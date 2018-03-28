محافظ دمياط: "محدش أخد فلوس.. وكله انتخب بإرادته"

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن المحافظة لم تتلق أي شكوى بخصوص العملية الانتخابية.

وأضاف محافظ دمياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "الرئيس"، المُذاع عبر فضائية "ten": "أدعو من لم يصوتوا في الانتخابات أن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم".

وتابع: "نحن نثبت للعالم كله، أن إرادة الشعب هي من تصنع القرار، ولن يؤثر عليه أو على اختياراته ضغوط أي دولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة".

وأردف: "لم نسمع أي من المغرضين أن أي جهة في الدولة تدخلت في العملية الانتخابية، وكل ما يتم هو حشد المواطنين، وكل ينتخب من يريد".

واستطرد حديثه قائلًا: "كنا بنسمع إن في ناس بتاخد 50 و200 جنيه في الفترات السابقة، لكن دلوقتي مبقاش حد يقول ده لأن كل واحد بيختار بإرادته"، مضيفا أن المواطنين فرحون بالانتخابات.

وانطلقت أمس الأول، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.