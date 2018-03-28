بالصور| مدير أمن كفر الشيخ يطمئن على تأمين لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء أحمد صالح، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، القوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، حيث قام بالمرور على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية.

ووجه مدير الأمن بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وجمهور الناخبين لدى ممارستهم حقهم الإنتخابى وضماناً لسير العملية الانتخابية في أمان وانتظام.

كما حرص مدير امن كفر الشيخ، على توزيع اعلام مصر على الأطفال المصاحبين لذويهم، كما حرص على مداعبتهم وتشجيعهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.