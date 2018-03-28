موسى: النيابة العامة يحق لها تحصيل الغرامات من الممتنعين عن الانتخابات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت تحصيل غرامة من الناخبين، الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم دون عذر، قدرها 500 جنيه.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن "اللجان الفرعية ترسل للهيئة الوطنية كشوف بأسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم، لتقوم الهيئة بدورها بإرسالها إلى النيابة العامة والتي تتولى الإجراءات القانونية بالغرامة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.