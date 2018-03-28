شادي الدابودي: فخور بانتخاب السيسي ووضعت استمارة التصويت على "فيس بوك"

بملامح السمار الأسواني النوبي وضع شادي أحمد زكي الشاب العشريني أحد أبناء قرية دابود النوبية والمقيم بمنطقة السيل الجديد صورة له داخل لجنته الانتخابية بأسوان عقب انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.

وقال شادي، أنا فعلا فخور بالسيسي اللي اهتم بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة بل فئات المجتمع كله وكمان الأمن والاستقرار اللي حاسين به في فترة ولايته الأولى".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.