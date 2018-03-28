محمد سلطان: المراقبون الدوليون أثنوا على تنظيم العملية الانتخابية

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن الأمور سارت بشكل جيد لليوم الثالث للانتخابات الرئاسية دون وجود أي مشكلات.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "تن" أنه كانت هناك زيارات عديدة من المراقبين الدوليين من جميع الدول العربية والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي لافتا أنهم أثنوا على العملية التنظيمية للانتخابات.

وأشار، إلى أن العملية الانتخابية واضحة ومفهومة وتتم بشكل جيد وسريع لافتا أنه فخور بهذا العرس الانتخابي الذي يتم على أرض مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.