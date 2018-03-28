رئيس الوزراء يتابع مجريات التصويت من "عمليات المجلس" ويشيد بالإقبال

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اليوم الثالث، آخر مستجدات سير عملية الانتخابات الرئاسية، من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأجرى رئيس الوزراء مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر شبكة "فيديو كونفرانس" لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على انتظامهما في مختلف اللجان، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب المحافظين لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، حتى موعد غلق باب التصويت.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالمشاركة الفعالة من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيسهم، وحرصهم على الوجود بقوة في مختلف المناسبات التي تدعم بناء الدولة وتحقق امال وتطلعات ابناء شعبها العظيم، مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين في عملية الانتخابات الرئاسية والإدلاء باصواتهم باعتبار ذلك حقا كفله الدستور وواجبا وطنيا لا بد المشاركة فيه.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.