الوطنية للانتخابات: لا نرغب من وسائل الإعلام سوى نقل ما في أرض الواقع

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حرصت على الاطمئنان على وجود كل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية وممثلو منظمات المجتمع المدني حتى انتهاء اليوم، وما رفضنا أحد أبدا وقبلنا كل من تقدم حتى يزيد من وضوح العملية الانتخابية ونزاهتها ووضوحها.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أن الهيئة تنتظر تقارير المنظمات ونتمنى أن تكون من الواقع والحقيقة ولا تكتب إلا مارصدته، ونحن لا نرغب سوى في الحقيقة من أرض الواقع.

وتابع الشريف: لاحظنا أن بعض الشائعات تتردد أن هناك مد لتصويت اليوم الرابع، وهذه العملية نظمها القانون وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لكي يتمكن 60 مليون ناخب من الإدلاء بأصواتهم.