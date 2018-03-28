«دمهوج» قرية مصرية تحتفل بـ«عُرس الانتخابات»: مشاركة واسعة وأجواء كرنفالية

على مدار ثلاثة أيام، احتشد أهالى قرية دمهوج، إحدى قرى مركز قويسنا بالمنوفية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت «الاثنين» واستمرت حتى اليوم«الأربعاء»، وتنوعت الفئات أمام اللجان بين شباب وكبار سن، رجال ونساء، مسلمين وأقباط، لتقدم القرية الصغيرة التى يقترب تعداد سكانها من 20 ألف نسمة صورة مصغرة من مصر.

«خليفة»: حالة حب ظهرت بين الجميع.. والناس خرجوا لتأكيد ثقتهم فى الرئيس

«كان عُرس انتخابى، الكل كان فرحان وسعيد وشارك بإيجابية»، هكذا وصف خليفة الزناتى، أحد أهالى «دمهوج»، عملية التصويت التى شارك فيها المواطنون بقريته، مؤكداً أن نسبة التصويت ظلت عالية على مدار الأيام الثلاثة، والأهالى تجاوبوا بشدة، وأضاف: «لأول مرة يخرج الناس فى القرية بهذه الأعداد، للدفاع عن بلدهم، وتأكيد الثقة فى رئيسهم».

وشارك «خليفة»، مع غيره من الأهالى، فى حثّ الجميع على التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتولت مجموعات شبابية نقل كبار السن إلى اللجان من خلال سيارات لمساعدتهم، والرد على التساؤلات المتعلقة بالانتخابات أو أماكن لجان الاقتراع، وتابع: «أهالى قريتنا متجاوبين جداً مع الانتخابات، وخرجوا من بيوتهم، ونزلوا اللجان لكى يساندوا بلدهم، ويعطوا رسالة للجميع بأن الشعب والجيش والرئيس السيسى إيد واحدة».

وانتقد «خليفة» الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات، التى وصف أصحابها بأنهم «مخرّبون»، قائلاً: «ناس عندها حقد على البلد، ومش عايزين البلد تمشى لقدام، وعايزينّا نبقى زى سوريا والعراق وليبيا، لكن ربنا لن يحقق لهم أغراضهم الشريرة، وستظل مصر محفوظة بقوة جيشها، ووحدة شعبها، وإخلاص رئيسها الذى يعمل لصالح مصر فقط».