا الانحدار
إغلاق صناديق الاقتراع بأسيوط في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

إغلاق صناديق الاقتراع بأسيوط في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
إغلاق لجنة المدرسة التوفيقية في شبرا

إغلاق لجنة المدرسة التوفيقية في شبرا
أحمد يلف بدراجته القاهرة لحث المصريين على التصويت: "مصر غالية علينا"

أحمد يلف بدراجته القاهرة لحث المصريين على التصويت: "مصر غالية علينا"
أحمد موسى: أطالب بإعداد جداول بنسب المشاركين في الانتخابات من الشباب

أحمد موسى: أطالب بإعداد جداول بنسب المشاركين في الانتخابات من الشباب
تأخر غلق بعض اللجان بالأقصر بسبب كثافة الناخبين

تأخر غلق بعض اللجان بالأقصر بسبب كثافة الناخبين
محافظ الإسكندرية: إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان بالموعد المحدد

محافظ الإسكندرية: إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان بالموعد المحدد
مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يوجه بضبط ما يعوق الانتخابات

مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يوجه بضبط ما يعوق الانتخابات
طارق الخولي: المصريون شاركوا في الانتخابات بـ"عفوية شديدة"

طارق الخولي: المصريون شاركوا في الانتخابات بـ"عفوية شديدة"
ربيع قاسم: الإقبال على الانتخابات كان كثيفا رغم مباراة مصر واليونان

ربيع قاسم: الإقبال على الانتخابات كان كثيفا رغم مباراة مصر واليونان
محافظ البحيرة توجه بمنع الازدحام أمام اللجان الانتخابية

محافظ البحيرة توجه بمنع الازدحام أمام اللجان الانتخابية
طوابير الناخبين تؤجل إغلاق اللجان اﻻنتخابية بالمرج

طوابير الناخبين تؤجل إغلاق اللجان اﻻنتخابية بالمرج
إغلاق لجان الاقتراع بالمنوفية

إغلاق لجان الاقتراع بالمنوفية
لحث المواطنين على المشاركة.. "فاطمة" تصوت رغم مرضها

لحث المواطنين على المشاركة.. "فاطمة" تصوت رغم مرضها
شريف إسماعيل: نثق في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات غدا

شريف إسماعيل: نثق في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات غدا
مفيد شهاب يدعو المصريين للتصويت: "فلنخرج جميعا لنؤيد هذا النظام"

مفيد شهاب يدعو المصريين للتصويت: "فلنخرج جميعا لنؤيد هذا النظام"
إغلاق لجان التصويت بدائرة الدقي في اليوم الثاني للانتخابات

إغلاق لجان التصويت بدائرة الدقي في اليوم الثاني للانتخابات
بالأشعار.. "بائعة ثوم" مسنة تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

بالأشعار.. "بائعة ثوم" مسنة تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
وزير العدل: إلغاء استراحة اللجان لتمكين الموظفين من التصويت بعد خروجهم

وزير العدل: إلغاء استراحة اللجان لتمكين الموظفين من التصويت بعد خروجهم
إغلاق لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات بجنوب سيناء

إغلاق لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات بجنوب سيناء
اليوم الثاني.. إغلاق اللجان الانتخابية بكرداسة

اليوم الثاني.. إغلاق اللجان الانتخابية بكرداسة
كبير المراسلين الأجانب بمصر: نسبة الحضور في اللجان الانتخابية مرتفعة

كبير المراسلين الأجانب بمصر: نسبة الحضور في اللجان الانتخابية مرتفعة
"الحويطات" و"الصوالحة": مشاركتنا في الانتخابات واجب وطني

"الحويطات" و"الصوالحة": مشاركتنا في الانتخابات واجب وطني
أديب عن نزول "شفيق" للانتخابات: "مكنتش متخيل ظهوره في الوقت ده"

أديب عن نزول "شفيق" للانتخابات: "مكنتش متخيل ظهوره في الوقت ده"
إغلاق اللجان وتشميع صناديق الاقتراع بالدقهلية

إغلاق اللجان وتشميع صناديق الاقتراع بالدقهلية
"الاستعلامات": تغطية الإعلام الأجنبي للانتخابات تؤكد غياب المخالفات

"الاستعلامات": تغطية الإعلام الأجنبي للانتخابات تؤكد غياب المخالفات
مصطفى بكري: المرأة الصعيدية لعبت دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية

مصطفى بكري: المرأة الصعيدية لعبت دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية
غلق لجان الانتخابات في اليوم الثاني للتصويت بقنا

غلق لجان الانتخابات في اليوم الثاني للتصويت بقنا
مسلم: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مشهد يشع بالتفاؤل

مسلم: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مشهد يشع بالتفاؤل
عمرو أديب عن وليد الشريف: "فوتوشوب"

عمرو أديب عن وليد الشريف: "فوتوشوب"
موسى: أهالي الشيخ زويد ردوا على أكاذيب الجماعة الإرهابية

موسى: أهالي الشيخ زويد ردوا على أكاذيب الجماعة الإرهابية
عمرو أديب: "أنا انتخبت النهاردة.. دخلت وخرجت في دقيقتين"

عمرو أديب: "أنا انتخبت النهاردة.. دخلت وخرجت في دقيقتين"
إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
"الأعلى للإعلام": القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية الأعلى تصويتا

"الأعلى للإعلام": القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية الأعلى تصويتا
مسلم: بعض المواطنين تكاسلوا عن المشاركة في الانتخابات لإحساسهم باستقرار الأمور وليس للمقاطعة

مسلم: بعض المواطنين تكاسلوا عن المشاركة في الانتخابات لإحساسهم باستقرار الأمور وليس للمقاطعة
غلق لجان القليوبية في اليوم الثاني للانتخابات

غلق لجان القليوبية في اليوم الثاني للانتخابات
إغلاق اللجان الانتخابية في دائرتي الظاهر والوايلي

إغلاق اللجان الانتخابية في دائرتي الظاهر والوايلي
مصطفى بكري: "نحن أمام عبور جديد.. ومصر ستكون قوة اقتصادية كبيرة قريبا"

مصطفى بكري: "نحن أمام عبور جديد.. ومصر ستكون قوة اقتصادية كبيرة قريبا"
إغلاق اللجان في أسوان بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات

إغلاق اللجان في أسوان بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات
اللجان الانتخابية بمدينة نصر تغلق أبوابها في التاسعة مساء

اللجان الانتخابية بمدينة نصر تغلق أبوابها في التاسعة مساء
مصطفى بكري: 680 مراسلا أجنبيا و9 منظمات دولية تغطي الانتخابات

مصطفى بكري: 680 مراسلا أجنبيا و9 منظمات دولية تغطي الانتخابات
إقبال جيد خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

إقبال جيد خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الإسكندرية
لجان البحيرة تغلق أبوابها مع نهاية اليوم الثاني

لجان البحيرة تغلق أبوابها مع نهاية اليوم الثاني
غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بأوسيم والعياط في الجيزة

غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بأوسيم والعياط في الجيزة
بكري: "شباب بيلعب على الفيس بوك وراء نظرية السيسي ناجح"

بكري: "شباب بيلعب على الفيس بوك وراء نظرية السيسي ناجح"
جيهان منصور تؤدي التحية العسكرية للقوات المسلحة

جيهان منصور تؤدي التحية العسكرية للقوات المسلحة
إغلاق لجان المنصورة في نهاية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

إغلاق لجان المنصورة في نهاية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
كرمها السيسي مع ذوي الإعاقة .. الطالبة "زينة" ترافق أمها أثناء التصويت

كرمها السيسي مع ذوي الإعاقة .. الطالبة "زينة" ترافق أمها أثناء التصويت
الأب جرجيوس راعي كنيسة مارمينا ومارجرجس برأس سدر يدلي بصوته الانتخابي

الأب جرجيوس راعي كنيسة مارمينا ومارجرجس برأس سدر يدلي بصوته الانتخابي
إغلاق لجان التصويت في "6 أكتوبر" بعد انتهاء اليوم الثاني

إغلاق لجان التصويت في "6 أكتوبر" بعد انتهاء اليوم الثاني
مسلم: عدم وجود طوابير كثيفة خلال التصويت يرجع لزيادة أعداد اللجان

مسلم: عدم وجود طوابير كثيفة خلال التصويت يرجع لزيادة أعداد اللجان
محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات رسالة بما تعيشه مصر من ديمقراطية

محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات رسالة بما تعيشه مصر من ديمقراطية
تواجد مكثف في "البهو فريك" قبل غلق باب التصويت بأجا الدقهلية

تواجد مكثف في "البهو فريك" قبل غلق باب التصويت بأجا الدقهلية
عمرو أديب عن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للمنوفية: "رقصنا الأمريكان"

عمرو أديب عن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للمنوفية: "رقصنا الأمريكان"
إغلاق لجان المعادي ودار السلام بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت

إغلاق لجان المعادي ودار السلام بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
طارق الخولي: عضو بالبرلمان الأوروبي سألني عن "حزب الكنبة"

طارق الخولي: عضو بالبرلمان الأوروبي سألني عن "حزب الكنبة"
تزايد أعداد الناخبين على لجان أوسيم والعياط قبل غلق الصناديق

تزايد أعداد الناخبين على لجان أوسيم والعياط قبل غلق الصناديق
"مجدي" من "ركين عربيات" لبائع أعلام: "بسترزق وشاركت الناخبين فرحتهم"

"مجدي" من "ركين عربيات" لبائع أعلام: "بسترزق وشاركت الناخبين فرحتهم"
عمرو أديب عن تأخر المنتخب المصري أمام اليونان: "صلاح مبيلعبش"

عمرو أديب عن تأخر المنتخب المصري أمام اليونان: "صلاح مبيلعبش"
عدوية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان المعادي

عدوية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان المعادي
نقابة الأثريين تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نقابة الأثريين تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بسوهاج

إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بسوهاج
تجار المرج يحتفلون أمام المقار الانتخابية بالأعلام والأغاني الوطنية

تجار المرج يحتفلون أمام المقار الانتخابية بالأعلام والأغاني الوطنية
"الاستعلامات": تغطية الإعلام الأجنبي للانتخابات لم تشر إلى أي مخالفات

"الاستعلامات": تغطية الإعلام الأجنبي للانتخابات لم تشر إلى أي مخالفات
غلق اللجان بحلوان و15 مايو بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني

غلق اللجان بحلوان و15 مايو بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني
زوجان كفيفان يصوتان فى الدقى: «السيسى أملنا»

زوجان كفيفان يصوتان فى الدقى: «السيسى أملنا»
خالد يوسف: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية

خالد يوسف: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية
غلق اللجان الانتخابية بلجان مركز البدرشين في الجيزة

غلق اللجان الانتخابية بلجان مركز البدرشين في الجيزة
صور الشهداء فى لجان الانتخابات وأصوات أهاليهم فى الصناديق

صور الشهداء فى لجان الانتخابات وأصوات أهاليهم فى الصناديق
رئيس "التجمع": مصر مُستهدفة وهناك مخططات لإضعافها 

رئيس "التجمع": مصر مُستهدفة وهناك مخططات لإضعافها 
غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بأبو النمرس بالجيزة

غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بأبو النمرس بالجيزة
لجان الاقتراع تغلق أبوابها في اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

لجان الاقتراع تغلق أبوابها في اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية
هاني شاكر عن الرقص أمام اللجان الانتخابية: "شعب ملوش كتالوج"

هاني شاكر عن الرقص أمام اللجان الانتخابية: "شعب ملوش كتالوج"
لجان الجيزة تغلق أبوابها بعد انتهاء ثاني أيام التصويت

لجان الجيزة تغلق أبوابها بعد انتهاء ثاني أيام التصويت
استبدال رئيس لجنة تعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى في الإسكندرية

استبدال رئيس لجنة تعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى في الإسكندرية
بالصور| الإعلامية منة فاروق بعد الإدلاء بصوتها: "تحيا مصر أوي"

بالصور| الإعلامية منة فاروق بعد الإدلاء بصوتها: "تحيا مصر أوي"
بالفيديو| أحمد شفيق بعد تصويته بالانتخابات: "أهم حاجة مصلحة بلدنا"

بالفيديو| أحمد شفيق بعد تصويته بالانتخابات: "أهم حاجة مصلحة بلدنا"
إغلاق لجان منشأة ناصر عقب انتهاء اليوم الثاني للتصويت

إغلاق لجان منشأة ناصر عقب انتهاء اليوم الثاني للتصويت
أكبر معمرة بالقليوبية تدلي بصوتها في شبين القناطر

أكبر معمرة بالقليوبية تدلي بصوتها في شبين القناطر
محافظ دمياط لـ"عمليات الوزراء": انتظام سير العملية الانتخابية

محافظ دمياط لـ"عمليات الوزراء": انتظام سير العملية الانتخابية
محافظ دمياط يدعو المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط يدعو المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
سكرتير عام المنوفية يتفقد عددا من لجان الاقتراع بمركز ومدينة الباجور

سكرتير عام المنوفية يتفقد عددا من لجان الاقتراع بمركز ومدينة الباجور
رئيس جامعة دمنهور يدلي بصوته ويوزع شيكولاتة على الناخبين

رئيس جامعة دمنهور يدلي بصوته ويوزع شيكولاتة على الناخبين
محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية
قاضي لجنة بقصر النيل يفاجئ الفنانة انتصار بأن لجنتها في الإسكندرية

قاضي لجنة بقصر النيل يفاجئ الفنانة انتصار بأن لجنتها في الإسكندرية
بالصور| مواطن يستعين بسيارة إسعاف لنقله للجنته للإدلاء بصوته بالفيوم

بالصور| مواطن يستعين بسيارة إسعاف لنقله للجنته للإدلاء بصوته بالفيوم
مصطفى بكري: إقبال الناخبين على اللجان ضعف الأمس

مصطفى بكري: إقبال الناخبين على اللجان ضعف الأمس
مدير أمن الدقهلية: مصر ستشهد انتفاضة قوية في الانتخابات ستبهر العالم

مدير أمن الدقهلية: مصر ستشهد انتفاضة قوية في الانتخابات ستبهر العالم
الجندي: "الوطنية للانتخابات" هي المسؤولة عن رصد نسبة مشاركة المصوتين

الجندي: "الوطنية للانتخابات" هي المسؤولة عن رصد نسبة مشاركة المصوتين
"عم طاهر": "منمتش من امبارح عشان أصوت واختار رئيس بلدي"

"عم طاهر": "منمتش من امبارح عشان أصوت واختار رئيس بلدي"
رئيس جامعة القاهرة: السماح بالانصراف ساعة مبكرا للمشاركة في الانتخابات

رئيس جامعة القاهرة: السماح بالانصراف ساعة مبكرا للمشاركة في الانتخابات
محافظ الدقهلية: "تجمعات المواطنين في اللجان حاجة مبهجة"

محافظ الدقهلية: "تجمعات المواطنين في اللجان حاجة مبهجة"
"مستقبل وطن" بالمنوفية: شاشات للتعريف بالإنجازات والتحديات أمام اللجان

"مستقبل وطن" بالمنوفية: شاشات للتعريف بالإنجازات والتحديات أمام اللجان
وزير التنمية المحلية: قدمنا عشرات الآلاف من موظفينا لخدمة القضاة

وزير التنمية المحلية: قدمنا عشرات الآلاف من موظفينا لخدمة القضاة
تزايد الإقبال على لجان حي النزهة قبل غلق اللجان

تزايد الإقبال على لجان حي النزهة قبل غلق اللجان
إقبال على اللجان بأسيوط قبيل غلق باب الاقتراع في اليوم الثاني

إقبال على اللجان بأسيوط قبيل غلق باب الاقتراع في اليوم الثاني
بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بـ4 مراكز

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بـ4 مراكز
معمر من قنا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

معمر من قنا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مكاري يونان: مقاطعو الانتخابات عنصر ميت بالمجتمع

مكاري يونان: مقاطعو الانتخابات عنصر ميت بالمجتمع
زوجة الشهيد العميد أحمد عبد النبي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

زوجة الشهيد العميد أحمد عبد النبي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان عددا من اللجان الانتخابية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان عددا من اللجان الانتخابية
"قهوة بطيخة" في حب مصر.. "الصبح انتخابات رئاسية وبالليل ماتش المنتخب"

"قهوة بطيخة" في حب مصر.. "الصبح انتخابات رئاسية وبالليل ماتش المنتخب"
محافظ الإسكندرية: وحدتكم رسالة للجميع أننا قادرون على صنع قرارنا

محافظ الإسكندرية: وحدتكم رسالة للجميع أننا قادرون على صنع قرارنا
عبدالحكيم عبدالناصر: السيسي يكمل مشروع والدي

عبدالحكيم عبدالناصر: السيسي يكمل مشروع والدي
محافظ السويس يتابع سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة صلاح الدين

محافظ السويس يتابع سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة صلاح الدين
بكري يدعو المصريين للتصويت: "بلدك كانت هتروح في داهية لولا السيسي"

بكري يدعو المصريين للتصويت: "بلدك كانت هتروح في داهية لولا السيسي"
عمرو أديب: "مصر تشهد أغرب انتخابات في العالم"

عمرو أديب: "مصر تشهد أغرب انتخابات في العالم"
"النواب" يقترح تفعيل غرامة الـ500 جنيه من خلال فواتير الغاز والكهرباء

"النواب" يقترح تفعيل غرامة الـ500 جنيه من خلال فواتير الغاز والكهرباء
عمرو أديب: "محدش يقدر يخمن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات"

عمرو أديب: "محدش يقدر يخمن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات"
"كلنا معاك" بقنا: السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة يتصدرون الانتخابات

"كلنا معاك" بقنا: السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة يتصدرون الانتخابات
عروسان من أسيوط يصوتان في الانتخابات الرئاسية

عروسان من أسيوط يصوتان في الانتخابات الرئاسية
بالصور| قاضيين إضافيين للتغلب على كثافة الناخبين بلجنة "الحوارني" في دمياط

بالصور| قاضيين إضافيين للتغلب على كثافة الناخبين بلجنة "الحوارني" في دمياط
محافظ قنا يتفقد عددا من اللجان في قرى المحافظة

محافظ قنا يتفقد عددا من اللجان في قرى المحافظة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان لجان الانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان لجان الانتخابات الرئاسية
محافظ مطروح: نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 100% بقرية جارة أم الصغير

محافظ مطروح: نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 100% بقرية جارة أم الصغير
بالصور| قوات الشرطة تنقل مسنا مريضا للإدلاء بصوته في الانتخابات

بالصور| قوات الشرطة تنقل مسنا مريضا للإدلاء بصوته في الانتخابات
الشوباشي عن الرقص أمام اللجان: "تعبير عن الفرحة"

الشوباشي عن الرقص أمام اللجان: "تعبير عن الفرحة"
على "تسلم الأيادي" و"أبوالرجولة" العشرات يرقصون أمام اللجان بالمنصورة

على "تسلم الأيادي" و"أبوالرجولة" العشرات يرقصون أمام اللجان بالمنصورة
بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين لجان الانتخابات الرئاسية

بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين لجان الانتخابات الرئاسية
زاهي حواس بعد الإدلاء بصوته: السيسي حور محب الذي أنقذ مصر بعد إخناتون

زاهي حواس بعد الإدلاء بصوته: السيسي حور محب الذي أنقذ مصر بعد إخناتون
الانتخابات الرئاسية في الصحف العربية: المشاركة تتحدى دعاة المقاطعة

الانتخابات الرئاسية في الصحف العربية: المشاركة تتحدى دعاة المقاطعة
تزايد أعداد الناخبات المقبلات على اللجان بالحوامدية للإدلاء بأصواتهن

تزايد أعداد الناخبات المقبلات على اللجان بالحوامدية للإدلاء بأصواتهن
أديب لمقاطعي الانتخابات: "انت لا ترحم ولا عاوز رحمة ربنا تنزل؟!"

