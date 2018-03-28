السويس: السماح لإحدى السيدات بالتصويت في الانتخابات داخل سيارة إسعاف

وافق رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات رئاسة الجمهورية ومقرها مدرسة القناة الابتدائية بحي السويس بالسماح لسيدة مريضة بالتصويت داخل سيارة إسعاف أمام مقر اللجنة.

وقام رئيس اللجنة وقوات التأمين، اليوم الأربعاء، بحمل صندوق التصويت والحبر وكشف الناخبين والتوجه إلى الناخبة "د.ع" للإدلاء بصوتها داخل سيارة الإسعاف ووضع بطاقتها في الصندوق، وغمس إصبعها في الحبر الفسفوري.

وقالت الناخبة إنها اتصلت بالرقم الخاص بشكاوى مجلس الوزراء وشرحت ظروفها الصحية فأخبرها المسؤول أن هناك سيارة إسعاف سوف تنقلها إلى لجنتها الانتخابية.

وأوضحت أنها تلقت اتصالا من مندوب الإسعاف، وأخبرها بتوفير سيارة لها ونقلها المسعفين إلى اللجنة، مؤكده أن مشاركتها في الانتخابات واجب وطني.