والدة الشهيد أبو النور تدلي بصوتها: اخترت السيسي "علشان اخد تار ابني"

استشهاد ابنها أثناء أداء خدمته بكمين أمام المخابرات الحربية بالعريش عام 2013، إثر إصابته بطلق ناري، لم يجعلها تشعر بكراهية ضد الوطن أو يمنعها بالمشاركة عن أي شيئا متعلقا بمستقبل مصر أو تحسنه للأفضل، بل حرصت دائما على تشجيع من حولها بأن يكونوا إيجابين اتجاه بلدهم.

ورغم أنها لم تتعلم القراءة أو الكتابة إلا أن والدة المجند "عبده عبدالحي أبو النور" من مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، أصرت على الذهاب إلى لجنتها للتصويت في الانتخابات الرئاسية وعندما سألها القاضي المسؤول عن اللجنة من تريد اختياره، فردت قائلة: "عبد الفتاح السيسي اللي اخد تار ابني من الخونة والقتلة".

"حججني وحقق حلمي ودعت له ربنا يحفظه ويبارك فيه".. بهذه الكلمات عبرت والدة الشهيد عن حبها للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي برد قلبها وثأر لابنها من الأعداء.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل عملت على تشجيع أهالي شارعها التي تسكن به للنزول للمشاركة بالانتخابات الرئاسية واصطحبتهم معها جميعا إلى اللجنة بمدرسة الحرية، قائلة لهم: "اللي بيحبني ويحب ابني يروح ينتخب السيسي".

وواجهت رسالة إلى الناس الذين لم يشاركون في الانتخابات الرئاسية حتى الآن: "لازم تنزلوا تنتخبو عشان خاطر بلدنا ومستقبل ولادنا".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.