أديب لمقاطعي الانتخابات: "انت لا ترحم ولا عاوز رحمة ربنا تنزل؟!"
بالصور| رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ الإسكندرية يتفقد العملية الانتخابية بدائرة العامرية أول

محافظ الإسكندرية يتفقد العملية الانتخابية بدائرة العامرية أول
علام الزناتي.. قهر شيخوخة 103 أعوام للتصويت بانتخابات الرئاسة في قنا

علام الزناتي.. قهر شيخوخة 103 أعوام للتصويت بانتخابات الرئاسة في قنا
نقيب الصحفيين: اصطحبت ابني للجان الاقتراع أمس

نقيب الصحفيين: اصطحبت ابني للجان الاقتراع أمس
رغم انزلاق غضروفي وشبه شلل.. "شاكر" يصل لجنته على سرير مستشفى

رغم انزلاق غضروفي وشبه شلل.. "شاكر" يصل لجنته على سرير مستشفى
تزايد أعداد الناخبين على لجان أبوالنمرس بالجيزة

تزايد أعداد الناخبين على لجان أبوالنمرس بالجيزة
شباب القبائل: المشاركة في الانتخابات واجب قومي ونناشد الجميع بالنزول

شباب القبائل: المشاركة في الانتخابات واجب قومي ونناشد الجميع بالنزول
وفد من الأئمة بشبين الكوم ينظم مسيرة لدعوة المواطنين للتصويت

وفد من الأئمة بشبين الكوم ينظم مسيرة لدعوة المواطنين للتصويت
"فلوباتير" طفل عنده 8 سنوات يظهر في لجنة ببدلة عسكرية: بحب السيسي

"فلوباتير" طفل عنده 8 سنوات يظهر في لجنة ببدلة عسكرية: بحب السيسي
"معاك من أجل مصر" بالغربية: زيادة إقبال الناخبين باللجان

"معاك من أجل مصر" بالغربية: زيادة إقبال الناخبين باللجان
بالصور| الفنان حسن الرداد يدلي بصوته في إحدى لجان الدقي

بالصور| الفنان حسن الرداد يدلي بصوته في إحدى لجان الدقي
نائب المنوفية: المحافظة ستتصدر المشهد الانتخابي كالعادة

نائب المنوفية: المحافظة ستتصدر المشهد الانتخابي كالعادة
مدير أمن الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات مترجلا: "الأعمار بيد الله"

مدير أمن الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات مترجلا: "الأعمار بيد الله"
"دار السلام" تهتف ضد "الجزيرة".. والناخبون: شاركنا بقوة في الانتخابات

"دار السلام" تهتف ضد "الجزيرة".. والناخبون: شاركنا بقوة في الانتخابات
تامر عبد المنعم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي

تامر عبد المنعم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي
بالصور| شفيق يدلي بصوته في الانتخابات.. ويرفض التحدث مع الصحفيين

بالصور| شفيق يدلي بصوته في الانتخابات.. ويرفض التحدث مع الصحفيين
أبوبكر الجندي: لا توجد شكاوى بخصوص العملية الانتخابية بالمناطق النائية

أبوبكر الجندي: لا توجد شكاوى بخصوص العملية الانتخابية بالمناطق النائية
بالصور| رامي صبري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي

بالصور| رامي صبري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي
محافظ الإسكندرية يزور لجان قرية أبيس الثانية لمتابعة الانتخابات

محافظ الإسكندرية يزور لجان قرية أبيس الثانية لمتابعة الانتخابات
رئيس مجلس الدولة يدلي بصوته في مسقط رأسه ببنها

رئيس مجلس الدولة يدلي بصوته في مسقط رأسه ببنها
مركز شباب السويس يوزع أجهزة كهربائية على الناخبين

مركز شباب السويس يوزع أجهزة كهربائية على الناخبين
محافظ شمال سيناء: إقبال كثيف من أهالي بئر العبد على اللجان الانتخابية

محافظ شمال سيناء: إقبال كثيف من أهالي بئر العبد على اللجان الانتخابية
الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن

الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن
إقبال كبير على لجان السيدات بالبدرشين في الساعة ونصف الأخيرة

إقبال كبير على لجان السيدات بالبدرشين في الساعة ونصف الأخيرة
برلماني: تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بكفر الشيخ

برلماني: تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بكفر الشيخ
"مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي" تضاعف نقاط فحص المواطنين

"مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي" تضاعف نقاط فحص المواطنين
فردوس عبدالحميد للشباب: "لازم تتشاركوا بكثافة.. بلدكم في حرب"

فردوس عبدالحميد للشباب: "لازم تتشاركوا بكثافة.. بلدكم في حرب"
إقبال أهالي العلمين للتصويت في الانتخابات باليوم الثاني

إقبال أهالي العلمين للتصويت في الانتخابات باليوم الثاني
محافظ الجيزة: نسبة مشاركة القرى بالانتخابات أكثر من الأحياء الكبرى

محافظ الجيزة: نسبة مشاركة القرى بالانتخابات أكثر من الأحياء الكبرى
إقبال كثيف في لجان الزرقا بدمياط

إقبال كثيف في لجان الزرقا بدمياط
لبلبة: "سوشيال ميديا لاحقتني في الانتخابات.. خايفة ألاقيهم في الحمام"

لبلبة: "سوشيال ميديا لاحقتني في الانتخابات.. خايفة ألاقيهم في الحمام"
في ثاني أيام الانتخابات.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بقنا

في ثاني أيام الانتخابات.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بقنا
صقر عن زيارة وزير الدفاع لمحافظة الغربية: "كان احتفال جميل"

صقر عن زيارة وزير الدفاع لمحافظة الغربية: "كان احتفال جميل"
عشرات الناخبين يرقصون أمام إحدى لجان مدينة نصر

عشرات الناخبين يرقصون أمام إحدى لجان مدينة نصر
محمد صبحي: "مفيش حاجة اسمها انتخب عشان خاطر مصر"

محمد صبحي: "مفيش حاجة اسمها انتخب عشان خاطر مصر"
"الأعلي للإعلام": إلغاء "الراحة" أبرز شكاوى ثاني أيام انتخابات الرئاسة

"الأعلي للإعلام": إلغاء "الراحة" أبرز شكاوى ثاني أيام انتخابات الرئاسة
والد شهيد بالشرقية يدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات

والد شهيد بالشرقية يدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات
محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان أبو حمص في اليوم الثاني للتصويت

محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان أبو حمص في اليوم الثاني للتصويت
بالصور| "المرأة" تتصدر مشهد الانتخابات الرئاسية في لجان سيوة

بالصور| "المرأة" تتصدر مشهد الانتخابات الرئاسية في لجان سيوة
أعضاء النواب يشيدون بالإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أعضاء النواب يشيدون بالإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة
ناخب يحمل والدته على كتفه للتصويت بالقليوبية.. "أصرت على المشاركة"

ناخب يحمل والدته على كتفه للتصويت بالقليوبية.. "أصرت على المشاركة"
بالصور| محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات

بالصور| محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات
وفاء عامر لمقاطعي الانتخابات: "متكلمتوش عن مريم.. قطع رقبتكم"

وفاء عامر لمقاطعي الانتخابات: "متكلمتوش عن مريم.. قطع رقبتكم"
نقابة المحامين تواصل انعقادها لمباشرة العملية الانتخابية بدمياط

نقابة المحامين تواصل انعقادها لمباشرة العملية الانتخابية بدمياط
غادة والي: المرأة المصرية حريصة على المشاركة في جميع الانتخابات

غادة والي: المرأة المصرية حريصة على المشاركة في جميع الانتخابات
السائحون بفنادق مدينة سفاجا يرفعون لافتات تأييد للانتخابات الرئاسية

السائحون بفنادق مدينة سفاجا يرفعون لافتات تأييد للانتخابات الرئاسية
"كلنا معاك" بالمنيا للسيسي: "سير على بركة الله.. إحنا وراك"

"كلنا معاك" بالمنيا للسيسي: "سير على بركة الله.. إحنا وراك"
مدير "أمن الإسكندرية": الإرهاب لن يثنينا عن العطاء لمصر

مدير "أمن الإسكندرية": الإرهاب لن يثنينا عن العطاء لمصر
برلماني: "إحنا كلنا خدامين لأهل مصر"

برلماني: "إحنا كلنا خدامين لأهل مصر"
نائب "النور" بالبحيرة يتفقد عددا من لجان كفرالدوار

نائب "النور" بالبحيرة يتفقد عددا من لجان كفرالدوار
مصطفى بكري للناخب: "انت مش نازل تجامل السيسي"

مصطفى بكري للناخب: "انت مش نازل تجامل السيسي"
أشرف سلطان: العملية الانتخابية منتظمة في أنحاء البلاد

أشرف سلطان: العملية الانتخابية منتظمة في أنحاء البلاد
"الأرصاد" عن تقلبات جوية وأتربة غدا: "يجي في عين الإخوان إن شاء الله"

"الأرصاد" عن تقلبات جوية وأتربة غدا: "يجي في عين الإخوان إن شاء الله"
غرفة عمليات الإسماعيلية: لا مشاكل بالعملية الانتخابية

غرفة عمليات الإسماعيلية: لا مشاكل بالعملية الانتخابية
برلماني: أدعوا من لم يشارك بالانتخابات بألا يفرط في حقه بالتصويت

برلماني: أدعوا من لم يشارك بالانتخابات بألا يفرط في حقه بالتصويت
إصابة أمين شرطة بإغماء خلال تأمينه للانتخابات بإحدى لجان بني سويف

إصابة أمين شرطة بإغماء خلال تأمينه للانتخابات بإحدى لجان بني سويف
جامعة طنطا تقر غدا أجازة للطلاب للتصويت بالانتخابات الرئاسية

جامعة طنطا تقر غدا أجازة للطلاب للتصويت بالانتخابات الرئاسية
السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الشيخ زايد

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الشيخ زايد
"أوقاف الإسكندرية": العاملون بالمديرية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

"أوقاف الإسكندرية": العاملون بالمديرية يدلون بأصواتهم في الانتخابات
محافظ الشرقية: القبض على مواطن انتحل شخصية ضابط جيش في إحدى اللجان

محافظ الشرقية: القبض على مواطن انتحل شخصية ضابط جيش في إحدى اللجان
إقبال كثيف من الناخبين داخل اللجان الانتخابية بحي النزهة

إقبال كثيف من الناخبين داخل اللجان الانتخابية بحي النزهة
بالصور| رئيس هيئة النيابة الإدارية تصوت بمحرم بك في الاسكندرية

بالصور| رئيس هيئة النيابة الإدارية تصوت بمحرم بك في الاسكندرية
"أبو شليتة".. جد كفيف جاء للتصويت مع حفيدته: عشان مستقبلهم

"أبو شليتة".. جد كفيف جاء للتصويت مع حفيدته: عشان مستقبلهم
محافظ الإسكندرية: لم تحدث أي مشاكل تعكر صفو الانتخابات أمس

محافظ الإسكندرية: لم تحدث أي مشاكل تعكر صفو الانتخابات أمس
بعثة "الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط" تشيد بتنظيم انتخابات الرئاسة

بعثة "الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط" تشيد بتنظيم انتخابات الرئاسة
محافظ الدقهلية: مصر تشهد عرسا ديمقراطيا لم تمر به من قبل

محافظ الدقهلية: مصر تشهد عرسا ديمقراطيا لم تمر به من قبل
السيدات يقدن وفود الناخبين على لجان البحيرة

السيدات يقدن وفود الناخبين على لجان البحيرة
"سميرة" تنتخب على كرسي متحرك بالمحلة: "مينفعش نتأخر على السيسي"

"سميرة" تنتخب على كرسي متحرك بالمحلة: "مينفعش نتأخر على السيسي"
مسيرات لطلاب المدارس بالسويس لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

مسيرات لطلاب المدارس بالسويس لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
طوابير حاشدة للسيدات على لجان كفور الغاب والمرابعين

طوابير حاشدة للسيدات على لجان كفور الغاب والمرابعين
"نور" الغربية: مستمرون في الحشد للانتخابات.. لن نتوانى عن دعم الوطن

"نور" الغربية: مستمرون في الحشد للانتخابات.. لن نتوانى عن دعم الوطن
مسيرة بالدراجات البخارية في بني سويف للحث على المشاركة بالانتخابات

مسيرة بالدراجات البخارية في بني سويف للحث على المشاركة بالانتخابات
غرفة "أبناء الجعافرة" تحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات بأسوان

غرفة "أبناء الجعافرة" تحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات بأسوان
محافظ دمياط يتفقد سير العملية الانتخابية بمدينة كفر البطيخ 

محافظ دمياط يتفقد سير العملية الانتخابية بمدينة كفر البطيخ 
صاحب مقهى بالغردقة: مشروبات مجانية خلال مشاهدة مباراة اليونان للناخبين

صاحب مقهى بالغردقة: مشروبات مجانية خلال مشاهدة مباراة اليونان للناخبين
محمد فؤاد: المشاركة في الانتخابات تعظيما للشهداء ووفاءً لأرواحهم

محمد فؤاد: المشاركة في الانتخابات تعظيما للشهداء ووفاءً لأرواحهم
برلماني يقود مسيرة نسائية من أمام شركة غزل المحلة للنزول بانتخابات

برلماني يقود مسيرة نسائية من أمام شركة غزل المحلة للنزول بانتخابات
وفاء عامر لمقاطعي الانتخابات: "دم الشهداء في رقبتكم"

وفاء عامر لمقاطعي الانتخابات: "دم الشهداء في رقبتكم"
أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات
آمنة نصير للشباب: "شاركوا في الانتخابات.. مصر محتاجلكم"

آمنة نصير للشباب: "شاركوا في الانتخابات.. مصر محتاجلكم"
وفاء عامر: "كنت مكسوفة من البسطاء أمام اللجان.. ودخلتهم قبلي"

وفاء عامر: "كنت مكسوفة من البسطاء أمام اللجان.. ودخلتهم قبلي"
ائتلاف "نزاهة": ارتفاع معدلات المشاركة بثاني أيام الانتخابات الرئاسية

ائتلاف "نزاهة": ارتفاع معدلات المشاركة بثاني أيام الانتخابات الرئاسية
الرجال يتفوقون على النساء بلجان السلام في بولاق أبو العلا

الرجال يتفوقون على النساء بلجان السلام في بولاق أبو العلا
تشديدات أمنية بلجنة مدرسة سعد زغلول بحلوان وتوافد العشرات من الناخبين

تشديدات أمنية بلجنة مدرسة سعد زغلول بحلوان وتوافد العشرات من الناخبين
مشاركة قوية للنساء في الانتخابات بقرية "حماطة" في البحر الأحمر

مشاركة قوية للنساء في الانتخابات بقرية "حماطة" في البحر الأحمر
"عمة وجلابية وعصاية".. الناخبين في حلايب وشلاتين: "عشان حلمنا يكمل"

"عمة وجلابية وعصاية".. الناخبين في حلايب وشلاتين: "عشان حلمنا يكمل"
مدير غرفة "عمليات الوزراء" لمتابعة الانتخابات: الأمور تحت السيطرة

مدير غرفة "عمليات الوزراء" لمتابعة الانتخابات: الأمور تحت السيطرة
محافظ المنيا يتفقد اللجان والمقرات الانتخابية بمركزي ملوي وديرمواس

محافظ المنيا يتفقد اللجان والمقرات الانتخابية بمركزي ملوي وديرمواس
بالصور| طوابير الناخبين تمتد أمام اللجان الانتخابية في رأس غارب

بالصور| طوابير الناخبين تمتد أمام اللجان الانتخابية في رأس غارب
رئيس لجنة بأسيوط يخرج لمسن مريض للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس لجنة بأسيوط يخرج لمسن مريض للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية
في ليلة الانتخابات.. "هدى" تحيك فستانا من علم مصر: نفسي أشوف السيسي

في ليلة الانتخابات.. "هدى" تحيك فستانا من علم مصر: نفسي أشوف السيسي
محافظ أسوان يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من سير عملية التصويت

محافظ أسوان يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من سير عملية التصويت
الثلاثة يحبون السيسي.. الصغار محمد وأحمد ومحمود شاركوا في الانتخابات

الثلاثة يحبون السيسي.. الصغار محمد وأحمد ومحمود شاركوا في الانتخابات
رقص وغناء أمام لجان الهرم في اليوم الثاني للانتخابات

رقص وغناء أمام لجان الهرم في اليوم الثاني للانتخابات
خالد عجاج يصوت بلجنة "القرية السياحية" في أكتوبر

خالد عجاج يصوت بلجنة "القرية السياحية" في أكتوبر
رئيس مدينة سفاجا يتفقد اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية

رئيس مدينة سفاجا يتفقد اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية
"معلمين بجنوب سيناء" تنظم مسيرة للحشد في انتخابات الرئاسة

"معلمين بجنوب سيناء" تنظم مسيرة للحشد في انتخابات الرئاسة
"القومي للمرأة": "كان فيه فتيات عندهم 16 سنة عاوزين يشاركوا"

"القومي للمرأة": "كان فيه فتيات عندهم 16 سنة عاوزين يشاركوا"
بالصور| نجار بالمنصورة يرفع لافتة "جنودنا في الميدان واحنا في اللجان"

بالصور| نجار بالمنصورة يرفع لافتة "جنودنا في الميدان واحنا في اللجان"
محافظ الجيزة يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية

محافظ الجيزة يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية
جولة لـ"بيت العائلة" و"الوعظ" بأسيوط لتفقد لجان الانتخابات الرئاسية

جولة لـ"بيت العائلة" و"الوعظ" بأسيوط لتفقد لجان الانتخابات الرئاسية
نورا أول "شرطية" نسائية في دمياط: تأمين اللجان الانتخابية أول عمل لي

نورا أول "شرطية" نسائية في دمياط: تأمين اللجان الانتخابية أول عمل لي
موظفة تقطع 800 كيلو للمشاركة في الانتخابات بمرسى علم

موظفة تقطع 800 كيلو للمشاركة في الانتخابات بمرسى علم
محافظ جنوب سيناء: إقبال كثيف بثاني أيام أنتخابات الرئاسة

محافظ جنوب سيناء: إقبال كثيف بثاني أيام أنتخابات الرئاسة
«السيسى» يسبق أم الشهيد فى مدرسة ابنها

«السيسى» يسبق أم الشهيد فى مدرسة ابنها
محافظ الغربية: لا خروقات أو شكاوى خلال ثاني أيام الانتخابات

محافظ الغربية: لا خروقات أو شكاوى خلال ثاني أيام الانتخابات
محافظ البحيرة تدعو للتصويت بالانتخابات: "هتضمن إن مصر تبقى معاك"

محافظ البحيرة تدعو للتصويت بالانتخابات: "هتضمن إن مصر تبقى معاك"
بالصور| طلب التصويت قبل دخول العمليات.. الإسعاف تنقل مريضا للجنة الانتخابات

بالصور| طلب التصويت قبل دخول العمليات.. الإسعاف تنقل مريضا للجنة الانتخابات
جامعة المنيا ترسل وفود طلابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جامعة المنيا ترسل وفود طلابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
3 أطفال يوزعون "بنبوني" على الناخبين.. ووالدهم: "بيتعلموا حب الوطن"

3 أطفال يوزعون "بنبوني" على الناخبين.. ووالدهم: "بيتعلموا حب الوطن"
"طه" جاء من القاهرة ليبيع أعلام في المنصورة ويشارك فرحة الانتخابات

"طه" جاء من القاهرة ليبيع أعلام في المنصورة ويشارك فرحة الانتخابات
نائب الإسماعيلية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظة

نائب الإسماعيلية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظة
وزير الصحة: 55 حالة مرضية خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

وزير الصحة: 55 حالة مرضية خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
3 سيدات يتفقدن اللجان لتشجيع الناخبات بالهرم: نزلنا بالعند في الإخوان

3 سيدات يتفقدن اللجان لتشجيع الناخبات بالهرم: نزلنا بالعند في الإخوان
محافظ القليوبية: تكريم الإدارات والمدارس الأعلى مشاركة في الانتخابات

محافظ القليوبية: تكريم الإدارات والمدارس الأعلى مشاركة في الانتخابات
بالصور| "خليك إيجابي".. رسالة أطفال الغربية للناخبين

بالصور| "خليك إيجابي".. رسالة أطفال الغربية للناخبين
"المستثمرين بأسيوط" تطلق سيارات لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

"المستثمرين بأسيوط" تطلق سيارات لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم
مسيرة للمحامين في رأس سدر لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

مسيرة للمحامين في رأس سدر لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات
لجنة من "الداخلية" تتفقد تأمين اللجان بالدقي

لجنة من "الداخلية" تتفقد تأمين اللجان بالدقي
"شاش وقطن وبيتادين".. "الهلال الأحمر" بالجيزة يدعم الناخبين

"شاش وقطن وبيتادين".. "الهلال الأحمر" بالجيزة يدعم الناخبين
"المنظمة المصرية": استمرار التصويت وتسهيل الإجراءات على المواطنين

"المنظمة المصرية": استمرار التصويت وتسهيل الإجراءات على المواطنين
فريق دولي لمراقبة الانتخابات يشيد بالإقبال على التصويت بأسيوط

فريق دولي لمراقبة الانتخابات يشيد بالإقبال على التصويت بأسيوط
الإقبال يتزايد في لجان مركزي ملوي ودير مواس بالمنيا

الإقبال يتزايد في لجان مركزي ملوي ودير مواس بالمنيا
"أمن جنوب سيناء": لم نتلق أي بلاغات ومدير الأمن يتفقد اللجان

"أمن جنوب سيناء": لم نتلق أي بلاغات ومدير الأمن يتفقد اللجان
جامعة بني سويف تخصص أتوبيسات لتسهيل انتقال الطلاب إلى لجان الانتخابات

جامعة بني سويف تخصص أتوبيسات لتسهيل انتقال الطلاب إلى لجان الانتخابات
حقيقة لافتة "عائلة الشريف تؤيد السيسي".. "وليد مطلعش عاق"

حقيقة لافتة "عائلة الشريف تؤيد السيسي".. "وليد مطلعش عاق"
تحت الراية المنصورة.. ناخبون يلتقطون الصور مع أفراد الشرطة والجيش

تحت الراية المنصورة.. ناخبون يلتقطون الصور مع أفراد الشرطة والجيش
مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان الانتخابات بالسويس: "أوصيكم بكبار السن"

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان الانتخابات بالسويس: "أوصيكم بكبار السن"
احتفالات تسيطر على الأجواء الانتخابية أمام اللجان في الشرابية والزاوية

احتفالات تسيطر على الأجواء الانتخابية أمام اللجان في الشرابية والزاوية
رئيس نقابة الغزل يقود مسيرة عمالية بمصانع المحلة للمشاركة بالانتخابات

رئيس نقابة الغزل يقود مسيرة عمالية بمصانع المحلة للمشاركة بالانتخابات
محافظ أسيوط يصطحب سيدة مسنة إلى داخل لجنة العزية بمركز منفلوط للتصويت

محافظ أسيوط يصطحب سيدة مسنة إلى داخل لجنة العزية بمركز منفلوط للتصويت
الجروان: الانتخابات المصرية تطبق المعايير الدولية.. وقوة مصر قوة للعرب

الجروان: الانتخابات المصرية تطبق المعايير الدولية.. وقوة مصر قوة للعرب
استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات بالبحر الأحمر

استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات بالبحر الأحمر
بالصور| إقبال كثيف من أهالي الشيخ زويد على الانتخابات في اليوم الثاني

بالصور| إقبال كثيف من أهالي الشيخ زويد على الانتخابات في اليوم الثاني
محافظ بورسعيد يشكر المواطنين على مشاركتهم الإيجابية بانتخابات الرئاسة

محافظ بورسعيد يشكر المواطنين على مشاركتهم الإيجابية بانتخابات الرئاسة
نائب ببولاق الدكرور يوزع أعلام مصر على الناخبين

نائب ببولاق الدكرور يوزع أعلام مصر على الناخبين
مجند يساعد مسنة للدخول إلى لجنة في "طناح" بالدقهلية

