هاني أبو ريدة يدلي بصوته في الانتخابات فور عودته من سويسرا اليوم

أدلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، في آخر أيام التصويت.

وتوجه أبو ريدة مباشرة من مطار القاهرة إلى منطقة الدقي قاصدًا اللجنة الانتخابية الخاصة به، وأدلى بصوته، مؤكدا أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي الكبير.

كان أبو ريدة قرر تغيير موعد رحلة عودة بعثة المنتخب من سويسرا لتكون صباح الأربعاء، حتى تتمكن البعثة من المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.