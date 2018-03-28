وزير الدفاع من بنها للسيدات: "أنتم أعظم أمل لمصر"

تفقد الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سير العملية الانتخابية في لجان الاقتراع بمدينة بنها، ويرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وعددا من القيادات في المحافظة، واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وزار الوزير، خلال جولته، لجنتي مدرستي ابن خلدون الابتدائية و25 يناير بمنطقة الفلل في بنها، واطمأن على سير العملية الانتخابية، واستقبل الناخبون الوزير بالهتافات والزغاريد، مرددين عبارات "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، "بنحبك يا سيسي"، و"تحيا مصر".

وأشاد صبحي، بحضور السيدات في محيط اللجنتين، وقال لهم "والله العظيم أنتم أمل مصر وأحسن سيدات في العالم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.