مجند يساعد مسنة للدخول إلى لجنة في "طناح" بالدقهلية
إقبال كثيف من الناخبين على لجان قسمي أول وثاني دمياط

إقبال كثيف من الناخبين على لجان قسمي أول وثاني دمياط
المئات يتظاهرون في "البهو فريك" بالدقهلية: "انزل شارك"

المئات يتظاهرون في "البهو فريك" بالدقهلية: "انزل شارك"
إصابة مجند بموكب محافظ السويس في حادث انقلاب سيارة

إصابة مجند بموكب محافظ السويس في حادث انقلاب سيارة
فودة يثمن دور مشايخ القبائل والمرأة السيناوية في المشاركة بالانتخابات

فودة يثمن دور مشايخ القبائل والمرأة السيناوية في المشاركة بالانتخابات
محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية بمركز إسنا

محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية بمركز إسنا
مسيرة للعاملين بالصحة والإسعاف بجنوب سيناء للتصويت في الانتخابات

مسيرة للعاملين بالصحة والإسعاف بجنوب سيناء للتصويت في الانتخابات
"الوطنية" تمنح القضاة سلطة ترتيب ضرورات المعيشة بعد إلغاء "الراحة"

"الوطنية" تمنح القضاة سلطة ترتيب ضرورات المعيشة بعد إلغاء "الراحة"
نائب السويس ينفي شائعات إلغاء بطاقة التموين للممتنعين عن التصويت

نائب السويس ينفي شائعات إلغاء بطاقة التموين للممتنعين عن التصويت
شريف إسماعيل لـ"المحافظين": قدموا التسهيلات كافة للمواطنين

شريف إسماعيل لـ"المحافظين": قدموا التسهيلات كافة للمواطنين
عبدالله 8 سنوات بلجنة في الأقصر: "ينفع أصوت بكارنيه المدرسة؟"

عبدالله 8 سنوات بلجنة في الأقصر: "ينفع أصوت بكارنيه المدرسة؟"
"أم البنات" تصوت مع جيرانها بـ"زغرودة" وتحية للسيسي: عايزة معاش يا ريس

"أم البنات" تصوت مع جيرانها بـ"زغرودة" وتحية للسيسي: عايزة معاش يا ريس
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان لجان أجا وميت غمر

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان لجان أجا وميت غمر
"مريم" و"سرية" تدليان بصوتيهما رغم تجاوزهما الـ100 عام في القليوبية

"مريم" و"سرية" تدليان بصوتيهما رغم تجاوزهما الـ100 عام في القليوبية
بالصور| عروسان يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

بالصور| عروسان يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بالشرقية
معاق يدلي بصوته للسيسي: "لو في آخر الدنيا هنصوتله"

معاق يدلي بصوته للسيسي: "لو في آخر الدنيا هنصوتله"
أم شهيد بالبحيرة: حشود المصريين أمام اللجان ضربة قوية للإرهاب

أم شهيد بالبحيرة: حشود المصريين أمام اللجان ضربة قوية للإرهاب
تزايد إقبال الشباب على الانتخابات في أسيوط

تزايد إقبال الشباب على الانتخابات في أسيوط
رئيس الوزراء يشكر المصوتين بانتخابات الرئاسة ويتوقع زيادة المشاركة

رئيس الوزراء يشكر المصوتين بانتخابات الرئاسة ويتوقع زيادة المشاركة
محمد فؤاد يدلي بصوته في "الجامعة العمالية" بمدينة نصر

محمد فؤاد يدلي بصوته في "الجامعة العمالية" بمدينة نصر
عميد "تربية أسيوط" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

عميد "تربية أسيوط" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
أبو الغيط: تقرير الجامعة العربية عن الانتخابات المصرية "إيجابي"

أبو الغيط: تقرير الجامعة العربية عن الانتخابات المصرية "إيجابي"
الرقص في الانتخابات.. "مش بس بلدي.. هندي وإفريقي وروسي كمان"

الرقص في الانتخابات.. "مش بس بلدي.. هندي وإفريقي وروسي كمان"
الأنبا مكاري يدلي بصوته في "مصطفى يسري" بمصر الجديدة

الأنبا مكاري يدلي بصوته في "مصطفى يسري" بمصر الجديدة
طابور طويل أمام لجان "دشنا" في قنا

طابور طويل أمام لجان "دشنا" في قنا
عروسان يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

عروسان يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بأسيوط
يستقلون "التروسيكلات" للإدلاء بأصواتهم في البحيرة: "كله يهون عشان مصر"

يستقلون "التروسيكلات" للإدلاء بأصواتهم في البحيرة: "كله يهون عشان مصر"
نقل مواطنين للجان الانتخاب بسيارات إسعاف تلبية لرغباتهم

نقل مواطنين للجان الانتخاب بسيارات إسعاف تلبية لرغباتهم
إقبال كثيف على لجان الانتخابات الرئاسية بالقطاع الريفي بالسويس

إقبال كثيف على لجان الانتخابات الرئاسية بالقطاع الريفي بالسويس
بالصور| أطفال الشيخ زويد يرفعون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية

بالصور| أطفال الشيخ زويد يرفعون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية
وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يدلي بصوته في لجنة ببنها

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يدلي بصوته في لجنة ببنها
"نزاهة": إذاعة "مونت كارلو" تمنح أثيرها لمروجي "مقاطعة" الانتخابات

"نزاهة": إذاعة "مونت كارلو" تمنح أثيرها لمروجي "مقاطعة" الانتخابات
راهبة وشقيقتها "ساندين بعض" من المنصورة لـ القاهرة: عايزين السيسي يكمل

راهبة وشقيقتها "ساندين بعض" من المنصورة لـ القاهرة: عايزين السيسي يكمل
وزير الصحة: إصابة 55 ناخبا داخل اللجان وخارجها اليوم

وزير الصحة: إصابة 55 ناخبا داخل اللجان وخارجها اليوم
عاجل| أبو الغيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

عاجل| أبو الغيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية
رئيس لجنة بـ"المرج": إقبال كبير على التصويت من النساء

رئيس لجنة بـ"المرج": إقبال كبير على التصويت من النساء
بالصور| إيناس عزالدين تتحدى مرضها بمشاركتها في الانتخابات

بالصور| إيناس عزالدين تتحدى مرضها بمشاركتها في الانتخابات
رئيس الوزراء: أتوقع مشاركة انتخابية أكبر في ثالث أيام الانتخابات

رئيس الوزراء: أتوقع مشاركة انتخابية أكبر في ثالث أيام الانتخابات
في البحيرة.. "مصر" المواطنة تشارك بانتخابات الرئاسة من أجل مصر الوطن

في البحيرة.. "مصر" المواطنة تشارك بانتخابات الرئاسة من أجل مصر الوطن
"القومي للمرأة" بجنوب سيناء يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

"القومي للمرأة" بجنوب سيناء يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات
بالصور| حزب النور يواصل حملاته لحث المواطنين على التصويت بسوهاج

بالصور| حزب النور يواصل حملاته لحث المواطنين على التصويت بسوهاج
مصدر أمني: وزير الداخلية لم يتلق أي بلاغ يؤثر على مجريات التصويت

مصدر أمني: وزير الداخلية لم يتلق أي بلاغ يؤثر على مجريات التصويت
وزير التنمية المحلية يوجه بنقل 80 مواطنا من دار مسنين للجان الانتخابات

وزير التنمية المحلية يوجه بنقل 80 مواطنا من دار مسنين للجان الانتخابات
مسن على "عكاز" من الزاوية لـ"الشرابية": صوتي أمانة وولاد الحال سندوني

مسن على "عكاز" من الزاوية لـ"الشرابية": صوتي أمانة وولاد الحال سندوني
"راقب يا مصري": المواطنون حولوا الانتخابات إلى مسيرة دعم للدولة

"راقب يا مصري": المواطنون حولوا الانتخابات إلى مسيرة دعم للدولة
ناخبات من أمام لجنة بالأزبکیة: "هنرقص ونغيظ الإخوان.. إحنا في عید"

ناخبات من أمام لجنة بالأزبکیة: "هنرقص ونغيظ الإخوان.. إحنا في عید"
مسنة مصابة بـ"جلطة" تتسلق السلم للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالمرج

مسنة مصابة بـ"جلطة" تتسلق السلم للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالمرج
بالصور| محافظ قنا ومساعد قائد الجيش الثالث يتفقدان سير الانتخابات

بالصور| محافظ قنا ومساعد قائد الجيش الثالث يتفقدان سير الانتخابات
وزير التموين يتابع انتخابات الرئاسة بمسقط رأسه في "أبو كبير" بالشرقية

وزير التموين يتابع انتخابات الرئاسة بمسقط رأسه في "أبو كبير" بالشرقية
محافظ القاهرة: لا توجد شكاوى خلال اليوم الثاني من الانتخابات

محافظ القاهرة: لا توجد شكاوى خلال اليوم الثاني من الانتخابات
رئيس الوزراء: أتواصل مع 7 محافظين لمتابعة سير العملية الانتخابية

رئيس الوزراء: أتواصل مع 7 محافظين لمتابعة سير العملية الانتخابية
"الوطنية": الشرقية وبورسعيد وجنوب سيناء الأكثر تصويتا بـ"الرئاسة"

"الوطنية": الشرقية وبورسعيد وجنوب سيناء الأكثر تصويتا بـ"الرئاسة"
مشاركة قوية لأئمة أوقاف الإسكندرية بثاني أيام الانتخابات

مشاركة قوية لأئمة أوقاف الإسكندرية بثاني أيام الانتخابات
النائب محمد الغول: مشاركة أهالي سيناء في الانتخابات وسيلة لدحر الإرهاب

النائب محمد الغول: مشاركة أهالي سيناء في الانتخابات وسيلة لدحر الإرهاب
بالصور| إقبال كثيف من أهالي الشيخ زويد على لجان الانتخابات

بالصور| إقبال كثيف من أهالي الشيخ زويد على لجان الانتخابات
النائبان علاء عابد ونافع هيكل يتابعان سير الانتخابات في الصف

النائبان علاء عابد ونافع هيكل يتابعان سير الانتخابات في الصف
كبار السن وذوي الاحتياجات الأكثر مشاركة انتخابية بمدرسة اتحاد الوطن

كبار السن وذوي الاحتياجات الأكثر مشاركة انتخابية بمدرسة اتحاد الوطن
تحديث| وزير التنمية المحلية ينفي غلق اللجان الانتخابية في الـ8 مساء بسبب مباراة مصر

تحديث| وزير التنمية المحلية ينفي غلق اللجان الانتخابية في الـ8 مساء بسبب مباراة مصر
نقل مواطنين للجان الانتخاب بسيارات إسعاف تلبية لرغباتهم للتصويت

نقل مواطنين للجان الانتخاب بسيارات إسعاف تلبية لرغباتهم للتصويت
نجل محمد نجم يدلي بصوته: "أول مرة في حياتي أنزل انتخب"

نجل محمد نجم يدلي بصوته: "أول مرة في حياتي أنزل انتخب"
محافظ الأقصر يشيد بحرص متحدي الإعاقة على التصويت في الانتخابات

محافظ الأقصر يشيد بحرص متحدي الإعاقة على التصويت في الانتخابات
بالصور| رئيس "فوه": الانتخابات تسير تحت إشراف قضائي وأمني كامل

بالصور| رئيس "فوه": الانتخابات تسير تحت إشراف قضائي وأمني كامل
بث مباشر| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في محافظة الغربية

بث مباشر| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في محافظة الغربية
محافظ الغربية ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد مرسي محمد بالدلجمون

محافظ الغربية ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد مرسي محمد بالدلجمون
للانتخابات فوائد أخرى..بائع لعب الأطفال أمام اللجان: "عاوزين ناكل عيش"

للانتخابات فوائد أخرى..بائع لعب الأطفال أمام اللجان: "عاوزين ناكل عيش"
وزير التنمية المحلية: كل جهات الدولة سهلت العملية الانتخابية

وزير التنمية المحلية: كل جهات الدولة سهلت العملية الانتخابية
محافظ الغربية يتفقد لجان المحلة ويوجه بتوفير سبل الراحة للناخبين

محافظ الغربية يتفقد لجان المحلة ويوجه بتوفير سبل الراحة للناخبين
بالحبر الفسفوري.. مشروبات مباراة مصر واليونان مجانا للناخبين بالغردقة

بالحبر الفسفوري.. مشروبات مباراة مصر واليونان مجانا للناخبين بالغردقة
"تعليم الإسماعيلية" تخصص أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية

"تعليم الإسماعيلية" تخصص أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية
نائب عقب الإدلاء بصوته في المنوفية: لو بيدي لانتخبت السيسي مدى الحياة

نائب عقب الإدلاء بصوته في المنوفية: لو بيدي لانتخبت السيسي مدى الحياة
مكرم محمد أحمد: مشهد الانتخابات "احتفالي".. والفتيات الأكثر إقبالا

مكرم محمد أحمد: مشهد الانتخابات "احتفالي".. والفتيات الأكثر إقبالا
"أم الرضا" معقل الإخوان في دمياط سابقا تنظم مسيرة لتأييد السيسي

"أم الرضا" معقل الإخوان في دمياط سابقا تنظم مسيرة لتأييد السيسي
توافد السيدات على لجنة عاطف الإسلامبولي بالبدرشين

توافد السيدات على لجنة عاطف الإسلامبولي بالبدرشين
أئمة الأوقاف يحتشدون أمام لجان البحيرة للتصويت

أئمة الأوقاف يحتشدون أمام لجان البحيرة للتصويت
إقبال كثيف من الناخبين على لجنة الجبرتي في منشأة ناصر

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة الجبرتي في منشأة ناصر
رئيس لجنة يخرج لسيدتان معمرتان في بني سويف لتيسير تصويتهما

رئيس لجنة يخرج لسيدتان معمرتان في بني سويف لتيسير تصويتهما
طوابير السيدات بالمرج تتصدر المشهد الانتخابي لليوم الثاني

طوابير السيدات بالمرج تتصدر المشهد الانتخابي لليوم الثاني
وزير التموين لـ"الوطن": الانتخابات الرئاسية اختبار لقدرة الشعب المصري

وزير التموين لـ"الوطن": الانتخابات الرئاسية اختبار لقدرة الشعب المصري
وفد من السفارة الأمريكية يزور لجان مصر القديمة.. ويبدي إعجابه بالتنظيم

وفد من السفارة الأمريكية يزور لجان مصر القديمة.. ويبدي إعجابه بالتنظيم
عاجل| رئيس الوزراء يوجه المحافظين بمواصلة المرور على اللجان الانتخابية

عاجل| رئيس الوزراء يوجه المحافظين بمواصلة المرور على اللجان الانتخابية
جدة تعلم أحفادها حب الوطن بإشراكهم بتجربة الانتخاب: هيا دي مصر يا ولاد

جدة تعلم أحفادها حب الوطن بإشراكهم بتجربة الانتخاب: هيا دي مصر يا ولاد
إصابة طالب في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات أمام لجنة بمنوف

إصابة طالب في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات أمام لجنة بمنوف
والد أحد شهداء كرداسة: وجودي في الانتخابات عشان دم ابني

والد أحد شهداء كرداسة: وجودي في الانتخابات عشان دم ابني
مدير أمن الإسكندرية: المواطن المصري يقدم نموذجا قويا في التحدي

مدير أمن الإسكندرية: المواطن المصري يقدم نموذجا قويا في التحدي
عاجل| وصول رئيس الوزراء "عمليات المجلس" لمتابعة الانتخابات

عاجل| وصول رئيس الوزراء "عمليات المجلس" لمتابعة الانتخابات
مسنون يدخلون لجنة بالمنصورة على كراسي متحركة: "عشان نحافظ على أولادنا"

مسنون يدخلون لجنة بالمنصورة على كراسي متحركة: "عشان نحافظ على أولادنا"
بالصور| محافظ مطروح: أصغر قرية مصرية تلبي نداء الوطن وتصوت بنسبة 100%

بالصور| محافظ مطروح: أصغر قرية مصرية تلبي نداء الوطن وتصوت بنسبة 100%
عاجل| وصول وزير الدفاع إلى طنطا لتفقد اللجان الانتخابية

عاجل| وصول وزير الدفاع إلى طنطا لتفقد اللجان الانتخابية
مدير أمن الجيزة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظة

مدير أمن الجيزة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمحافظة
سيدات يحتفلن بالغناء أمام لجان بالدقهلية: "هو اللي فيهم هينجح ويوريهم"

سيدات يحتفلن بالغناء أمام لجان بالدقهلية: "هو اللي فيهم هينجح ويوريهم"
محافظ بني سويف: المرأة تضرب أروع الأمثلة في الوطنية بكل الأوقات

محافظ بني سويف: المرأة تضرب أروع الأمثلة في الوطنية بكل الأوقات
نائب: نسب مشاركة العائلات والشباب في الإسكندرية كبيرة

نائب: نسب مشاركة العائلات والشباب في الإسكندرية كبيرة
معمّرات فوق الـ100 في انتخابات الرئاسة.. «الخير والبركة» في شباب القلب

معمّرات فوق الـ100 في انتخابات الرئاسة.. «الخير والبركة» في شباب القلب
جامعة بنها تنظم مسيرة حاشدة للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

جامعة بنها تنظم مسيرة حاشدة للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية
بالصور| هيفاء أبو غزالة تلتقي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

بالصور| هيفاء أبو غزالة تلتقي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
سبعينية تقبل ضباط الجيش والشرطة خلال التصويت: ولادي حبايبي ربنا يحميكم

سبعينية تقبل ضباط الجيش والشرطة خلال التصويت: ولادي حبايبي ربنا يحميكم
مسيرة لطالبات في المنيا للحث على المشاركة في الانتخابات

مسيرة لطالبات في المنيا للحث على المشاركة في الانتخابات
"لمة انتخابية" لـ3 أجيال بأسرة واحدة: الجد والأبناء والأحفاد إيد واحدة

"لمة انتخابية" لـ3 أجيال بأسرة واحدة: الجد والأبناء والأحفاد إيد واحدة
خبير اجتماعي عن "الرقص أمام اللجان": "كيد نسا.. وتحد للإخوان"

خبير اجتماعي عن "الرقص أمام اللجان": "كيد نسا.. وتحد للإخوان"
برلماني من أمام اللجان: المشاركة أمر حتمي لمواجهة الأخطار 

برلماني من أمام اللجان: المشاركة أمر حتمي لمواجهة الأخطار 
بالصور| تسعينية تنتخب من على كرسي متحرك: "حلمت بالسيسي مرتين وجايه اختاره"

بالصور| تسعينية تنتخب من على كرسي متحرك: "حلمت بالسيسي مرتين وجايه اختاره"
إقبال كثيف من الناخبين في "المندرة" بالفيوم.. والأطفال: "تحيا مصر"

إقبال كثيف من الناخبين في "المندرة" بالفيوم.. والأطفال: "تحيا مصر"
بالصور| سكرتير عام المنوفية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بالمراكز

بالصور| سكرتير عام المنوفية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بالمراكز
مغتربون بين الانتخاب والجهل بقواعد التصويت: هنحاول لآخر وقت

مغتربون بين الانتخاب والجهل بقواعد التصويت: هنحاول لآخر وقت
تركي آل الشيخ عن انتخابات الرئاسة: "بالتوفيق في مصر الحبيبة"

تركي آل الشيخ عن انتخابات الرئاسة: "بالتوفيق في مصر الحبيبة"
نائب الطالبية: إقبال الناخبين في اليوم الثاني ملحوظ للغاية

نائب الطالبية: إقبال الناخبين في اليوم الثاني ملحوظ للغاية
محافظ البحيرة تمنح إجازة نصف يوم للعاملين ليشاركوا في الانتخابات

محافظ البحيرة تمنح إجازة نصف يوم للعاملين ليشاركوا في الانتخابات
سيدتان تصطحبان أطفالهن بملابس عليها علم مصر.."لكي يحبوا الوطن" بالفيوم

سيدتان تصطحبان أطفالهن بملابس عليها علم مصر.."لكي يحبوا الوطن" بالفيوم
حسين يطوف الشوارع بعلم مصر: " أنا مش أقل وطنية من الجيش والشرطة"

حسين يطوف الشوارع بعلم مصر: " أنا مش أقل وطنية من الجيش والشرطة"
"اتحاد سكان السيسي".. قاطني أحد عمارات "الحجاز": نزلنا للانتخابات سوا

"اتحاد سكان السيسي".. قاطني أحد عمارات "الحجاز": نزلنا للانتخابات سوا
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يدلي بصوته في قنا

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يدلي بصوته في قنا
اتحاد طلاب الجامعات يدلون بأصواتهم مع عمداء الكليات ويحشدون للمشاركة

اتحاد طلاب الجامعات يدلون بأصواتهم مع عمداء الكليات ويحشدون للمشاركة
"دعم مصر" يحث الناخبين للتصويت بـDJ في الهرم

"دعم مصر" يحث الناخبين للتصويت بـDJ في الهرم
بالأغاني واللغة الفصحى.. "بائعة ثوم" مسنة تدعو للمشاركة بالانتخابات

بالأغاني واللغة الفصحى.. "بائعة ثوم" مسنة تدعو للمشاركة بالانتخابات
3 حالات مرضية تنقلها "الإسعاف" إلى لجان الانتخابات مجانا للتصويت

3 حالات مرضية تنقلها "الإسعاف" إلى لجان الانتخابات مجانا للتصويت
شرطي يساعد مسنة للوصول للجنتها بمصر الجديدة

شرطي يساعد مسنة للوصول للجنتها بمصر الجديدة
"أم السيد" تصوت على عربية "كارو" بالدقهلية بسبب وزنها الزائد

"أم السيد" تصوت على عربية "كارو" بالدقهلية بسبب وزنها الزائد
محافظ شمال سيناء: المواطنون يبعثون برسالة تؤكد حرصهم على استقرار الوطن

محافظ شمال سيناء: المواطنون يبعثون برسالة تؤكد حرصهم على استقرار الوطن
بالصور| العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في الانتخابات

بالصور| العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في الانتخابات
الوطنية للانتخابات: إستراتيجية لتعليم الناخب وتثقيفه بعد الانتخابات

