السيدات في صدارة الناخبين على اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور

احتلت النساء الصدارة في اليوم الثالث، في الاقبال على اللجان الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمنطقة بولاق الدكرور، للادلاء باصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.

وزادت كثافة الإقبال من قبل السيدات على اللجان الانتخابية منذ فترة الظهيرة وحتى الآن.

وعبرت السيدات بفرحتهن بالعرس الانتخابي بإطلاقهن الزغاريد أمام مقر اللجان الانتخابية، وسط انتشار الأغاني الوطنية، رافعين علم مصر هن واطفالهن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.