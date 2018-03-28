رغم سوء الأحوال الجوية.. إقبال ملحوظ للناخبين بالشرابية والدرب الأحمر

شهدت لجان دائرتي الشرابية والزاوية الحمراء إقبالاً محلوظًا من جانب الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية، حيث لم يكن لسوء الأحوال الجوية أي تأثير على الناخبين بل وانتظم سير العرس الديمقراطي دون تسجيل أية مخالفات أو تعطيل أو تأخر في بداية فتح اللجان صباحًا.

وحرص نواب البرلمان على الإدلاء بأصواتهم في لجان دائرتهم وحث المواطنين على المشاركة، فيما استمر المواطنون وأصحاب المحال التجارية على رفع أصوات الأغاني الوطنية والإمساك بالعلم المصري كنوع من الحماس على المشاركة في الانتخابات.

وشهدت لجان مدارس: بلال، مهمشة، المنصورية، عمرو بن العاص، الزاوية المشتركة، مصطفي كامل، نجيب محفوظ، أحمد عرابي، الظاهر الثانوية وكافة لجان الدائرتين تأمينًا تامًا من جانب قوات الجيش والشرطة الذين لم يتأخروا في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.