الوطنية للانتخابات: إستراتيجية لتعليم الناخب وتثقيفه بعد الانتخابات
"الأعلى للإعلام": الاعتراض على تغيير المقر الانتخابي أبرز شكاوى اليوم

"الأعلى للإعلام": الاعتراض على تغيير المقر الانتخابي أبرز شكاوى اليوم
الوطنية للانتخابات: الهيئة لا تعلم ديانة المصوتين.. جميعهم "مصريون"

الوطنية للانتخابات: الهيئة لا تعلم ديانة المصوتين.. جميعهم "مصريون"
رئيس لجنة بالبحيرة يخرج بسجل التوقيع لسيدة مريضة لتمكينها من الانتخاب

رئيس لجنة بالبحيرة يخرج بسجل التوقيع لسيدة مريضة لتمكينها من الانتخاب
"الوطنية للانتخابات": الفرز آخر أيام التصويت.. وإعلان النتائج 2 أبريل

"الوطنية للانتخابات": الفرز آخر أيام التصويت.. وإعلان النتائج 2 أبريل
أسقف الإسماعيلية: جئت لأرد جزء من الجميل للسيسي

أسقف الإسماعيلية: جئت لأرد جزء من الجميل للسيسي
محافظ أسيوط ومدير الأمن يتفقدان لجنة "منقباد الثانوية"

محافظ أسيوط ومدير الأمن يتفقدان لجنة "منقباد الثانوية"
"الوطنية للصحافة" تشيد بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على التصويت

"الوطنية للصحافة" تشيد بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على التصويت
علاء عابد: الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي

علاء عابد: الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي
إقبال كثيف للناخبين للأداء بأصواتهم في مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط

إقبال كثيف للناخبين للأداء بأصواتهم في مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط
محافظ الوادي الجديد يكافئ أكبر وأصغر ناخب في بلاط برحلتي "عمرة"

محافظ الوادي الجديد يكافئ أكبر وأصغر ناخب في بلاط برحلتي "عمرة"
"الوطنية للانتخابات" تعلن المحافظات الأعلى حضورا والأكثر تصويتا

"الوطنية للانتخابات" تعلن المحافظات الأعلى حضورا والأكثر تصويتا
مستشار يخرج لناخب عجوز ليدلي بصوته في الانتخابات بأسيوط

مستشار يخرج لناخب عجوز ليدلي بصوته في الانتخابات بأسيوط
طلاب جامعة السويس يرشدون الناخبين لمقار لجانهم بـ"اللاب توب"

طلاب جامعة السويس يرشدون الناخبين لمقار لجانهم بـ"اللاب توب"
رئيس مدينة رأس سدر يشارك في مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات

رئيس مدينة رأس سدر يشارك في مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات
مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد لجان دمنهور

مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد لجان دمنهور
نائب: أتوقع زيادة معدلات التصويت وإقبال الناخبين بكثافة غدا

نائب: أتوقع زيادة معدلات التصويت وإقبال الناخبين بكثافة غدا
بالصور| مسيرة لطالبات بالثانوية على أنغام "قالوا إيه" للحث على التصويت

بالصور| مسيرة لطالبات بالثانوية على أنغام "قالوا إيه" للحث على التصويت
"نزاهة": ارتفاع معدل مشاركة الرجال في اليوم الثاني للانتخابات

"نزاهة": ارتفاع معدل مشاركة الرجال في اليوم الثاني للانتخابات
توافد السيدات بكثافة على التصويت في بولاق أبوالعلا

توافد السيدات بكثافة على التصويت في بولاق أبوالعلا
رئيس جامعة بني سويف: أتوبيسات لنقل الطلاب للجان مجانا

رئيس جامعة بني سويف: أتوبيسات لنقل الطلاب للجان مجانا
"ماسبيرو" يؤدي دوره الوطني في توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات

"ماسبيرو" يؤدي دوره الوطني في توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": تصويت أمس كان مرضيا.. وننتظر شباب وسيدات أكثر

"الوطنية للانتخابات": تصويت أمس كان مرضيا.. وننتظر شباب وسيدات أكثر
لجان منشأة ناصر "تتحدى" الهيئة الوطنية للانتخابات وتغلق الباب للراحة

لجان منشأة ناصر "تتحدى" الهيئة الوطنية للانتخابات وتغلق الباب للراحة
لليوم الثاني.. DMC تواصل تغطية الانتخابات رافعة شعار "مصر تتحدى"

لليوم الثاني.. DMC تواصل تغطية الانتخابات رافعة شعار "مصر تتحدى"
وكيل "تضامن الغربية" تدلي بصوتها في طنطا

وكيل "تضامن الغربية" تدلي بصوتها في طنطا
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة القصير 

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة القصير 
"الوطنية للانتخابات": صادفت بعثة الجامعة العربية صعوبات وساعدناهم فورا

"الوطنية للانتخابات": صادفت بعثة الجامعة العربية صعوبات وساعدناهم فورا
بالوراق.. ثلاثي "D.J" يحولون الانتخاب لمهرجان وطني: اعملنا معاش يا ريس

بالوراق.. ثلاثي "D.J" يحولون الانتخاب لمهرجان وطني: اعملنا معاش يا ريس
لاعبو "سموحة" يوقفون التدريب للتصويت في الانتخابات

لاعبو "سموحة" يوقفون التدريب للتصويت في الانتخابات
محافظ الأقصر يتابع سير العملية الانتخابية في أسنا

محافظ الأقصر يتابع سير العملية الانتخابية في أسنا
بعد طلب النجدة.. الشرطة تنقل سيدة إلى مقر لجنتها الانتخابية

بعد طلب النجدة.. الشرطة تنقل سيدة إلى مقر لجنتها الانتخابية
"الوطنية للانتخابات":التصويت مستمر في راحة القضاة تيسيرا على المواطنين

"الوطنية للانتخابات":التصويت مستمر في راحة القضاة تيسيرا على المواطنين
وزير التنمية المحلية: المصريين ضحوا كثيرا وحان وقت جني الثمار

وزير التنمية المحلية: المصريين ضحوا كثيرا وحان وقت جني الثمار
صورة السيسي في رقبة منيرة منذ 4سنوات: "بقينا مرتبطين ببعض"

صورة السيسي في رقبة منيرة منذ 4سنوات: "بقينا مرتبطين ببعض"
حزب النور بالبحيرة يواصل الحشد للتصويت في الانتخابات

حزب النور بالبحيرة يواصل الحشد للتصويت في الانتخابات
"الهلال الأحمر بالسويس" يشكل فرق طوارئ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

"الهلال الأحمر بالسويس" يشكل فرق طوارئ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
حسين زين يمنح موظفي ماسبيرو إذن انصراف للتصويت في الانتخابات

حسين زين يمنح موظفي ماسبيرو إذن انصراف للتصويت في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": لا نية لمد التصويت إلى الخميس حتى الآن

"الوطنية للانتخابات": لا نية لمد التصويت إلى الخميس حتى الآن
"مركزية حقوق الإنسان" تثمن سرعة تلبية "الوطنية للانتخابات" للشكاوى

"مركزية حقوق الإنسان" تثمن سرعة تلبية "الوطنية للانتخابات" للشكاوى
الاستعانة بكلاب بوليسية في اللجان الانتخابية بالشروق

الاستعانة بكلاب بوليسية في اللجان الانتخابية بالشروق
"الوطنية للانتخابات": اللجان فتحت في موعدها وتأكدنا من سلامة أوراق أمس

"الوطنية للانتخابات": اللجان فتحت في موعدها وتأكدنا من سلامة أوراق أمس
محمود التهامي يدلي بصوته في الدراسة: نشارك من أجل مصر

محمود التهامي يدلي بصوته في الدراسة: نشارك من أجل مصر
مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان بالقرى: الشرطة في خدمة الناخبين

مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان بالقرى: الشرطة في خدمة الناخبين
الأطفال يشاركون آباءهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

الأطفال يشاركون آباءهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بمدينة نصر
رئيس جامعة القاهرة الأسبق يدلي بصوته على كرسي متحرك في "العمالية"

رئيس جامعة القاهرة الأسبق يدلي بصوته على كرسي متحرك في "العمالية"
مسنة في البحيرة تدلي بصوتها على كرسي متحرك: "بحب السيسي وبحب مصر"

مسنة في البحيرة تدلي بصوتها على كرسي متحرك: "بحب السيسي وبحب مصر"
"أمن أسوان" توفر سيارة لكفيف أراد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

"أمن أسوان" توفر سيارة لكفيف أراد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية
9090 ترفع شعار "صوتك أمانة" في تغطية "مارثون الانتخابات"

9090 ترفع شعار "صوتك أمانة" في تغطية "مارثون الانتخابات"
وزير التعليم العالي يحث الموظفين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وزير التعليم العالي يحث الموظفين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
عجوز تصر على التصويت رغم إصابتها خلال الانتخاب: "كله يهون عشان السيسي"

عجوز تصر على التصويت رغم إصابتها خلال الانتخاب: "كله يهون عشان السيسي"
علاء عابد: المشاركة بالانتخابات رسالة للعالم بأننا شعب يثق في رئيسه

علاء عابد: المشاركة بالانتخابات رسالة للعالم بأننا شعب يثق في رئيسه
سيدة تصطحب أطفالها للمشاركة في الانتخابات لتعلمهم حب الوطن

سيدة تصطحب أطفالها للمشاركة في الانتخابات لتعلمهم حب الوطن
قائد قوات التأمين ببنها يتفقد "عمليات التعليم" لمتابعة سير الانتخابات

قائد قوات التأمين ببنها يتفقد "عمليات التعليم" لمتابعة سير الانتخابات
"راوية" تنتخب السيسي وتشعل اللجنة بالزغاريد: "بحبه يا ناس واعمل إيه"

"راوية" تنتخب السيسي وتشعل اللجنة بالزغاريد: "بحبه يا ناس واعمل إيه"
"صوتك أمانة".. مسيرة طلابية للحث على المشاركة النتخابية في جامعة أسيوط

"صوتك أمانة".. مسيرة طلابية للحث على المشاركة النتخابية في جامعة أسيوط
بالفيديو والصور| لافتات ورقص وهتافات المصريين أمام اللجان الانتخابية

بالفيديو والصور| لافتات ورقص وهتافات المصريين أمام اللجان الانتخابية
إقبال كثيف من الناخبين على لجان المنتزه بشرق الإسكندرية

إقبال كثيف من الناخبين على لجان المنتزه بشرق الإسكندرية
مسيرة لطالبات مدرسة ثانوية بالبحيرة لحث الناخبين على الانتخاب

مسيرة لطالبات مدرسة ثانوية بالبحيرة لحث الناخبين على الانتخاب
حكمدار الجيزة يتفقد لجان الهرم.. والناخبات يستقبلنه بالزغاريد

حكمدار الجيزة يتفقد لجان الهرم.. والناخبات يستقبلنه بالزغاريد
الإسعاف تنقل مريض بالسرطان للإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية ببني سويف

الإسعاف تنقل مريض بالسرطان للإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية ببني سويف
بالفيديو| مُسنة مريضة تدلي بصوتها داخل سيارة إسعاف في الإسكندرية

بالفيديو| مُسنة مريضة تدلي بصوتها داخل سيارة إسعاف في الإسكندرية
بالصور| مسيرة لأئمة وموظفي "أوقاف جنوب سيناء" للتصويت بـ"الرئاسة"

بالصور| مسيرة لأئمة وموظفي "أوقاف جنوب سيناء" للتصويت بـ"الرئاسة"
محافظ السويس ورئيس الأركان بالجيش الثالث يتفقدان لجان "الأربعين"

محافظ السويس ورئيس الأركان بالجيش الثالث يتفقدان لجان "الأربعين"
الناخبون يحتشدون أمام اللجان بمصر القديمة: مصر في أشد الحاجة لأبنائها

الناخبون يحتشدون أمام اللجان بمصر القديمة: مصر في أشد الحاجة لأبنائها
وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات

وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات
مساعد وزير الدفاع ومحافظ سوهاج يتفقدان سير الانتخابات الرئاسية

مساعد وزير الدفاع ومحافظ سوهاج يتفقدان سير الانتخابات الرئاسية
رئيس جامعة الإسكندرية: تخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب والموظفين للتصويت

رئيس جامعة الإسكندرية: تخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب والموظفين للتصويت
بالصور| طوابير بقرية برج مغيزل.. و"صيادين" كفر الشيخ: خرجنا علشان مصر

بالصور| طوابير بقرية برج مغيزل.. و"صيادين" كفر الشيخ: خرجنا علشان مصر
وزير التنمية المحلية: لا توجود مشكلات حتى الآن في الانتخابات

وزير التنمية المحلية: لا توجود مشكلات حتى الآن في الانتخابات
محافظ سوهاج: إقبال ملحوظ للناخبين وسط انتشار أمني

محافظ سوهاج: إقبال ملحوظ للناخبين وسط انتشار أمني
فيديو| وفد "الكونجرس" لمتابعة الانتخابات يرقص على المزمار بالمنوفية

فيديو| وفد "الكونجرس" لمتابعة الانتخابات يرقص على المزمار بالمنوفية
هالة صدقي عن كثافة تصويت النساء: "الستات عاملين الواجب وزيادة"

هالة صدقي عن كثافة تصويت النساء: "الستات عاملين الواجب وزيادة"
بث مباشر| "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج سير التصويت لليوم الثاني

بث مباشر| "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج سير التصويت لليوم الثاني
"ناخبة" تفوز بعمرة مجانية بعد إجراء محافظ الوادي الجديد لقرعة علنية

"ناخبة" تفوز بعمرة مجانية بعد إجراء محافظ الوادي الجديد لقرعة علنية
المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. وعقوبة عدم التصويت غرامة 500 جنيه

المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. وعقوبة عدم التصويت غرامة 500 جنيه
بعد قليل.. مؤتمر لـ"الوطنية للانتخابات" في منتصف اليوم الثاني للتصويت

بعد قليل.. مؤتمر لـ"الوطنية للانتخابات" في منتصف اليوم الثاني للتصويت
بالفيديو| سما المصري تنتخب بدراجة بخارية: هقفلكو على جنب

بالفيديو| سما المصري تنتخب بدراجة بخارية: هقفلكو على جنب
"أوقاف أسيوط" تنظم قافلة دعوية لحث المواطنين على التصويت

"أوقاف أسيوط" تنظم قافلة دعوية لحث المواطنين على التصويت
"عزيزة" تنتخب على كتف مجند: "فقدت زوجي سندي وربنا عوضنا بالسيسي"

"عزيزة" تنتخب على كتف مجند: "فقدت زوجي سندي وربنا عوضنا بالسيسي"
محافظ الإسكندرية يوفر سيارة لنقل أحد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنته

محافظ الإسكندرية يوفر سيارة لنقل أحد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنته
مسؤول لجنة بالبساتين: إقبال كبير على التصويت ولا توجد مشكلات

مسؤول لجنة بالبساتين: إقبال كبير على التصويت ولا توجد مشكلات
بالصور| مسيرة لحث الناخبين على الخروج للانتخابات في سوهاج

بالصور| مسيرة لحث الناخبين على الخروج للانتخابات في سوهاج
مسن تسعيني بعد المشاركة في الانتخابات: أمانة وربنا هيحاسبني عليها

مسن تسعيني بعد المشاركة في الانتخابات: أمانة وربنا هيحاسبني عليها
بالصور| توافد أهالي قرية العدوي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

بالصور| توافد أهالي قرية العدوي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد أشرف الإعدادية بأبو متنا

محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد أشرف الإعدادية بأبو متنا
والدة الشهيد محمد وهبة للمصريين: "اللي منزلش ينتخب بيفرط في دم ولادنا"

والدة الشهيد محمد وهبة للمصريين: "اللي منزلش ينتخب بيفرط في دم ولادنا"
النائب إيهاب الطماوي: موسى مصطفى معركته صعبة بسبب حب الشعب للسيسي

النائب إيهاب الطماوي: موسى مصطفى معركته صعبة بسبب حب الشعب للسيسي
قاضي لجنة بقصر النيل: الإقبال جيد حتى الآن

قاضي لجنة بقصر النيل: الإقبال جيد حتى الآن
والدة الشهيد مصطفى حمدان تدلى بصوتها في لجنة بكفرالدوار

والدة الشهيد مصطفى حمدان تدلى بصوتها في لجنة بكفرالدوار
استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالمقطم

استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالمقطم
"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي يواصل تغطيته للانتخابات دون شكاوى

"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي يواصل تغطيته للانتخابات دون شكاوى
غدا.. "من ماسبيرو" يناقش إيجابية الشعب المصري في المشاركة الانتخابية

غدا.. "من ماسبيرو" يناقش إيجابية الشعب المصري في المشاركة الانتخابية
"الغضبان" يحث مستقلي "المعدية" على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

"الغضبان" يحث مستقلي "المعدية" على المشاركة بالانتخابات الرئاسية
مسيرة بالخيول وحلقات تحطيب ومزمار أمام إحدى لجان إسنا في الأقصر

مسيرة بالخيول وحلقات تحطيب ومزمار أمام إحدى لجان إسنا في الأقصر
إقبال كثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية بفارسكور في دمياط

إقبال كثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية بفارسكور في دمياط
فرحة الانتخابات تصل إلى نصبة شاي "هدى".. "الرزق يزيد ومفيش بلدية"

فرحة الانتخابات تصل إلى نصبة شاي "هدى".. "الرزق يزيد ومفيش بلدية"
وفد جامعة الدول العربية يتفقد لجان مدينة نصر

وفد جامعة الدول العربية يتفقد لجان مدينة نصر
بالصور| السيدات يقبلن بكثافة على اللجنة 38 ببندر طامية بالفيوم للتصويت

بالصور| السيدات يقبلن بكثافة على اللجنة 38 ببندر طامية بالفيوم للتصويت
بالصور| أعلام مصر ترفرف في ميدان التحرير احتفالا بانتخابات الرئاسة

بالصور| أعلام مصر ترفرف في ميدان التحرير احتفالا بانتخابات الرئاسة
أحمد انتخب السيسي مرتين ونفسه في "سيلفي": "بحبه وعاوز اتصور معاه"

أحمد انتخب السيسي مرتين ونفسه في "سيلفي": "بحبه وعاوز اتصور معاه"
بالصور| "أبو حساب" في جولة تشجيعية للتصويت على "تروسيكل": مصر تناديك

بالصور| "أبو حساب" في جولة تشجيعية للتصويت على "تروسيكل": مصر تناديك
مصدر قضائي: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات

مصدر قضائي: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات
أكبر معمرة في الأقصر تشارك في الانتخابات: "نفسي أشوف السيسي وأدعيله"

أكبر معمرة في الأقصر تشارك في الانتخابات: "نفسي أشوف السيسي وأدعيله"
كريم عبدالعزيز يدلي بصوته في الانتخابات بأحد مدارس الشيخ زايد

كريم عبدالعزيز يدلي بصوته في الانتخابات بأحد مدارس الشيخ زايد
النائبة داليا يوسف: غيرة نسائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

النائبة داليا يوسف: غيرة نسائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
وفد من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يتابعان الانتخابات ببني سويف

وفد من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يتابعان الانتخابات ببني سويف
محمد سعفان يتفقد غرفة عمليات "القوى العاملة" لمتابعة سير الانتخابات

محمد سعفان يتفقد غرفة عمليات "القوى العاملة" لمتابعة سير الانتخابات
سيارات تجوب شوارع "طناح" في الدقهلية لحث المواطنين على الانتخاب

سيارات تجوب شوارع "طناح" في الدقهلية لحث المواطنين على الانتخاب
نساء "النور" يتصدرن المشهد في "فاطمة الزهراء" بالإسكندرية

نساء "النور" يتصدرن المشهد في "فاطمة الزهراء" بالإسكندرية
الحاج محمد يوزع وجبات أمام اللجان: "رحمة ونور على والدي ووالدتي"

الحاج محمد يوزع وجبات أمام اللجان: "رحمة ونور على والدي ووالدتي"
رئيس جامعة أسوان يحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة أسوان يحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية
كبار السن يشاركون باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالمعادي

كبار السن يشاركون باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالمعادي
"مستقبل وطن" يخصص سيارات لنقل الناخبين إلى لجان التصويت في الشرقية

"مستقبل وطن" يخصص سيارات لنقل الناخبين إلى لجان التصويت في الشرقية
محمد صبحي بعد الإدلاء بصوته: "اخترت لمصر رجلا يحميها"

محمد صبحي بعد الإدلاء بصوته: "اخترت لمصر رجلا يحميها"
كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يواصلون المشاركة بالانتخابات بالسويس

كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يواصلون المشاركة بالانتخابات بالسويس
وزير التنمية المحلية يطمئن من المحافظين على سير الانتخابات الرئاسية

وزير التنمية المحلية يطمئن من المحافظين على سير الانتخابات الرئاسية
محافظ البحيرة تتفقد عددا من اللجان بدمنهور

محافظ البحيرة تتفقد عددا من اللجان بدمنهور
مسنة تحرص علي الإدلاء بصوتها على كرسي متحرك

مسنة تحرص علي الإدلاء بصوتها على كرسي متحرك
ثمانينية تتكئ على ابنها الستيني للتصويت في الانتخابات: "كان لازم أجي"

ثمانينية تتكئ على ابنها الستيني للتصويت في الانتخابات: "كان لازم أجي"
راندا البحيري تدلي بصوتها في الانتخابات: "تركت الأب الروحي وجيت أشارك"

راندا البحيري تدلي بصوتها في الانتخابات: "تركت الأب الروحي وجيت أشارك"
زوجان كفيفان يصوتان بالدقي: "أملنا في ربنا والسيسي كبير"

زوجان كفيفان يصوتان بالدقي: "أملنا في ربنا والسيسي كبير"
بالصور| الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في الغربية: "اليوم عيد وطني"

بالصور| الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في الغربية: "اليوم عيد وطني"
الناخبون المغتربون في "6 أكتوبر" يرددون: "سيسي أنت رئيسي"

