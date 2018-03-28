معمرة تدلى بصوتها في الانتخابات بالبحيرة

أدلت الحاجة خضرة نوفل، 120 عاما، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة غراقة حامد التابعة لقرية زاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة.

واحتفل الأهالى فى لجنة زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بقدوم الحاجة "خضرة"، وهى أكبر معمرة فى مصر إذ تبلغ من العمر 120 عاما.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف