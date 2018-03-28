العرب يكرمون "قطان" بمناسبه توديعه.. والوزير السعودي يشيد بمكانة مصر

كرمت جامعة الدول العربية، اليوم، وزير الدولة السعودى للشؤون الافريقية أحمد بن عبد العزيز قطان بمناسبة انتهاء فترة عمله كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية بعد 13 عام من توليه هذه المسؤولية، حيث قام خلالها بالاهتمام بملف تطوير الجامعة العربية بالاضافة تمثيل بلاده في كافة اجتماعات الجامعة العربية.

وأهدى الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط درع جامعة الدول العربية للوزير قطان تقديرا لجهوده فى دعم العمل العربي المشترك، وذلك بحضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي مساعدي الامين العام والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة وعدد من الدبلوماسيين العرب.

وفي كلمته بالحفل عبر الامين العام للجامعة العربية عن امله ان يمثل قرار تعيين قطان كوزير لشئون الدول الافريقية اضافة كبيرة للقوة العربية فى أفريقيا خاصة فى ظل المحاولات الاسرائيلية للتغلغل فى القارة الافريقية.

وقال الوزير السعودي احمد قطان انه سعيد بختام فترة عمله وتكريمه في جامعة الدول العربية التي تمثل بيت العرب، مؤكدا سعادته بالعمل كمندوب للمملكة فى الجامعة العربية فى الفترة من مارس 2005 إلى مارس 2018، مشيرا إلى أن هذه المدة (13 عاما) قضاها فى السعى لتصحيح المسار فى العمل العربي المشترك ومنظومة الجامعة العربية.

وقال قطان فى كلمة له خلال التكريم أن السعودية من اوائل الدول التي دعمت ترشيح الامين العام احمد ابوالغيط لشغل منصب الامين العام، مؤكدا ان السعودية ومصر هما صمام الأمان للامة العربية، وتابع: "أننا مقبلون على عقد القمة العربية فى السعودية وهى قمة هامة ونحن فى مفترق طرق لكثير من الظواهر والتطورات فى المنطقة".

واشاد الوزير السعودي بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحه وشاح النيل وهى لمسه غير مسبوقة من الرئيس السيسي تقديرا للجهود التى قام بها تجاه السعودية ومصر.

وفي كلمة مقتضبة له بالحفل، قال السفير نذير العرباوى مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية في كلمة نيابة عن السفراء والمندوبين العرب أشاد فيها بدور قطان فى تمكين جامعة الدول العربية من القيام بدورها وتحسين صورتها لدى المواطن العربي.