الناخبون المغتربون في "6 أكتوبر" يرددون: "سيسي أنت رئيسي"
"بني هلال" يحشدون المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بأسوان

"بني هلال" يحشدون المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بأسوان
الزناتي يحث المعلمين في المحافظات على المشاركة بالانتخابات

الزناتي يحث المعلمين في المحافظات على المشاركة بالانتخابات
"عبدالله" في خدمة الناخبين بـ"لاب توب" وعصائر ومياه: مصر ليها حق علينا

"عبدالله" في خدمة الناخبين بـ"لاب توب" وعصائر ومياه: مصر ليها حق علينا
منسق حملة "يلا سيسي": ندعو المصريين للنزول والمشاركة بالانتخابات

منسق حملة "يلا سيسي": ندعو المصريين للنزول والمشاركة بالانتخابات
مواصلة في حب مصر.. "ميكروباص" و"توكتوك" لنقل الناخبين مجانا بكفرالشيخ

مواصلة في حب مصر.. "ميكروباص" و"توكتوك" لنقل الناخبين مجانا بكفرالشيخ
محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية بمركز إدفو

محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية بمركز إدفو
السكة الحديد استمرار مبادرة "أعرف لجنتك" لركاب محطة مصر

السكة الحديد استمرار مبادرة "أعرف لجنتك" لركاب محطة مصر
"مصر للطيران" تسمح للعاملين بها بالانصراف مبكرا للإدلاء بأصواتهم

"مصر للطيران" تسمح للعاملين بها بالانصراف مبكرا للإدلاء بأصواتهم
محافظ قنا يتابع مشاركة المواطنين في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء

محافظ قنا يتابع مشاركة المواطنين في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء
"توصيلة مجاني".. هدية سائقي "التوك توك" لناخبي بني سويف: بنحبك يا سيسي

"توصيلة مجاني".. هدية سائقي "التوك توك" لناخبي بني سويف: بنحبك يا سيسي
محافظ البحيرة تشيد بدور الجمعيات الأهلية في حشد الناخبين للتصويت

محافظ البحيرة تشيد بدور الجمعيات الأهلية في حشد الناخبين للتصويت
بالصور| تزايد إقبال الناخبين على اللجان كفر الشيخ

بالصور| تزايد إقبال الناخبين على اللجان كفر الشيخ
"الوطنية للانتخابات" تستجيب للموظفين وتلغي ساعة الراحة ليصوتوا

"الوطنية للانتخابات" تستجيب للموظفين وتلغي ساعة الراحة ليصوتوا
النائب أحمد بدوي يتفقد لجان طوخ.. ويحث المواطنين على المشاركة

النائب أحمد بدوي يتفقد لجان طوخ.. ويحث المواطنين على المشاركة
طالبات مدارس الإسماعيلية يحثون المواطنين على المشاركة بالانتخابات

طالبات مدارس الإسماعيلية يحثون المواطنين على المشاركة بالانتخابات
رئيس "سفاجا" بالبحر الأحمر: تخصيص 40 سيارة لنقل الناخبين إلى اللجان

رئيس "سفاجا" بالبحر الأحمر: تخصيص 40 سيارة لنقل الناخبين إلى اللجان
محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بديرب نجم: اليوم عُرس

محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بديرب نجم: اليوم عُرس
"غوريلا وبلياتشو" أمام لجان شارع المعز: "عشان الصغير والكبير يتبسط"

"غوريلا وبلياتشو" أمام لجان شارع المعز: "عشان الصغير والكبير يتبسط"
"إعلام بنها": تزايد أعداد الشباب المشاركين في الانتخابات

"إعلام بنها": تزايد أعداد الشباب المشاركين في الانتخابات
الشباب يتوافدون على لجان رأس البر للتصويت

الشباب يتوافدون على لجان رأس البر للتصويت
محافظ دمياط: نفتش المنتقبات قبل دخولهم اللجان

محافظ دمياط: نفتش المنتقبات قبل دخولهم اللجان
محافظ بورسعيد يذهب مع أسرته للتصويت تشجيعا للأسر على المشاركة

محافظ بورسعيد يذهب مع أسرته للتصويت تشجيعا للأسر على المشاركة
إقبال كثيف في لجان مركز أبوقرقاص بالمنيا

إقبال كثيف في لجان مركز أبوقرقاص بالمنيا
رئيس لجنة "الوحدة" في كرداسة: انتخابات تسير بانتظام وهي أقوى من 2012

رئيس لجنة "الوحدة" في كرداسة: انتخابات تسير بانتظام وهي أقوى من 2012
العاملون بأوقاف العاشر من رمضان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

العاملون بأوقاف العاشر من رمضان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
برفقة العشرات.. شقيق شيخ الأزهر يدلي بصوته في الأقصر

برفقة العشرات.. شقيق شيخ الأزهر يدلي بصوته في الأقصر
"بيتفور وورد وكاب".. كيف تحدى الناخبون امتداد الطوابير والإرهاب؟

"بيتفور وورد وكاب".. كيف تحدى الناخبون امتداد الطوابير والإرهاب؟
توافد آلاف العمال من شركة عصفور للمشاركة في الانتخابات بمنطقة حلوان

توافد آلاف العمال من شركة عصفور للمشاركة في الانتخابات بمنطقة حلوان
مسيرة نسائية في شبرا لحث المواطنين على التصويت بهتافات "تحيا مصر"

مسيرة نسائية في شبرا لحث المواطنين على التصويت بهتافات "تحيا مصر"
"على عكازين".. "إبراهيم" من غرفة الجراحة إلى اللجنة: "جيت عشان السيسي"

"على عكازين".. "إبراهيم" من غرفة الجراحة إلى اللجنة: "جيت عشان السيسي"
بالصور| نائبان بالهرم يتفقدان سير العملية الانتخابية

بالصور| نائبان بالهرم يتفقدان سير العملية الانتخابية
العاملون بكهرباء البحيرة يدلون بأصواتهم في الانتخابات

العاملون بكهرباء البحيرة يدلون بأصواتهم في الانتخابات
أحمد أبوالغيط عن كثافة التصويت: الشعب أصبح واعيا سياسيا

أحمد أبوالغيط عن كثافة التصويت: الشعب أصبح واعيا سياسيا
رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لـ"الوطن": لم نرصد أي خروج عن القواعد

رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لـ"الوطن": لم نرصد أي خروج عن القواعد
بالفيديو| وزير التعليم يشارك في مسيرة طلابية لحث المواطنين على التصويت

بالفيديو| وزير التعليم يشارك في مسيرة طلابية لحث المواطنين على التصويت
الأم المثالية في قنا بعد الإدلاء بصوتها: "وفيت بوعدي للرئيس"

الأم المثالية في قنا بعد الإدلاء بصوتها: "وفيت بوعدي للرئيس"
توافد الناخبين على لجنة مدرسة الدهسة الابتدائية بفرشوط بقنا

توافد الناخبين على لجنة مدرسة الدهسة الابتدائية بفرشوط بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مرتديا علم مصر: هتبقى أد الدينا

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مرتديا علم مصر: هتبقى أد الدينا
دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"

دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"
إقبال كثيف على لجان محافظة الجيزة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

إقبال كثيف على لجان محافظة الجيزة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
سما المصري تعلن خوض انتخابات المحلیات بالأزبكية: بناء على طلب الأهالي

سما المصري تعلن خوض انتخابات المحلیات بالأزبكية: بناء على طلب الأهالي
على أنغام "قالوا إيه".. مسيرة لطلاب الخانكة لدعوة المواطنين للتصويت

على أنغام "قالوا إيه".. مسيرة لطلاب الخانكة لدعوة المواطنين للتصويت
"كفر الشيخ": العملية الانتخابية تسير بسلام ونتابعها على مدار الساعة

"كفر الشيخ": العملية الانتخابية تسير بسلام ونتابعها على مدار الساعة
مدير إدارة التجنيد بالقناة يتفقد قوات تأمين مقرات اللجان في بورسعيد

مدير إدارة التجنيد بالقناة يتفقد قوات تأمين مقرات اللجان في بورسعيد
"النيابة الإدارية": انتظام سير الانتخابات الرئاسية وسط تأمين مشدد

"النيابة الإدارية": انتظام سير الانتخابات الرئاسية وسط تأمين مشدد
إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "عبد الحكيم قاسم" في البدرشين

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "عبد الحكيم قاسم" في البدرشين
إقبال كثيف من عمال حقل ظهر وشركات البترول على لجان غرب بورسعيد للتصويت

إقبال كثيف من عمال حقل ظهر وشركات البترول على لجان غرب بورسعيد للتصويت
"عمليات الوزراء": إلغاء فترة الراحة بجميع اللجان وارتفاع كثافة التصويت

"عمليات الوزراء": إلغاء فترة الراحة بجميع اللجان وارتفاع كثافة التصويت
بالصور| أم تصطحب صغارها الثلاثة في جولة انتخابية بالأعلام: مبسوطة بيهم

بالصور| أم تصطحب صغارها الثلاثة في جولة انتخابية بالأعلام: مبسوطة بيهم
شباب مصنع "كيما 2" يدلون بأصواتهم في لجنة الشابات المسلمات بأسوان

شباب مصنع "كيما 2" يدلون بأصواتهم في لجنة الشابات المسلمات بأسوان
بالصور| "خليك إيجابي".. رسالة أطفال الغربية للمشاركة بالانتخابات

بالصور| "خليك إيجابي".. رسالة أطفال الغربية للمشاركة بالانتخابات
بالصور| طابور من الناخبين أمام لجان أبومناع بحري بقنا

بالصور| طابور من الناخبين أمام لجان أبومناع بحري بقنا
"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت بجميع اللجان خلال ساعة الراحة

"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت بجميع اللجان خلال ساعة الراحة
برلماني يدفع بـ20 سيارة لحشد المواطنين للتصويت بـ"الرئاسة" في أسوان

برلماني يدفع بـ20 سيارة لحشد المواطنين للتصويت بـ"الرئاسة" في أسوان
إصابة موظفة بنزلة معوية وناخبة بغيبوبة سكر في الانتخابات بالشرقية

إصابة موظفة بنزلة معوية وناخبة بغيبوبة سكر في الانتخابات بالشرقية
"المنطقة الأزهرية" بأسوان: العمل نصف يوم للمشاركة في الانتخابات

"المنطقة الأزهرية" بأسوان: العمل نصف يوم للمشاركة في الانتخابات
بالصور| "فطير وعسل وشيشة" لوفد مراقبة الانتخابات الأمريكي في المنوفية

بالصور| "فطير وعسل وشيشة" لوفد مراقبة الانتخابات الأمريكي في المنوفية
كرنفالات بقرية "دمهوج" احتفالا بـ"عرس الانتخابات الرئاسية"

كرنفالات بقرية "دمهوج" احتفالا بـ"عرس الانتخابات الرئاسية"
"كلنا معاك" في قنا تدفع بـ100 سيارة لنقل الناخبين للمقار الانتخابية

"كلنا معاك" في قنا تدفع بـ100 سيارة لنقل الناخبين للمقار الانتخابية
طلاب "تربية الغردقة" يحثون المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

طلاب "تربية الغردقة" يحثون المواطنين على المشاركة فى الانتخابات
وكيل "زراعة الغربية" يتفقد لجان الانتخابات في مركز طنطا

وكيل "زراعة الغربية" يتفقد لجان الانتخابات في مركز طنطا
"قاضي" يساعد مسن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالبدرشين

"قاضي" يساعد مسن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالبدرشين
رئيس الأركان يتفقد لجان شرق الإسكندرية ويلتقط صورا تذكارية مع السيدات

رئيس الأركان يتفقد لجان شرق الإسكندرية ويلتقط صورا تذكارية مع السيدات
تزايد أعداد الناخبين ظهر ثاني أيام الانتخابات في الأربعين بالسويس

تزايد أعداد الناخبين ظهر ثاني أيام الانتخابات في الأربعين بالسويس
محافظ السويس يتفقد لجنة مدرسة شادية سلامة بحي فيصل

محافظ السويس يتفقد لجنة مدرسة شادية سلامة بحي فيصل
محافظ القليوبية يخصص 22 عمرة للناخبين لحث المواطنين على المشاركة

محافظ القليوبية يخصص 22 عمرة للناخبين لحث المواطنين على المشاركة
محافظ الدقهلية: انتظام العمل باللجان وتوافد المواطنين بكثافه للتصويت

محافظ الدقهلية: انتظام العمل باللجان وتوافد المواطنين بكثافه للتصويت
"سيلفي وزغرودة وحبر فسفوري".. هكذا وثق المصريون "نزولة الانتخابات"

"سيلفي وزغرودة وحبر فسفوري".. هكذا وثق المصريون "نزولة الانتخابات"
وزير القوى العاملة: المجتمع يعي أن العملية الانتخابية تعبر عن شكل مصر

وزير القوى العاملة: المجتمع يعي أن العملية الانتخابية تعبر عن شكل مصر
عائلات بالغربية توزع الحلوى والعصائر على الناخبين لكسر موجة الحر

عائلات بالغربية توزع الحلوى والعصائر على الناخبين لكسر موجة الحر
إقبال كبير على لجنة "محمد فريد" بالبدرشين

إقبال كبير على لجنة "محمد فريد" بالبدرشين
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يتجهون للجان الانتخابات بشكل جماعي للتصويت

العاملون بـ"صحة الدقهلية" يتجهون للجان الانتخابات بشكل جماعي للتصويت
إقبال كثيف من السيدات على اللجان الانتخابية في السويس

إقبال كثيف من السيدات على اللجان الانتخابية في السويس
ضعف الإقبال يسيطر على لجان الشرابية والزاوية الحمراء

ضعف الإقبال يسيطر على لجان الشرابية والزاوية الحمراء
سيارات تجوب المعادي ودار السلام لحشد المواطنين باليوم الثاني

سيارات تجوب المعادي ودار السلام لحشد المواطنين باليوم الثاني
مدير أمن المنيا يوجه بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت

مدير أمن المنيا يوجه بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت
إقبال المواطنين بمدينة سانت كاترين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

إقبال المواطنين بمدينة سانت كاترين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
حافلات لنقل المنقولين إلى العريش من الشيخ زويد للانتخابات

حافلات لنقل المنقولين إلى العريش من الشيخ زويد للانتخابات
بالصور| وصول بعثة الاتحاد الإفريقي "سيزا نبراوي" لتفقد اللجان

بالصور| وصول بعثة الاتحاد الإفريقي "سيزا نبراوي" لتفقد اللجان
بالصور| قصة ناخب مسن "مشيها بلاد" وصوت باكيا: "السيسي راجل عارف ربنا"

بالصور| قصة ناخب مسن "مشيها بلاد" وصوت باكيا: "السيسي راجل عارف ربنا"
رئيس بعثة البرلمان العربي: الانتخابات في مصر تسير بشكل ممتاز

رئيس بعثة البرلمان العربي: الانتخابات في مصر تسير بشكل ممتاز
تزايد إقبال الناخبين بالقليوبية.. والنسبة تقترب من 25%

تزايد إقبال الناخبين بالقليوبية.. والنسبة تقترب من 25%
وفد الاتحاد الإفريقي يتابع الانتخابات بلجنة "الخلفاء" في روكسي

وفد الاتحاد الإفريقي يتابع الانتخابات بلجنة "الخلفاء" في روكسي
"عمليات مجلس الدولة": نسب المشاركة في اليوم الثاني جيدة

"عمليات مجلس الدولة": نسب المشاركة في اليوم الثاني جيدة
"قومي المرأة" بالبحيرة: نجاح جهود المركز في حشد السيدات للمشاركة

"قومي المرأة" بالبحيرة: نجاح جهود المركز في حشد السيدات للمشاركة
سيدات واحة الجارة يتحدين المسافات ويتصدرن المشهد باليوم الثاني للتصويت

سيدات واحة الجارة يتحدين المسافات ويتصدرن المشهد باليوم الثاني للتصويت
قاضٍ ينزل بأوراق لجنته لسيدة مصابة بجلطة في لجنة بأرض اللواء

قاضٍ ينزل بأوراق لجنته لسيدة مصابة بجلطة في لجنة بأرض اللواء
محافظ القاهرة يتفقد عددا من اللجان ثاني أيام الانتخابات

محافظ القاهرة يتفقد عددا من اللجان ثاني أيام الانتخابات
وكيل "صحة الشرقية" يدلي بصوته في "أبوحماد"

وكيل "صحة الشرقية" يدلي بصوته في "أبوحماد"
تزايد أعداد الناخبين في لجان البدرشين بالجيزة

تزايد أعداد الناخبين في لجان البدرشين بالجيزة
مواطنو سانت كاترين وفيران يتوافدون على لجان طور سيناء

مواطنو سانت كاترين وفيران يتوافدون على لجان طور سيناء
"عمليات مجلس الدولة": لجان الانتخابات الرئاسية منتظمة والتصويت جيد

"عمليات مجلس الدولة": لجان الانتخابات الرئاسية منتظمة والتصويت جيد
سيدات البحيرة يتصدرن المشهد الانتخابي أمام اللجان

سيدات البحيرة يتصدرن المشهد الانتخابي أمام اللجان
بالصور| "صلاح" يشجع ناخبي الهرم برسمة علم "في حب مصر": "افرح بجنيه"

بالصور| "صلاح" يشجع ناخبي الهرم برسمة علم "في حب مصر": "افرح بجنيه"
محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين للمشاركة في مستقبل مصر بالتصويت

محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين للمشاركة في مستقبل مصر بالتصويت
"جمعية رأس غارب": المرأة المصرية ردت بقوة على الخونة وأنصاف الرجال

"جمعية رأس غارب": المرأة المصرية ردت بقوة على الخونة وأنصاف الرجال
تزايد إقبال كبار السن على الإدلاء بأصواتهم بوسط الإسكندرية

تزايد إقبال كبار السن على الإدلاء بأصواتهم بوسط الإسكندرية
محافظ كفر الشيخ: الأهالي يصوتون ضد الإرهاب ولصالح شهدائنا الأبرار

محافظ كفر الشيخ: الأهالي يصوتون ضد الإرهاب ولصالح شهدائنا الأبرار
"أسقف جنوب سيناء" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

"أسقف جنوب سيناء" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مواطن بالقنطرة شرق يذهب للتصويت زاحفا: "لو رجلي مشلتنيش إيدي موجودة"

مواطن بالقنطرة شرق يذهب للتصويت زاحفا: "لو رجلي مشلتنيش إيدي موجودة"
محافظ الشرقية يتابع اليوم الثاني للانتخابات من غرفة العمليات

محافظ الشرقية يتابع اليوم الثاني للانتخابات من غرفة العمليات
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان ويطمئن على سير الانتخابات في سفاجا

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان ويطمئن على سير الانتخابات في سفاجا
حسين زين يتفقد استوديوهات قطاع الأخبار المتابعة لتغطية الانتخابات

حسين زين يتفقد استوديوهات قطاع الأخبار المتابعة لتغطية الانتخابات
قاضي لجنة بـ"أرض اللواء" ينزل لسيدة مصابة بجلطة للإدلاء بصوتها

قاضي لجنة بـ"أرض اللواء" ينزل لسيدة مصابة بجلطة للإدلاء بصوتها
بعد منحهم إجازة نصف يوم.. طوابير ومسيرات لـ"عمال المحلة" أمام اللجان

بعد منحهم إجازة نصف يوم.. طوابير ومسيرات لـ"عمال المحلة" أمام اللجان
بالصور| سيارة شرطة تحضر سيدة للجنتها الانتخابية بالشرقية

بالصور| سيارة شرطة تحضر سيدة للجنتها الانتخابية بالشرقية
بالصور| توافد الناخبين على لجان الانتخابات بالشرقية

بالصور| توافد الناخبين على لجان الانتخابات بالشرقية
محافظ الإسماعيلية: 4 آلاف وافد يصوتون لدينا.. شبكة مواصلات للناخبين

محافظ الإسماعيلية: 4 آلاف وافد يصوتون لدينا.. شبكة مواصلات للناخبين
إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمركز ومدينة كفرسعد في دمياط

إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمركز ومدينة كفرسعد في دمياط
الشرطة تصطحب مسنة من منزلها للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالفيوم

الشرطة تصطحب مسنة من منزلها للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالفيوم
المتحدث الرسمي لشركة المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة

المتحدث الرسمي لشركة المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة
محافظ المنيا يتابع انتظام الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ المنيا يتابع انتظام الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية
"العامة للاستعلامات": اهتمام غير مسبوق بتغطية الانتخابات بالقليوبية

"العامة للاستعلامات": اهتمام غير مسبوق بتغطية الانتخابات بالقليوبية
بالصور| بالزغاريد.."المعلمين" تنظم مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات

بالصور| بالزغاريد.."المعلمين" تنظم مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات
النيابة الإدارية: انتظام سير العملية الانتخابية باليوم الثاني للتصويت

النيابة الإدارية: انتظام سير العملية الانتخابية باليوم الثاني للتصويت
رئيس أركان القوات المسلحة: الشعب المصري واعٍ ومدرك لظروف وطنه

رئيس أركان القوات المسلحة: الشعب المصري واعٍ ومدرك لظروف وطنه
بالصور| سيدات ترتدي "تيشيرتات" مرسوم عليها علم مصر

بالصور| سيدات ترتدي "تيشيرتات" مرسوم عليها علم مصر
شقيقة "صائد التكفيريين" تحمل صورته خلال تصويتها ببني سويف

شقيقة "صائد التكفيريين" تحمل صورته خلال تصويتها ببني سويف
إقبال كثيف للسيدات في لجنة جمال عبد الناصر بمنشأة ناصر

إقبال كثيف للسيدات في لجنة جمال عبد الناصر بمنشأة ناصر
خروج مستشار من لجنته لمساعدة كبار السن في التصويت بالإسكندرية

خروج مستشار من لجنته لمساعدة كبار السن في التصويت بالإسكندرية
رئيس "شرب الإسكندرية" يوفر أتوبيسات لنقل العمال للإدلاء بأصواتهم

