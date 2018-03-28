سقوط أمطار في مطروح والساحل الشمالي.. ومدير الأمن: لم تؤثر على اللجان

سقطت أمطار غزيزرة على مختلف الأنحاء فى محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا مرورا بالمناطق الساحلية في العلمين والضبعة وسيدي عبدالرحمن ورأس الحكمه وفوكه، وحتى مدينة السلوم غربا مع نشاط ملحوظ فى الرياح الشمالية الغربية مع إنخفاض فى نسبة الرؤيا أمام السيارات على الطرق وغياب كامل للشمس على مدار اليوم.

وقال اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح فى تصريح خاص لـ"الوطن" إن الأمطار والعوامل الجوية التى تشهدها محافظة مطروح، اليوم، لم تأثر على حركة السيارات ولا توجد أى طرق أغلقت وحركة السيارات تسير بمعدلات طبيعية على مستوى جميع الطرق الدولية والساحلية منها طريق إسكندرية مطروح الساحلي الدولي وطريق العلمين وادي النطرون الصحراوي والطريق الإقليمى الضبعة القاهرة وطريق مطروح السلوم وطريق سيوة مطروح وحتى الحدود الليبية، موضحًا أن ضباط وأفراد المرور منتشرين على مستوى جميع الطرق ولم نرصد أى تأثير على حركة السفر والسير وهناك سيولة مرورية داخل مدينة مرسى مطروح وجميع المدن الثمانية بنطاق المحافظة.

وأضاف مدير أمن مطروح أن الأمطار لم تؤثر بالسلب على حركة الناخبين أمام اللجان، بالعكس كانت هناك تزايد خلال اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية أمام اللجان وإقبال على مستوى 149 لجنة إنتخابية فرعية فى المحافظة، والأوضاع الأمنية مستقرة فى مطروح وهناك خطة تأمين للطرق والمدن وجميع الأماكن الحيوية والأهداف الإستراتيجية تسيرا جنا إلى جنب بالتوازى مع تأمين العملية الإنتخابية واللجان والمقرات الإنتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.