رئيس "شرب الإسكندرية" يوفر أتوبيسات لنقل العمال للإدلاء بأصواتهم
مطران الكاثوليك يدلي بصوته في لجنة "خديجة يوسف" بأسيوط

مطران الكاثوليك يدلي بصوته في لجنة "خديجة يوسف" بأسيوط
ناخبون يبايعون الرئيس السيسي أمام لجنة "أم المؤمنين" في مطروح

ناخبون يبايعون الرئيس السيسي أمام لجنة "أم المؤمنين" في مطروح
على أنغام "قالوا إيه" مسيرة للعاملين بـ"مياه الشرب" لدعم السيسي بدمياط

على أنغام "قالوا إيه" مسيرة للعاملين بـ"مياه الشرب" لدعم السيسي بدمياط
جنديان يحملان عجوزا للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة ببني سويف

جنديان يحملان عجوزا للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة ببني سويف
أمين "النور" بالسويس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أمين "النور" بالسويس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
رجال الأعمال يتوافدون على لجان شرم الشيخ: "مصر تحتاج اليوم كل مواطن"

رجال الأعمال يتوافدون على لجان شرم الشيخ: "مصر تحتاج اليوم كل مواطن"
رئيس جامعة دمنهور يشارك في الانتخابات: "كل صوت رصاصة في قلب الإرهاب"

رئيس جامعة دمنهور يشارك في الانتخابات: "كل صوت رصاصة في قلب الإرهاب"
شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
محافظ القاهرة: صوت كل مواطن حق وواجب وطني.. ونتوقع زيادة عدد الناخبين

محافظ القاهرة: صوت كل مواطن حق وواجب وطني.. ونتوقع زيادة عدد الناخبين
توفير كراسي متحركة لكبار السن في لجان مدرسة السرايات بالوايلي

توفير كراسي متحركة لكبار السن في لجان مدرسة السرايات بالوايلي
بالصور| مشاهير أدلوا بأصواتهم في أول أيام الانتخابات

بالصور| مشاهير أدلوا بأصواتهم في أول أيام الانتخابات
عضو بـ"رجال الأعمال": الشعب نازل للاستقرار وحماية الهوية المصرية

عضو بـ"رجال الأعمال": الشعب نازل للاستقرار وحماية الهوية المصرية
رغم العجز.. "عبداللاه" في أول صف و"من غير عكاز": السيسي رئيس الغلابة

رغم العجز.. "عبداللاه" في أول صف و"من غير عكاز": السيسي رئيس الغلابة
بالصور| ضباط "حقوق الإنسان" يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

بالصور| ضباط "حقوق الإنسان" يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم
تشكيل لجان بالوحدات المحلية لتلقي شكاوى الناخبين في المنيا

تشكيل لجان بالوحدات المحلية لتلقي شكاوى الناخبين في المنيا
جامعة السويس توفر حافلات لنقل الطلاب إلى لجانهم الانتخابية

جامعة السويس توفر حافلات لنقل الطلاب إلى لجانهم الانتخابية
أهالي أسيوط يشيدون بدور المحافظ في حملة "هنشارك لنبني مصر" 

أهالي أسيوط يشيدون بدور المحافظ في حملة "هنشارك لنبني مصر" 
مكرم محمد أحمد: يجب أن تتقدم كل القيادات الإعلامية باستقالتها

مكرم محمد أحمد: يجب أن تتقدم كل القيادات الإعلامية باستقالتها
أب يوزع الأعلام على الناخبين: وصية ابني المغترب ليا

أب يوزع الأعلام على الناخبين: وصية ابني المغترب ليا
زينب الغزالي تدعو المرأة للمشاركة في الانتخابات بقوة رفضا للإرهاب

زينب الغزالي تدعو المرأة للمشاركة في الانتخابات بقوة رفضا للإرهاب
تزايد أعداد الناخبات في لجان معهد "طناح" بالدقهلية

تزايد أعداد الناخبات في لجان معهد "طناح" بالدقهلية
سكرتير عام المنوفية: غرفة العمليات تتابع التصويت باللجان لحظة بلحظة

سكرتير عام المنوفية: غرفة العمليات تتابع التصويت باللجان لحظة بلحظة
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بـ"السيد محمد كريم"

محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بـ"السيد محمد كريم"
"الصحة": وفاة ناخبة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بحلوان

"الصحة": وفاة ناخبة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بحلوان
بالفيديو| رجل مسن وشقيقته يدليان بصوتيهما: "الانتخابات حلوة"

بالفيديو| رجل مسن وشقيقته يدليان بصوتيهما: "الانتخابات حلوة"
مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالدلنحات

مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالدلنحات
"أم البطل" تجمع "الحبايب" بـ"زغرودة" أمام اللجنة: أقل واجب لشهدائنا

"أم البطل" تجمع "الحبايب" بـ"زغرودة" أمام اللجنة: أقل واجب لشهدائنا
"الوطنية": تأخر فتح عدد محدود من اللجان.. ونتواصل مع "المتابعة"

"الوطنية": تأخر فتح عدد محدود من اللجان.. ونتواصل مع "المتابعة"
مواطنون يستقبلون الناخبين بالأعلام أمام مقار اللجان بأسيوط

مواطنون يستقبلون الناخبين بالأعلام أمام مقار اللجان بأسيوط
محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي تجاوزات بالانتخابات داخل المحافظة

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي تجاوزات بالانتخابات داخل المحافظة
شباب التجمع الخامس يحتفلون بالعرس الانتخابي بـ"سيلفي مع قوات التأمين"

شباب التجمع الخامس يحتفلون بالعرس الانتخابي بـ"سيلفي مع قوات التأمين"
إقبال كبير من سيدات الشوبك والبدرشين للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات

إقبال كبير من سيدات الشوبك والبدرشين للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات
"صحة الإسكندرية": لا توجد حالات اختناق او ضربات شمس حتى الآن

"صحة الإسكندرية": لا توجد حالات اختناق او ضربات شمس حتى الآن
وزير التموين عن التصويت: "المصريون بيلعبوا على آخر 5 دقايق في الماتش"

وزير التموين عن التصويت: "المصريون بيلعبوا على آخر 5 دقايق في الماتش"
رئيس "التفتيش بالقوات المسلحة" يغادر مقر لجنة سيزا بالتجمع الخامس

رئيس "التفتيش بالقوات المسلحة" يغادر مقر لجنة سيزا بالتجمع الخامس
مطران أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": جئت لأشارك في العرس الانتخابي

مطران أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": جئت لأشارك في العرس الانتخابي
مسلم: مشاركة المرأة في الانتخابات امتداد لثورتها على الإخوان وقلة عدد الشباب "طبيعي"

مسلم: مشاركة المرأة في الانتخابات امتداد لثورتها على الإخوان وقلة عدد الشباب "طبيعي"
"نظافة الجيزة" تواصل رفع كفاءة النظافة بمحيط مقار الانتخابات

"نظافة الجيزة" تواصل رفع كفاءة النظافة بمحيط مقار الانتخابات
إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع في الجيزة

إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع في الجيزة
محامى يطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتخلفين عن التصويت

محامى يطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتخلفين عن التصويت
أفراد من الجيش والشرطة يساعدون مسنة للوصول للجنتها

أفراد من الجيش والشرطة يساعدون مسنة للوصول للجنتها
ناخبو كفرالدوار بالبحيرة يشيدون بشهامة رجال الجيش

ناخبو كفرالدوار بالبحيرة يشيدون بشهامة رجال الجيش
"عمليات الداخلية": لا توجد بلاغات بعرقلة العملية الانتخابية حتى الآن

"عمليات الداخلية": لا توجد بلاغات بعرقلة العملية الانتخابية حتى الآن
محافظ البحيرة تتابع سير عملية التصويت باللجان

محافظ البحيرة تتابع سير عملية التصويت باللجان
زيادة إقبال الناخبين بلجان وزارة الزراعة بالدقي

زيادة إقبال الناخبين بلجان وزارة الزراعة بالدقي
وزير النقل السابق يدلي بصوته في "الأورمان" بالعجوزة: واجب وطني

وزير النقل السابق يدلي بصوته في "الأورمان" بالعجوزة: واجب وطني
"الصحة": الإسعاف تخدم 104 حالات مرضية في محيط اللجان الانتخابية

"الصحة": الإسعاف تخدم 104 حالات مرضية في محيط اللجان الانتخابية
السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان فيصل

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان فيصل
رئيس "القومي للمرأة": سيدات مطروح شاركن في الانتخابات الرئاسية

رئيس "القومي للمرأة": سيدات مطروح شاركن في الانتخابات الرئاسية
برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات أفضل رد على الخونة والإرهابيين

برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات أفضل رد على الخونة والإرهابيين
إقبال على لجان "النقراشي والشهداء ومدينة السادات"

إقبال على لجان "النقراشي والشهداء ومدينة السادات"
بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"

بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"
مسلم: الزخم الانتخابي دائما في اليوم الأول.. والإجازات تصرف الناس للمصايف

مسلم: الزخم الانتخابي دائما في اليوم الأول.. والإجازات تصرف الناس للمصايف
مشاركة فعالة من كبار السن وذوي الاحتياجات في لجان "رأس سدر"

مشاركة فعالة من كبار السن وذوي الاحتياجات في لجان "رأس سدر"
رئيس "الوطنية للانتخابات": انتظام العمل باللجان وصناديق الاقتراع آمنة

رئيس "الوطنية للانتخابات": انتظام العمل باللجان وصناديق الاقتراع آمنة
القبض على رجل وزوجته يحرضان الناخبين على عدم التصويت بالغربية

القبض على رجل وزوجته يحرضان الناخبين على عدم التصويت بالغربية
محافظ الغربية: حالة من الفرح والسعادة على وجوه الناخبين

محافظ الغربية: حالة من الفرح والسعادة على وجوه الناخبين
بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان كفر الشيخ

بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان كفر الشيخ
إقبال كثيف من السيدات على التصويت في "شبرا الخيمة الصناعية"

إقبال كثيف من السيدات على التصويت في "شبرا الخيمة الصناعية"
"عمليات التنمية المحلية": انتظام التصويت بكل اللجان

"عمليات التنمية المحلية": انتظام التصويت بكل اللجان
انتظام التصويت في اللجان بثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

انتظام التصويت في اللجان بثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية
استمرار إقبال الناخبين على لجان شبرا الخيمة في ثاني أيام الانتخابات

استمرار إقبال الناخبين على لجان شبرا الخيمة في ثاني أيام الانتخابات
زاهي حواس: أؤيد السيسي.. والإقبال على التصويت في الأقصر كبير

زاهي حواس: أؤيد السيسي.. والإقبال على التصويت في الأقصر كبير
نائب الأقصر يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

نائب الأقصر يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية
"الشريف": العزوف عن المشاركة.. "مكسب لمن لا يريد الخير لمصر"

"الشريف": العزوف عن المشاركة.. "مكسب لمن لا يريد الخير لمصر"
حكمدار الجيزة ونائب مدير الجنوب يتفقدان لجان البدرشين

حكمدار الجيزة ونائب مدير الجنوب يتفقدان لجان البدرشين
منة فضالي تدلي بصوتها في "علي بن أبي طالب" بـ6 أكتوبر: "تحيا مصر"

منة فضالي تدلي بصوتها في "علي بن أبي طالب" بـ6 أكتوبر: "تحيا مصر"
بالفيديو| "لاب توب" و"تي شيرت" علم مصر.. أميرة ومصطفى في خدمة الناخبين بالهرم

بالفيديو| "لاب توب" و"تي شيرت" علم مصر.. أميرة ومصطفى في خدمة الناخبين بالهرم
إقبال السيدات على لجان الفيوم..وأغاني وطنية لحث المواطنين على المشاركة

إقبال السيدات على لجان الفيوم..وأغاني وطنية لحث المواطنين على المشاركة
بالصور| "أيوا جاي".. "أحمد" بـ"صينية شاي" أمام اللجان: الانتخابات رزق

بالصور| "أيوا جاي".. "أحمد" بـ"صينية شاي" أمام اللجان: الانتخابات رزق
"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب لمن لا يريد خيرا بالوطن

"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب لمن لا يريد خيرا بالوطن
رئيس حي المطرية: جميع المقرات الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها

رئيس حي المطرية: جميع المقرات الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها
"الوطنية للانتخابات": انتظام العمل في جميع اللجان ولا شكاوى حتى الآن

"الوطنية للانتخابات": انتظام العمل في جميع اللجان ولا شكاوى حتى الآن
مجلس الوزراء: اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات بحلول 10 صباحا

مجلس الوزراء: اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات بحلول 10 صباحا
"سناء" في طريقها للانتخاب بـ"طقم الصاعقة": "السيسي لازم يكمل"

"سناء" في طريقها للانتخاب بـ"طقم الصاعقة": "السيسي لازم يكمل"
كفيف يقود قعيد للتصويت بالانتخابات: "وصلنا النهارده بسلام ببركة الريس"

كفيف يقود قعيد للتصويت بالانتخابات: "وصلنا النهارده بسلام ببركة الريس"
عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة داخل لجنة "هدى شعراوي" بحلوان

عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة داخل لجنة "هدى شعراوي" بحلوان
لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة

لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة
والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد
بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم

بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم
"تعليم الإسكندرية" توفر أتوبيسات لنقل العاملين للمشاركة في الانتخابات

"تعليم الإسكندرية" توفر أتوبيسات لنقل العاملين للمشاركة في الانتخابات
أمين "الجامعة العربية" تشيد بتأمين الانتخابات وتصويت المرأة بكثافة

أمين "الجامعة العربية" تشيد بتأمين الانتخابات وتصويت المرأة بكثافة
"زراعة الغربية": 4 آلاف موظف أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أمس

"زراعة الغربية": 4 آلاف موظف أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أمس
نواب الوادي الجديد يحشدون المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

نواب الوادي الجديد يحشدون المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
رئيس "سموحة الرياضي" يخصص أتوبيسات لنقل الأعضاء للجان بالإسكندرية

رئيس "سموحة الرياضي" يخصص أتوبيسات لنقل الأعضاء للجان بالإسكندرية
إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان الاقتراع بدائرة المقطم

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان الاقتراع بدائرة المقطم
عمليات القضاة: لا مشاكل وتواصل مستمر مع المشرفين على الانتخابات

عمليات القضاة: لا مشاكل وتواصل مستمر مع المشرفين على الانتخابات
حسين زين يتابع تغطية ماسبيرو للانتخابات من "عمليات الوطنية للإعلام"

حسين زين يتابع تغطية ماسبيرو للانتخابات من "عمليات الوطنية للإعلام"
فتيات "بهتيم التجارية بنات" يحتفلن أمام اللجان بالرقص والأغاني

فتيات "بهتيم التجارية بنات" يحتفلن أمام اللجان بالرقص والأغاني
إقبال شديد من الرجال بلجنة مدرسة بدر الإبتدائية بمدينة الطور

إقبال شديد من الرجال بلجنة مدرسة بدر الإبتدائية بمدينة الطور
وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد اللجان ببنها.. ويدعو المواطنين للمشاركة

وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد اللجان ببنها.. ويدعو المواطنين للمشاركة
مستشار يساعد سيدة مسنة على للإدلاء بصوتها خارج اللجنة في سوهاج

مستشار يساعد سيدة مسنة على للإدلاء بصوتها خارج اللجنة في سوهاج
رجال الأمن بالغربية يوزعون الحلوى والورود خلال تأمين لجان الانتخابات

رجال الأمن بالغربية يوزعون الحلوى والورود خلال تأمين لجان الانتخابات
زكريا عزمي يدلي بصوته في "القاهرة التجريبية" بالتجمع الخامس

زكريا عزمي يدلي بصوته في "القاهرة التجريبية" بالتجمع الخامس
الوطنية للانتخابات: انتظام سير عملية التصويت بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات: انتظام سير عملية التصويت بجميع اللجان
"عم صبري" في صحبة طفليه أمام لجنته الانتخابية: فرحة "الحبر الفسفوري"

"عم صبري" في صحبة طفليه أمام لجنته الانتخابية: فرحة "الحبر الفسفوري"
قائد الجيش الثالث الميداني يتفقد اللجان الانتخابية في جنوب سيناء

قائد الجيش الثالث الميداني يتفقد اللجان الانتخابية في جنوب سيناء
نقيب عام الفلاحين يناشد المواطنين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

نقيب عام الفلاحين يناشد المواطنين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة
إقبال حاشد في لجان السيدات بقرى "كفر الدوار"

إقبال حاشد في لجان السيدات بقرى "كفر الدوار"
في طابور طويل.. العشرات يصطفون أمام لجان الدقي: "البركة في الشباب"

في طابور طويل.. العشرات يصطفون أمام لجان الدقي: "البركة في الشباب"
"الصوالحة" يطالبون أبناء القبائل بالحشد والنزول للمشاركة في الانتخابات

"الصوالحة" يطالبون أبناء القبائل بالحشد والنزول للمشاركة في الانتخابات
عمليات مجلس الوزراء: انتظام عمل جميع اللجان بالمحافظات لليوم الثاني

عمليات مجلس الوزراء: انتظام عمل جميع اللجان بالمحافظات لليوم الثاني
قاض يخرج من اللجنة بكشف الناخبين ليساعد مسنة في التصويت بسوهاج

قاض يخرج من اللجنة بكشف الناخبين ليساعد مسنة في التصويت بسوهاج
أهالي "أبومنقار" في الفرافرة يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت

أهالي "أبومنقار" في الفرافرة يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت
أهالي الشلاتين يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة

أهالي الشلاتين يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة
"لمة كل انتخابات".. "وداد" وابنتها وجارتها "من النجمة" على باب اللجنة

"لمة كل انتخابات".. "وداد" وابنتها وجارتها "من النجمة" على باب اللجنة
وزير الشباب: قبل ما تتفرجوا على مباراة مصر اليوم أَدُّوا واجبكم الوطني

وزير الشباب: قبل ما تتفرجوا على مباراة مصر اليوم أَدُّوا واجبكم الوطني
"عمليات الأقصر": لم نتلقى شكاوى.. والتصويت يسير بسهولة

"عمليات الأقصر": لم نتلقى شكاوى.. والتصويت يسير بسهولة
محافظ الإسكندرية: تأخير فتح 4 لجان 20 دقيقة في اليوم الثاني للانتخابات

محافظ الإسكندرية: تأخير فتح 4 لجان 20 دقيقة في اليوم الثاني للانتخابات
بالفيديو| "حمد" يدعو المواطنين بالشعر في الهرم للتصويت: "متخافوش على مصر"

بالفيديو| "حمد" يدعو المواطنين بالشعر في الهرم للتصويت: "متخافوش على مصر"
انتظام الخدمات الأمنية أمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية

انتظام الخدمات الأمنية أمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية
إقبال متوسط داخل لجان مدرسة الشيماء بحي شيراتون

إقبال متوسط داخل لجان مدرسة الشيماء بحي شيراتون
ناخبة تطلب التصوير مع مجند جيش: "علشان الصورة تطلع حلوة"

ناخبة تطلب التصوير مع مجند جيش: "علشان الصورة تطلع حلوة"
محافظ الإسماعيلية: الشعب أعلن التحدي وشارك بكثافة في الانتخابات

محافظ الإسماعيلية: الشعب أعلن التحدي وشارك بكثافة في الانتخابات
محافظ الإسكندرية: الإقبال على التصويت جيد في أولى ساعات اليوم الثاني

محافظ الإسكندرية: الإقبال على التصويت جيد في أولى ساعات اليوم الثاني
رئيس "الأقصر" يتابع سير العملية الانتخابية

رئيس "الأقصر" يتابع سير العملية الانتخابية
صلاح عبدالله يوقف تصوير "بركة" للتصويت في الانتخابات

صلاح عبدالله يوقف تصوير "بركة" للتصويت في الانتخابات
محافظ مطروح: لجان القرى الأكثر تصويتا.. ونقدم دعما مجانيا لناخبيها

محافظ مطروح: لجان القرى الأكثر تصويتا.. ونقدم دعما مجانيا لناخبيها
وفد من الجامعة العربية يتفقد لجان مصر الجديدة في ثاني أيام الانتخابات

وفد من الجامعة العربية يتفقد لجان مصر الجديدة في ثاني أيام الانتخابات
إقبال كبير على لجان السيدات في دمياط

إقبال كبير على لجان السيدات في دمياط
بالصور| ناخبو القصاصين يتوافدون على المقار الانتخابية بالإسماعيلية

بالصور| ناخبو القصاصين يتوافدون على المقار الانتخابية بالإسماعيلية
محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بلجان الاقتراع لليوم الثاني

محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بلجان الاقتراع لليوم الثاني
الشرطة تنقل مسنة عاجزة عن الحركة إلى مقرها الانتخابي بروض الفرج

الشرطة تنقل مسنة عاجزة عن الحركة إلى مقرها الانتخابي بروض الفرج
إقبال على التصويت في لجان رأس غارب لليوم الثاني

إقبال على التصويت في لجان رأس غارب لليوم الثاني
"عمليات القضاة": انتظام التصويت باللجان في ثاني أيام الانتخابات

"عمليات القضاة": انتظام التصويت باللجان في ثاني أيام الانتخابات
توافد الناخبين على اللجان بشمال سيناء في الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على اللجان بشمال سيناء في الانتخابات الرئاسية
محافظ الإسماعيلية: أتوقع زيادة عدد المصوتين في ثاني أيام الانتخابات

محافظ الإسماعيلية: أتوقع زيادة عدد المصوتين في ثاني أيام الانتخابات
شيوخ بـ"أوقاف شرق شبرا الخيمة" يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات

شيوخ بـ"أوقاف شرق شبرا الخيمة" يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات
"مستقبل وطن" بالحيرة يوفر سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات

"مستقبل وطن" بالحيرة يوفر سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات
بالفيديو والصور| أغانٍ دينية في لجان الهرم.. وناخبون: يا رب احفظ بلدنا

بالفيديو والصور| أغانٍ دينية في لجان الهرم.. وناخبون: يا رب احفظ بلدنا
مدير "تعليم العجوزة" تدلي بصوتها في "جمال عبدالناصر" بالدقي

مدير "تعليم العجوزة" تدلي بصوتها في "جمال عبدالناصر" بالدقي
توافد الناخبين من كبار السن على مقرات اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور

توافد الناخبين من كبار السن على مقرات اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور
توافد المواطنين على لجنة الجبرتي في منشأة ناصر للتصويت

توافد المواطنين على لجنة الجبرتي في منشأة ناصر للتصويت
نقل غفير ومجند للمستشفى لإصابتهما بمغص كلوي في بني سويف

نقل غفير ومجند للمستشفى لإصابتهما بمغص كلوي في بني سويف
محافظ الاسماعيلية: انتظام عملية التصويت منذ الصباح.. وتأخر 4 لجان فقط

محافظ الاسماعيلية: انتظام عملية التصويت منذ الصباح.. وتأخر 4 لجان فقط
اصطفاف عشرات الناخبين أمام لجان الاقتراع بكرداسة

اصطفاف عشرات الناخبين أمام لجان الاقتراع بكرداسة
مدير أمن الغربية يساعد مسنا للإدلاء بصوته: "انزلوا وشاركوا"

مدير أمن الغربية يساعد مسنا للإدلاء بصوته: "انزلوا وشاركوا"
بالصور| انتشار عناصر من الشرطة النسائية بـ"لجان الدقي"

بالصور| انتشار عناصر من الشرطة النسائية بـ"لجان الدقي"
إقبال الناخبين على التصويت في لجان شرق الإسكندرية

إقبال الناخبين على التصويت في لجان شرق الإسكندرية
بالصور| توافد الناخبين إلى لجنة مجمع الملك فهد النموذجي للغات

بالصور| توافد الناخبين إلى لجنة مجمع الملك فهد النموذجي للغات
مطالبات بتكثيف التواجد الأمني حول لجان السيدات في الشروق

مطالبات بتكثيف التواجد الأمني حول لجان السيدات في الشروق
"الفلاحين" تحشد أعضاءها أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات

"الفلاحين" تحشد أعضاءها أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات
زحام كبير أمام لجان السيدات بـ"السادات الإعدادية" في قنا

زحام كبير أمام لجان السيدات بـ"السادات الإعدادية" في قنا
"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"
"عمليات البحر الأحمر" تتابع سير الانتخابات لليوم الثاني

"عمليات البحر الأحمر" تتابع سير الانتخابات لليوم الثاني
سيارة إسعاف تصل إلى مقر لجنة انتخابية بالقاهرة لوجود حالة طارئة

سيارة إسعاف تصل إلى مقر لجنة انتخابية بالقاهرة لوجود حالة طارئة
توافد الناخبين على لجان الخياطة في دمياط

توافد الناخبين على لجان الخياطة في دمياط
بث مباشر| ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في جميع المحافظات

بث مباشر| ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في جميع المحافظات
بالصور| سيارة شرطة تنقل مُسنة تعاني من عجز بالقدمين إلى لجنتها بشبرا

بالصور| سيارة شرطة تنقل مُسنة تعاني من عجز بالقدمين إلى لجنتها بشبرا
"عمليات التنمية المحلية": انتظام عملية التصويت بمختلف اللجان

"عمليات التنمية المحلية": انتظام عملية التصويت بمختلف اللجان
أهالي البدرشين يخصصون أتوبيسات لنقل الناخبين بالمجان

أهالي البدرشين يخصصون أتوبيسات لنقل الناخبين بالمجان
رئيس "انتخابات الدقهلية": لم ترد أي شكوى من تأخر فتح اللجان بالمحافظة

رئيس "انتخابات الدقهلية": لم ترد أي شكوى من تأخر فتح اللجان بالمحافظة
توافد من كبار السن والشباب على لجان مدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة

توافد من كبار السن والشباب على لجان مدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة
"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله
تزايد إقبال الناخبين بلجان وسط الإسكندرية

تزايد إقبال الناخبين بلجان وسط الإسكندرية
إقبال كثيف على لجنة "خالد بن الوليد" في منشأة ناصر وسط تشديدات أمنية

إقبال كثيف على لجنة "خالد بن الوليد" في منشأة ناصر وسط تشديدات أمنية
إقبال متوسط من كبار السن على اللجان الانتخابية بـ "البحر الأحمر"

إقبال متوسط من كبار السن على اللجان الانتخابية بـ "البحر الأحمر"
توافد الناخبين على لجان البحيرة ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على لجان البحيرة ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
بالصور| النساء يتوافدن على "اللوزي الثانوية" والرجال "قسم أول" بدمياط

بالصور| النساء يتوافدن على "اللوزي الثانوية" والرجال "قسم أول" بدمياط
طوابير أمام لجان الاقتراع بالغربية في ثاني أيام الانتخابات

طوابير أمام لجان الاقتراع بالغربية في ثاني أيام الانتخابات
"عمليات الوزراء" تواصل متابعة الانتخابات في يومها الثاني

"عمليات الوزراء" تواصل متابعة الانتخابات في يومها الثاني
محافظ الإسكندرية: الحادث الإرهابي لم يؤثر على العملية الانتخابية

محافظ الإسكندرية: الحادث الإرهابي لم يؤثر على العملية الانتخابية
سكرتير المنوفية: العالم يشهد عرسا ديمقراطيا سيعبر بمصر للتقدم والتنمية

سكرتير المنوفية: العالم يشهد عرسا ديمقراطيا سيعبر بمصر للتقدم والتنمية
شباب "الرسمية لدعم السيسي" يساعدون في استخراج أرقام الاقتراع بدمياط

شباب "الرسمية لدعم السيسي" يساعدون في استخراج أرقام الاقتراع بدمياط
عقبي: المصريون صفعوا الإخوان بمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

عقبي: المصريون صفعوا الإخوان بمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية
عشرات النساء أمام لجان "جمال عبدالناصر" في الدقي

عشرات النساء أمام لجان "جمال عبدالناصر" في الدقي
رئيس "رأس سدر" يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

رئيس "رأس سدر" يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات
"عمليات جنوب سيناء": فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد

"عمليات جنوب سيناء": فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد
العشرات أمام لجان "سرايا القبة" في اليوم الثاني للانتخابات

العشرات أمام لجان "سرايا القبة" في اليوم الثاني للانتخابات
توافد الناخبين على "السرايات" بالوايلي في ثاني أيام التصويت

توافد الناخبين على "السرايات" بالوايلي في ثاني أيام التصويت
"سيدة" توفر كراسي للناخبين أمام اللجان

"سيدة" توفر كراسي للناخبين أمام اللجان
ابن خالة "خالد مغربي دبابة": والد الشهيد انتخب بمدرسة تحمل اسم نجله

ابن خالة "خالد مغربي دبابة": والد الشهيد انتخب بمدرسة تحمل اسم نجله
توافد المواطنين على لجان عين شمس وسط تواجد أمني مكثف

توافد المواطنين على لجان عين شمس وسط تواجد أمني مكثف
توافد المواطنين على لجان المرج..وبرلماني يشكر الناخبين على المشاركة

توافد المواطنين على لجان المرج..وبرلماني يشكر الناخبين على المشاركة
توافد المواطنين على لجان "المقطم".. وشكاوى من تأخر قاض

توافد المواطنين على لجان "المقطم".. وشكاوى من تأخر قاض
رئيس "متابعة البحر الأحمر": فتح جميع اللجان وبدء عملية التصويت بسلاسة

رئيس "متابعة البحر الأحمر": فتح جميع اللجان وبدء عملية التصويت بسلاسة
"الجيش في الميدان والشعب باللجان".. شعار أهالي التبين أمام الصناديق

"الجيش في الميدان والشعب باللجان".. شعار أهالي التبين أمام الصناديق
رئيس لجان السلام: الإقبال كبير مع بداية اليوم الثاني

رئيس لجان السلام: الإقبال كبير مع بداية اليوم الثاني
الهدوء يسيطر علي اللجان الانتخابية بالدقي.. وانتشار أمني مكثف

الهدوء يسيطر علي اللجان الانتخابية بالدقي.. وانتشار أمني مكثف
توافد الناخبين على لجان أرض اللواء في الجيزة

توافد الناخبين على لجان أرض اللواء في الجيزة
انتظام العمل بلجان الإنتخابات الرئاسية في اليوم الثاني ببورسعيد

انتظام العمل بلجان الإنتخابات الرئاسية في اليوم الثاني ببورسعيد
نواب طلخا يجوبون اللجان لحث المواطنين على التصويت

نواب طلخا يجوبون اللجان لحث المواطنين على التصويت
تأخر فتح لجان السلام في بولاق أبو العلا لمدة نصف ساعة

تأخر فتح لجان السلام في بولاق أبو العلا لمدة نصف ساعة
الناخبون يتوافدون على اللجان الانتخابية بالحوامدية وسط إجراءات أمنية

الناخبون يتوافدون على اللجان الانتخابية بالحوامدية وسط إجراءات أمنية
بالصور| إقبال على التصويت بباب الشعرية في ثاني أيام الانتخابات

بالصور| إقبال على التصويت بباب الشعرية في ثاني أيام الانتخابات
ميدو عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: نجاح السيسي مضمون

ميدو عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: نجاح السيسي مضمون
مواطنون يبحثون عن لجانهم بـ"منشأة ناصر": "عايزين تنتخب"

مواطنون يبحثون عن لجانهم بـ"منشأة ناصر": "عايزين تنتخب"
إقبال من السيدات على لجنة "المنيب" في الجيزة للتصويت

إقبال من السيدات على لجنة "المنيب" في الجيزة للتصويت
هدوء في اللجان الانتخابية بالشيخ زايد

هدوء في اللجان الانتخابية بالشيخ زايد
شريف مدكور يدلي بصوته في "كلية البنات".. وينشر صورة له: "تحيا مصر"

شريف مدكور يدلي بصوته في "كلية البنات".. وينشر صورة له: "تحيا مصر"
توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بلجان الانتخابات في العياط بالجيزة

توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بلجان الانتخابات في العياط بالجيزة
محافظ الدقهلية عن أول يوم بانتخابات الرئاسة: احتفالية في حب مصر

محافظ الدقهلية عن أول يوم بانتخابات الرئاسة: احتفالية في حب مصر
رئيس حي المطرية: إقبال كثيف على اللجان بالتزامن مع فتح الأبواب

رئيس حي المطرية: إقبال كثيف على اللجان بالتزامن مع فتح الأبواب
بدء دخول الناخبين للجان بشبرا للتصويت في اليوم الثاني

بدء دخول الناخبين للجان بشبرا للتصويت في اليوم الثاني
محافظ أسيوط: اللجان الانتخابية فتحت في موعدها.. ولا توجد أي مشكلات

محافظ أسيوط: اللجان الانتخابية فتحت في موعدها.. ولا توجد أي مشكلات
الناخبون يتوافدون على لجان مصر الجديدة للتصويت

الناخبون يتوافدون على لجان مصر الجديدة للتصويت
سيارات تجوب شوارع الجيزة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

سيارات تجوب شوارع الجيزة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات
برقية تهنئة من محافظ سوهاج لعروسين أدليا بصوتيهما: أتمنى لكما السعادة

برقية تهنئة من محافظ سوهاج لعروسين أدليا بصوتيهما: أتمنى لكما السعادة
استعدادات أمنية بشبرا الخيمة لبدء اليوم الثاني للتصويت

استعدادات أمنية بشبرا الخيمة لبدء اليوم الثاني للتصويت
عشرات المواطنين يتوافدون على اللجان الانتخابية في أطفيح والصف بالجيزة

عشرات المواطنين يتوافدون على اللجان الانتخابية في أطفيح والصف بالجيزة
كبار السن يتوافدون على لجان الانتخابات في دمياط

كبار السن يتوافدون على لجان الانتخابات في دمياط
بدء التوافد على اللجان الفرعية بالبدرشين

بدء التوافد على اللجان الفرعية بالبدرشين
بدء توافد المواطنین للانتخاب أمام مدرسة مصطفی کامل بالأزبکیة

بدء توافد المواطنین للانتخاب أمام مدرسة مصطفی کامل بالأزبکیة
تأخر وصول أحد القضاة بمدرسة الشهيد مصطفى أبو زيد بالبدرشين

تأخر وصول أحد القضاة بمدرسة الشهيد مصطفى أبو زيد بالبدرشين
بدء اليوم الثاني للتصويت في لجان فيصل والهرم وسط إقبال الناخبين

بدء اليوم الثاني للتصويت في لجان فيصل والهرم وسط إقبال الناخبين
بدء توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بـ"الفنية الفندقية" في النزهة

بدء توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بـ"الفنية الفندقية" في النزهة
حضور القضاة لفتح باب لجان "منشأة ناصر للتصويت باليوم الثاني للانتخابات

حضور القضاة لفتح باب لجان "منشأة ناصر للتصويت باليوم الثاني للانتخابات
رئيس "الوطنية للصحافة": إعلام الإخوان أصيب بحالة سعار من مشهد الانتخاب

رئيس "الوطنية للصحافة": إعلام الإخوان أصيب بحالة سعار من مشهد الانتخاب
مسؤول فرق الطوارئ بالهلال الأحمر: غرفة عمليات لكافة لجان الجمهورية

مسؤول فرق الطوارئ بالهلال الأحمر: غرفة عمليات لكافة لجان الجمهورية
بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
القضاة يتسلمون الصناديق من لجان الحراسة لبدء اليوم الثاني بالدقهلية

القضاة يتسلمون الصناديق من لجان الحراسة لبدء اليوم الثاني بالدقهلية
استعدادات أمنية أمام لجان منشأة ناصر لليوم الثاني في الانتخابات

استعدادات أمنية أمام لجان منشأة ناصر لليوم الثاني في الانتخابات
بالصور| تكثيف أمني للجيش والشرطة أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ

بالصور| تكثيف أمني للجيش والشرطة أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ
طوابير أمام أبواب اللجان الانتخابية في الإسكندرية

طوابير أمام أبواب اللجان الانتخابية في الإسكندرية
وصول القضاة لمقر اللجان بـ"الفندقية" في النزهة

وصول القضاة لمقر اللجان بـ"الفندقية" في النزهة
مسن يصلي الفجر ويتوجه إلى لجنته الانتخابية: هفضل أنتخب لحد ما أموت

مسن يصلي الفجر ويتوجه إلى لجنته الانتخابية: هفضل أنتخب لحد ما أموت
إجراءات أمنية مشددة في لجان البدرشين تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات

إجراءات أمنية مشددة في لجان البدرشين تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات
لليوم الثاني.. قوات الجيش والشرطة تنتشر بمحيط لجان الانتخابات في قنا

لليوم الثاني.. قوات الجيش والشرطة تنتشر بمحيط لجان الانتخابات في قنا
دوريات أمنية تمشط شوارع ومحيط اللجان في السويس

دوريات أمنية تمشط شوارع ومحيط اللجان في السويس
السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
إجراءات أمنية بلجان العياط تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

إجراءات أمنية بلجان العياط تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
المترو: حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ثاني أيام الانتخابات

المترو: حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ثاني أيام الانتخابات
لليوم الثاني.. انتشار عناصر الجيش بكل لجان الانتخابات في الجيزة

لليوم الثاني.. انتشار عناصر الجيش بكل لجان الانتخابات في الجيزة
أمين "الشعب الديمقراطي" في الجيزة: يجب أن نتكاتف وننتخب الأصلح

أمين "الشعب الديمقراطي" في الجيزة: يجب أن نتكاتف وننتخب الأصلح
مي كساب تعترض على الرقص أمام اللجان: "كده مش مقبول.. ارقصوا في بيوتكم"

مي كساب تعترض على الرقص أمام اللجان: "كده مش مقبول.. ارقصوا في بيوتكم"
بالفيديو| عريس يحتفل بزفافه داخل "لجنة".. ويضع صور السيسي بدعوة الفرح

بالفيديو| عريس يحتفل بزفافه داخل "لجنة".. ويضع صور السيسي بدعوة الفرح
الزند: شاركت في الانتخابات انطلاقا من مشروع قام على دماء الشهداء

الزند: شاركت في الانتخابات انطلاقا من مشروع قام على دماء الشهداء
بالفيديو| معاقة تصوت على ورقة الانتخابات بقدمها: "عشان حق الشهيد"

بالفيديو| معاقة تصوت على ورقة الانتخابات بقدمها: "عشان حق الشهيد"
صلاح عبدالله: "هنقول للعالم جيشنا في الميدان وإحنا هنملى اللجان"

صلاح عبدالله: "هنقول للعالم جيشنا في الميدان وإحنا هنملى اللجان"
بالفيديو| سيدة تتعرض للإغماء بعد هتافها "يا سيسي يا سيسي"

بالفيديو| سيدة تتعرض للإغماء بعد هتافها "يا سيسي يا سيسي"
فاروق الباز: إثناء المواطنين عن المشاركة الانتخابية محاولات فاشلة

فاروق الباز: إثناء المواطنين عن المشاركة الانتخابية محاولات فاشلة
على درب منسي ومغربي.. بزي الصاعقة أحمد يدافع عن مصر عبر صندوق الاقتراع

على درب منسي ومغربي.. بزي الصاعقة أحمد يدافع عن مصر عبر صندوق الاقتراع
محمود مسلم: المرأة المصرية عاشت عصرا ذهبيا في عهد السيسي

محمود مسلم: المرأة المصرية عاشت عصرا ذهبيا في عهد السيسي
حمدي بخيت: "استئصال الإخوان أمر واجب.. ولكننا دولة قانون"

حمدي بخيت: "استئصال الإخوان أمر واجب.. ولكننا دولة قانون"
مسلم: الجيش يتعامل بكل معايير حقوق الإنسان في سيناء

مسلم: الجيش يتعامل بكل معايير حقوق الإنسان في سيناء
عصام خليل: "لو نزل قدام السيسي 10 منافسين النتيجة ستكون محسومة"

عصام خليل: "لو نزل قدام السيسي 10 منافسين النتيجة ستكون محسومة"
محمود مسلم: مصر في حاجة لثورة إدارية وتطوير مؤسسات الدولة  

محمود مسلم: مصر في حاجة لثورة إدارية وتطوير مؤسسات الدولة  
حال تعثر قاض عن عمله.. ما الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام الانتخابات؟

حال تعثر قاض عن عمله.. ما الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام الانتخابات؟
برلمانية ببورسعيد: كثافة التصويت رسالة حب من المصريين لبلدهم

برلمانية ببورسعيد: كثافة التصويت رسالة حب من المصريين لبلدهم
معمرة "104 أعوام" تصر على التقاط صور تذكارية مع أفراد الجيش

معمرة "104 أعوام" تصر على التقاط صور تذكارية مع أفراد الجيش
مدير معهد ناصر: حالة القاضي المنقول إلينا مستقرة ولا يزال تحت الملاحظة

مدير معهد ناصر: حالة القاضي المنقول إلينا مستقرة ولا يزال تحت الملاحظة
ارتداء الأفارول والإصرار على التصويت.. الانتخابات تحكي براءة الأطفال

ارتداء الأفارول والإصرار على التصويت.. الانتخابات تحكي براءة الأطفال
كيف يتم حفظ صناديق الانتخاب بعد غلق اللجان؟

كيف يتم حفظ صناديق الانتخاب بعد غلق اللجان؟
سلامة: لم نتلق أي شكوى من الصحفيين في اليوم الأول للانتخابات

سلامة: لم نتلق أي شكوى من الصحفيين في اليوم الأول للانتخابات
وهدان: الإقبال على الانتخابات في المناطق الشعبية اليوم أكثر من الراقية

وهدان: الإقبال على الانتخابات في المناطق الشعبية اليوم أكثر من الراقية
عصام خليل: انتخابات 2018 الأهم في تاريخ مصر

عصام خليل: انتخابات 2018 الأهم في تاريخ مصر
رئيس مجلس الوزراء يتابع سير الانتخابات الرئاسية عبر الفيديو

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير الانتخابات الرئاسية عبر الفيديو
محافظ الغربية: شهدنا اليوم عرسا ديمقراطيا برهن على الوطنية والانتماء

محافظ الغربية: شهدنا اليوم عرسا ديمقراطيا برهن على الوطنية والانتماء
"قومي المرأة" بشمال سيناء: لم نرصد مخالفات أو شكاوى بأول يوم انتخاب

"قومي المرأة" بشمال سيناء: لم نرصد مخالفات أو شكاوى بأول يوم انتخاب
ليلى علوي: "مينفعش نطلب أو ننتقد من غير المشاركة في الانتخابات"

ليلى علوي: "مينفعش نطلب أو ننتقد من غير المشاركة في الانتخابات"
شيخ الحويطات: 9 سيارات لنقل الناخبين من الوديان إلى لجان شرم الشيخ

شيخ الحويطات: 9 سيارات لنقل الناخبين من الوديان إلى لجان شرم الشيخ
نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء اليوم الأول للتصويت وإقبال من كل الأعمار

نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء اليوم الأول للتصويت وإقبال من كل الأعمار
«راوية» وأسرتها.. «5 فى حب السيسى»

«راوية» وأسرتها.. «5 فى حب السيسى»
«إبراهيم»: انزل.. عشان خاطر مصر

«إبراهيم»: انزل.. عشان خاطر مصر
"الوطنية": اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع يفشل دعوات المقاطعة

"الوطنية": اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع يفشل دعوات المقاطعة
شعار «كمال»: مصر فوق الجميع

شعار «كمال»: مصر فوق الجميع
مايا مرسي: مشهد السيدات المعمرات أو القعيدات "بمليون تحفيز"

مايا مرسي: مشهد السيدات المعمرات أو القعيدات "بمليون تحفيز"
ضبط ناخب صور بطاقة إبداء الرأي في المنيا

ضبط ناخب صور بطاقة إبداء الرأي في المنيا
«محمد» يرقص على كتف أمه: أنا أصلاً ماليش صوت

«محمد» يرقص على كتف أمه: أنا أصلاً ماليش صوت
صوت «الحصرى» لصالح شهداء سيناء: «مش هنقعد فى بيوتنا»

صوت «الحصرى» لصالح شهداء سيناء: «مش هنقعد فى بيوتنا»
«سيد» يحلم بكرسى كهربائى: «يا رب تنجح»

«سيد» يحلم بكرسى كهربائى: «يا رب تنجح»
"عرسان في العُرس الديمقراطي".. 7 أفراح داخل لجان التصويت الانتخابية

"عرسان في العُرس الديمقراطي".. 7 أفراح داخل لجان التصويت الانتخابية
كل «مينا» بالإشارة يفهم

كل «مينا» بالإشارة يفهم
«أبوالرجولة» ختم رأسه بالحبر الفسفورى

«أبوالرجولة» ختم رأسه بالحبر الفسفورى
ليلى علوى عن مشاركتها في الانتخابات: ممتعة

ليلى علوى عن مشاركتها في الانتخابات: ممتعة
شمال الصعيد: سلاسل بشرية وشرطة نسائية.. و«النور» يحشد السيدات

شمال الصعيد: سلاسل بشرية وشرطة نسائية.. و«النور» يحشد السيدات
جنوب الصعيد: أسر الشهداء فى مقدمة الصفوف

جنوب الصعيد: أسر الشهداء فى مقدمة الصفوف
وزير شئون مجلس النواب: أتوقع إقبال أكبر على اللجان الانتخابية غدا

وزير شئون مجلس النواب: أتوقع إقبال أكبر على اللجان الانتخابية غدا
مدن القناة: التصويت على أنغام السمسمية والمزمار

مدن القناة: التصويت على أنغام السمسمية والمزمار
«مرسى مطروح»: المرأة البدوية تكسر التقاليد بالخروج للتصويت

«مرسى مطروح»: المرأة البدوية تكسر التقاليد بالخروج للتصويت
عمرو موسى عن انتخابات الرئاسة: حافظوا على إرادتكم

عمرو موسى عن انتخابات الرئاسة: حافظوا على إرادتكم
«ماهر ومحروس».. عجوز بيتعكز على مكسور: صوتنا هيفرق

«ماهر ومحروس».. عجوز بيتعكز على مكسور: صوتنا هيفرق
المنوفية: القرى تفوز بسباق الحشد

المنوفية: القرى تفوز بسباق الحشد
أديب يعرض فيديو لرقص أنصار محمد مرسي بعد فوزه: "وقتها كان حلال"

أديب يعرض فيديو لرقص أنصار محمد مرسي بعد فوزه: "وقتها كان حلال"
الغربية: الشرطة توزع الحلوى والأعلام على الناخبين

الغربية: الشرطة توزع الحلوى والأعلام على الناخبين
القليوبية: «كرنفالات غنائية».. وإقبال كثيف فى بعض اللجان

القليوبية: «كرنفالات غنائية».. وإقبال كثيف فى بعض اللجان
محمود مسلم للممتنعين عن التصويت: "المقاطعة لا تفيد.. ياما جربنا"

محمود مسلم للممتنعين عن التصويت: "المقاطعة لا تفيد.. ياما جربنا"
الشرقية: مشاركة متوسطة.. والنساء يتصدّرن المشهد

الشرقية: مشاركة متوسطة.. والنساء يتصدّرن المشهد
التصويت يحلى بصورة مع «زينب» و«سبيلة»: ملوك التبرع لتحيا مصر

التصويت يحلى بصورة مع «زينب» و«سبيلة»: ملوك التبرع لتحيا مصر
محمود مسلم للعازفين عن الانتخابات: "مش كله اللي عنده مشكلة يتقمص"

محمود مسلم للعازفين عن الانتخابات: "مش كله اللي عنده مشكلة يتقمص"
زوجة الشهيد أحمد شعبان للإرهابيين: "مش هتخوفونا.. وهننزل ننتخب"

زوجة الشهيد أحمد شعبان للإرهابيين: "مش هتخوفونا.. وهننزل ننتخب"
«السعيد» عن انتخابات الرئاسة: الشعب حريص على بناء الوطن

«السعيد» عن انتخابات الرئاسة: الشعب حريص على بناء الوطن
الدقهلية: طالبات «المنصورة» يستقبلن الناخبين بالورود والزى الفرعونى على أبواب اللجان

الدقهلية: طالبات «المنصورة» يستقبلن الناخبين بالورود والزى الفرعونى على أبواب اللجان
الشهاوي: الخطر الذي يحيط بمصر وراء زيادة نسبة الإقبال في الانتخابات

الشهاوي: الخطر الذي يحيط بمصر وراء زيادة نسبة الإقبال في الانتخابات
كفر الشيخ: زغاريد أمام اللجان وذوو الاحتياجات الخاصة فى المقدمة

كفر الشيخ: زغاريد أمام اللجان وذوو الاحتياجات الخاصة فى المقدمة
البحيرة: كبار السن يتصدرون المشهد.. و«كرنفالات» أمام اللجان

البحيرة: كبار السن يتصدرون المشهد.. و«كرنفالات» أمام اللجان
الإسكندرية: نساء يُصوِّتن بزى الجيش: «بنحبك يا سيسى»

الإسكندرية: نساء يُصوِّتن بزى الجيش: «بنحبك يا سيسى»
سيناء تتحدى الإرهاب: طوابير الناخبين بالعريش والشيخ زويد للرد على المغرضين وقنوات «الفتنة»

سيناء تتحدى الإرهاب: طوابير الناخبين بالعريش والشيخ زويد للرد على المغرضين وقنوات «الفتنة»
الحلم الباقى لـ«خديجة» العذراء: أسمع صوت الرئيس

الحلم الباقى لـ«خديجة» العذراء: أسمع صوت الرئيس
«عبدالعال» عن المشاركة في الانتخابات: رسالة قوية للخارج

«عبدالعال» عن المشاركة في الانتخابات: رسالة قوية للخارج
محمود مسلم: الشعب المصري "واعي".. وينتفض حال شعوره بالخطر

محمود مسلم: الشعب المصري "واعي".. وينتفض حال شعوره بالخطر
المطرية ومنشأة ناصر: طوابير وإجراءات أمنية مشددة

المطرية ومنشأة ناصر: طوابير وإجراءات أمنية مشددة
جنوب القاهرة: شباب يساعدون الناخبين والمواطنون أمام اللجان من الفجر

جنوب القاهرة: شباب يساعدون الناخبين والمواطنون أمام اللجان من الفجر
«الزاوية والأزبكية والساحل»: أجواء احتفالية وحضور مكثف

«الزاوية والأزبكية والساحل»: أجواء احتفالية وحضور مكثف
التعليم العالي: اصطحاب الأطفال إلى الانتخابات أمر مهم

التعليم العالي: اصطحاب الأطفال إلى الانتخابات أمر مهم
موسى مصطفى موسى: المشهد مُبهر ومشاركة المصريين مُشرّفة

موسى مصطفى موسى: المشهد مُبهر ومشاركة المصريين مُشرّفة
مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة

مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة
«أمين وفوزية»: اللى يحب «ناصر» ينتخب «السيسى»

«أمين وفوزية»: اللى يحب «ناصر» ينتخب «السيسى»
وزير البيئة عن المشاركة بكثافة في الانتخابات: "أقل حاجة نعملها لبلدنا"

وزير البيئة عن المشاركة بكثافة في الانتخابات: "أقل حاجة نعملها لبلدنا"
"عمليات الصحفيين": الزملاء غطوا انتخابات الرئاسة في يومها الأول بحرية

"عمليات الصحفيين": الزملاء غطوا انتخابات الرئاسة في يومها الأول بحرية
سحر نصر عن انتخابات الرئاسة: المصريون يد واحدة

سحر نصر عن انتخابات الرئاسة: المصريون يد واحدة
"صوتك حر": الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين

"صوتك حر": الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين
وسط القاهرة: إقبال كثيف واحتفالات وإشادة بالتنظيم

وسط القاهرة: إقبال كثيف واحتفالات وإشادة بالتنظيم
محمود مسلم مشيدا بمشاركة المواطنين في الانتخابات: "هو ده شعب 30 يونيو"

محمود مسلم مشيدا بمشاركة المواطنين في الانتخابات: "هو ده شعب 30 يونيو"
لميس الحديدي: "مفيش مشكلة من الرقص أمام اللجان.. المهم المشاركة"

لميس الحديدي: "مفيش مشكلة من الرقص أمام اللجان.. المهم المشاركة"
«مصر الجديدة ومدينة نصر»: إقبال من كل الأعمار

«مصر الجديدة ومدينة نصر»: إقبال من كل الأعمار
العاصمة الإدارية فى «سنة أولى انتخابات»: العمال يصوتون بـ«الأفرول»

العاصمة الإدارية فى «سنة أولى انتخابات»: العمال يصوتون بـ«الأفرول»
لميس الحديدي: "هاتحفظ في التعليق على موضوع كثافة المشاركة بالانتخابات"

لميس الحديدي: "هاتحفظ في التعليق على موضوع كثافة المشاركة بالانتخابات"
«السيسى» وقرينته ورئيس الوزراء يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بمصر الجديدة

«السيسى» وقرينته ورئيس الوزراء يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بمصر الجديدة
أحمد زكي: حوالي 40 ألف عامل بالعاصمة الإدارية شاركوا في الانتخابات

أحمد زكي: حوالي 40 ألف عامل بالعاصمة الإدارية شاركوا في الانتخابات
"قومي حقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول

"قومي حقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول
البابا تواضروس: المشاركة بالانتخابات تبني مصر

البابا تواضروس: المشاركة بالانتخابات تبني مصر
طلبة فى مدرسة مفيهاش لجنة: جايين نتصور سيلفى

طلبة فى مدرسة مفيهاش لجنة: جايين نتصور سيلفى
«الدقى»: مراقبون أجانب فى اللجان

«الدقى»: مراقبون أجانب فى اللجان
"الشريف": المصريون يستطيعون تغيير وجه التاريخ

"الشريف": المصريون يستطيعون تغيير وجه التاريخ
«أبوالنمرس والبدرشين»: كبار السن يتصدّرون المشهد

«أبوالنمرس والبدرشين»: كبار السن يتصدّرون المشهد
«أكتوبر»: إقبال متوسط واستياء لتأخر فتح لجنتين

«أكتوبر»: إقبال متوسط واستياء لتأخر فتح لجنتين
مدير أمن الغربية: إقبال الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين

مدير أمن الغربية: إقبال الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين
«كرداسة» تستقبل الانتخابات بـ«الأفراح»

«كرداسة» تستقبل الانتخابات بـ«الأفراح»
وكيل "النواب": السيدات غيرن المشهد الانتخابي.. وكل صوت "بيحيي شهيد"

وكيل "النواب": السيدات غيرن المشهد الانتخابي.. وكل صوت "بيحيي شهيد"
صلاح حسب الله: شاهدت رجلا يبكي لعدم تمكنه من الإدلاء بصوته

صلاح حسب الله: شاهدت رجلا يبكي لعدم تمكنه من الإدلاء بصوته
المرأة فى الانتخابات: عجوز بكرسى متحرك وأم بـ«رضيعها» وفتيات بأعلام مصر.. تحيا الستات

المرأة فى الانتخابات: عجوز بكرسى متحرك وأم بـ«رضيعها» وفتيات بأعلام مصر.. تحيا الستات
مراقبان أمريكيان: العملية الانتخابية مستقرة والحالة الأمنية جيدة

مراقبان أمريكيان: العملية الانتخابية مستقرة والحالة الأمنية جيدة
اللجان الانتخابية بكرداسة تغلق أبوابها في اليوم الأول

اللجان الانتخابية بكرداسة تغلق أبوابها في اليوم الأول
أهالى الشهداء فى الصدارة: «بالصناديق.. هناخد تارنا من الإرهاب»

أهالى الشهداء فى الصدارة: «بالصناديق.. هناخد تارنا من الإرهاب»
المتحدث باسم البرلمان: قرارنا السياسي صار مستقلا.."صنع في مصر"

المتحدث باسم البرلمان: قرارنا السياسي صار مستقلا.."صنع في مصر"
«فوزية وملاك» أمام اللجنة من الفجر: أول ناس هننتخب

«فوزية وملاك» أمام اللجنة من الفجر: أول ناس هننتخب
«سيدة الإسعاف والصائمة».. معمّرات أمام الصندوق

«سيدة الإسعاف والصائمة».. معمّرات أمام الصندوق
محافظ البحر الأحمر: لم نتلق أي شكاوى في اليوم الأول للانتخابات

محافظ البحر الأحمر: لم نتلق أي شكاوى في اليوم الأول للانتخابات
طوابير الناخبين فى شمال سيناء تتحدى «فلول الإرهاب»

طوابير الناخبين فى شمال سيناء تتحدى «فلول الإرهاب»
"مرعي" يحث ذوي الإعاقة على مواصلة التصويت

"مرعي" يحث ذوي الإعاقة على مواصلة التصويت
اليوم الأول: ملايين الناخبين يحتشدون أمام اللجان

اليوم الأول: ملايين الناخبين يحتشدون أمام اللجان
صاحبة عربة البرجر تنتخب "السيسي": "نفسي أشوفه وأشكره"

صاحبة عربة البرجر تنتخب "السيسي": "نفسي أشوفه وأشكره"
فقيه دستوري: المرحلة القادمة تحتاج دعم الرئيس أمام العالم

فقيه دستوري: المرحلة القادمة تحتاج دعم الرئيس أمام العالم
شِعر "محمد" يخرج إلى النور بفضل الانتخابات: "فرصة لإظهار موهبتي"

شِعر "محمد" يخرج إلى النور بفضل الانتخابات: "فرصة لإظهار موهبتي"
مفكر سياسي: مؤشرات مشاركة المصريين في الانتخابات واعدة

مفكر سياسي: مؤشرات مشاركة المصريين في الانتخابات واعدة
بالصور| مواطنون يحتفلون بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الإسكندرية

بالصور| مواطنون يحتفلون بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الإسكندرية
"متحدث البرلمان" عن مشاركته في التصويت: "مأخدتش مني أكتر من دقيقتين"

"متحدث البرلمان" عن مشاركته في التصويت: "مأخدتش مني أكتر من دقيقتين"
هل يحق لذوي الإعاقات الذهنية التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

هل يحق لذوي الإعاقات الذهنية التصويت في الانتخابات الرئاسية؟
بالصور| شكوى "أحلام المنياوية" تتحول لوصلة رقص أمام "قصر الدوبارة"

بالصور| شكوى "أحلام المنياوية" تتحول لوصلة رقص أمام "قصر الدوبارة"
محافظة الإسماعيلية: عملية التصويت باليوم الأول سارت بشكل منتظم

محافظة الإسماعيلية: عملية التصويت باليوم الأول سارت بشكل منتظم
"الوطنية للانتخابات": رئيس اللجنة يتحقق بنفسه من هوية "المنتقبات"

"الوطنية للانتخابات": رئيس اللجنة يتحقق بنفسه من هوية "المنتقبات"
رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الزقازيق: "نزول الانتخابات يدعم الاستقرار"

رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الزقازيق: "نزول الانتخابات يدعم الاستقرار"
محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في أول يوم الانتخابات

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في أول يوم الانتخابات
الجلاد: الإقبال في اليوم الأول جيد.. والمرأة كانت الأكثر مشاركة

الجلاد: الإقبال في اليوم الأول جيد.. والمرأة كانت الأكثر مشاركة
"نزاهة": ارتفاع كبير في نسب التصويت بقسمي المطرية ومدينة نصر

"نزاهة": ارتفاع كبير في نسب التصويت بقسمي المطرية ومدينة نصر
"الوطنية": العملية الانتخابية منتظمة وفتح اللجان في مواعيدها

"الوطنية": العملية الانتخابية منتظمة وفتح اللجان في مواعيدها
عمرو أديب: "ستات الإخوان اتضربوا بالشباشب النهاردة"

عمرو أديب: "ستات الإخوان اتضربوا بالشباشب النهاردة"
إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول ببورسعيد

إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول ببورسعيد
أديب عن زيادة الإقبال على اللجان مساء: "إحنا شعب بيحب ينتخب الساعة 9"

أديب عن زيادة الإقبال على اللجان مساء: "إحنا شعب بيحب ينتخب الساعة 9"
وزير التنمية المحلية: المحافظات معنية بتدبير أماكن إقامة القضاة

وزير التنمية المحلية: المحافظات معنية بتدبير أماكن إقامة القضاة
أحمد موسى: لا يوجد خرق انتخابي حتى الآن.. والمشاركة دفنت الإرهابية

أحمد موسى: لا يوجد خرق انتخابي حتى الآن.. والمشاركة دفنت الإرهابية
عروسان بالبحيرة يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة

عروسان بالبحيرة يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة
عروسان يدليان بصوتيهما داخل لجنة بقنا

عروسان يدليان بصوتيهما داخل لجنة بقنا
صور تذكارية تختم اليوم الأول من الانتخابات وسط فرحة الأطفال

صور تذكارية تختم اليوم الأول من الانتخابات وسط فرحة الأطفال
غلق لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة بعد انتهاء اليوم الأول

غلق لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة بعد انتهاء اليوم الأول
"قضاة مصر": غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم نتلق شكوى واحدة

"قضاة مصر": غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم نتلق شكوى واحدة
وزير الصناعة: الإقبال على الانتخابات شيء رائع ومتوقع

وزير الصناعة: الإقبال على الانتخابات شيء رائع ومتوقع
"الزند": مشاركة المصرين في الانتخابات بكثافة أبلغ رد على المتربصين

"الزند": مشاركة المصرين في الانتخابات بكثافة أبلغ رد على المتربصين
بشرى: المشاركة في الانتخابات أصبحت من أولويات حياتنا

بشرى: المشاركة في الانتخابات أصبحت من أولويات حياتنا
محافظ الشرقية يطمئن رئيس الوزراء على انتظام الانتخابات

محافظ الشرقية يطمئن رئيس الوزراء على انتظام الانتخابات
إغلاق أبواب اللجان الانتخابية في المنوفية

إغلاق أبواب اللجان الانتخابية في المنوفية
"الوطنية للانتخابات" عن تصويت حسين فهمي في الانتخابات مرتين: "مستحيل"

"الوطنية للانتخابات" عن تصويت حسين فهمي في الانتخابات مرتين: "مستحيل"
معتز الدمرداش: اليوم الأول للعملية الانتخابية تم بشكل احترافي

معتز الدمرداش: اليوم الأول للعملية الانتخابية تم بشكل احترافي
أديب عن كثافة التصويت: "مش عايزين نعمل زي ماتش البرتغال"

أديب عن كثافة التصويت: "مش عايزين نعمل زي ماتش البرتغال"
"إسعاف المنوفية" تنقل 6 حالات إصابة في لجان الانتخابات أغلبها إغماءات

"إسعاف المنوفية" تنقل 6 حالات إصابة في لجان الانتخابات أغلبها إغماءات
صور| "عم علي" عنده 70 سنة يشارك بالانتخابات: "نزلت عشان مستقبل أحفادي"

صور| "عم علي" عنده 70 سنة يشارك بالانتخابات: "نزلت عشان مستقبل أحفادي"
محافظ الإسكندرية: إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الفرعية

محافظ الإسكندرية: إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الفرعية
"صحة الدقهلية": منع الإجازات ومضاعفة العاملين من أطباء وتمريض بالطوارئ

"صحة الدقهلية": منع الإجازات ومضاعفة العاملين من أطباء وتمريض بالطوارئ
لجان كفر الشيخ تغلق أبوابها بإقبال متزايد في الساعات الأخيرة

لجان كفر الشيخ تغلق أبوابها بإقبال متزايد في الساعات الأخيرة
رئيس جامعة المستقبل: إجازة يوم لجميع العاملين للمشاركة في الانتخابات

رئيس جامعة المستقبل: إجازة يوم لجميع العاملين للمشاركة في الانتخابات
عضو "القومي لحقوق الإنسان": التصويت يجري في سرية.. ولم نرصد تجاوزات

عضو "القومي لحقوق الإنسان": التصويت يجري في سرية.. ولم نرصد تجاوزات
جامعة دمنهور توفر أتوبيسات لنقل "متحدي الإعاقة" للجان الانتخابية

جامعة دمنهور توفر أتوبيسات لنقل "متحدي الإعاقة" للجان الانتخابية
أسرة تدعم السيسي في مشهد يكسر رتابة العملية الانتخابية

أسرة تدعم السيسي في مشهد يكسر رتابة العملية الانتخابية
عروسان يؤخران غلق لجنة في بني سويف لإصرارهما على التصويت

عروسان يؤخران غلق لجنة في بني سويف لإصرارهما على التصويت
وزارة الدفاع تنشر فيديو لإقبال أهالي شمال سيناء على التصويت

وزارة الدفاع تنشر فيديو لإقبال أهالي شمال سيناء على التصويت
نائب رئيس "الوفد": الأجيال الحالية تربت على صناديق الاقتراع

نائب رئيس "الوفد": الأجيال الحالية تربت على صناديق الاقتراع
أحمد موسى: مشاركة أول يوم بالانتخابات تختلف كثيرا عن 2014

أحمد موسى: مشاركة أول يوم بالانتخابات تختلف كثيرا عن 2014
"عمليات الصحفيين": تلقينا شكويين فقط في اليوم الأول للانتخابات

"عمليات الصحفيين": تلقينا شكويين فقط في اليوم الأول للانتخابات
رئيس حزب التجمع: شعارات ثورة 25 يناير أخذت طريقها للتنفيذ

رئيس حزب التجمع: شعارات ثورة 25 يناير أخذت طريقها للتنفيذ
بالصور| إغلاق اللجان الانتخابية بالدقهلية وقوات التأمين تتسلم الصناديق

بالصور| إغلاق اللجان الانتخابية بالدقهلية وقوات التأمين تتسلم الصناديق
إغلاق لجان التصويت بدائرة الدقي

إغلاق لجان التصويت بدائرة الدقي
"الوطنية للانتخابات": أحد القضاة استكمل عمله باللجنة رغم وفاة والده

"الوطنية للانتخابات": أحد القضاة استكمل عمله باللجنة رغم وفاة والده