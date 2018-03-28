جنوب الصعيد.. ذوو الإعاقة يتقدمون طوابير الناخبين أمام اللجان

لم يمنع الطقس السيئ الناخبين من التوجه إلى اللجان الانتخابية بمحافظات جنوب الصعيد، فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، فشهدت معظم اللجان بمحافظة سوهاج إقبالاً كثيفاً، وسجلت مدينة طهطا أكبر معدلات فى حضور الناخبين، وتميز المشهد الانتخابى فى اليوم الأخير بتنافس قوى بين المدن والقرى على تحقيق أعلى نسبة فى التصويت، وسط حرص عدد كبير من العائلات على الخروج بشكل جماعى إلى اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم.

وظهرت الطوابير فى مركز دار السلام، أقصى جنوب المحافظة، وتضامن العمد والمشايخ مع النواب السابقين والحاليين بمركزى العسيرات والمنشاة، فى توفير السيارات لنقل الناخبين من منازلهم إلى مقار اللجان، كما قامت المدارس الخاصة بتخصيص أوتوبيساتها لنقل الناخبين، وحرص أعضاء حزب «النور»، فى عدد من مدن وقرى المحافظة، على حث الناخبين على الخروج والمشاركة فى الانتخابات، وسجلت مدينة المراغة إقبالاً كثيفاً على اللجان، حيث خرج أبناء المدينة عن بكرة أبيها، فيما واصلت السيدات تصدر المشهد الانتخابى فى سوهاج.

كما انتظمت أعمال التصويت فى كل اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، حيث شهدت لجان السيدات زحاماً كبيراً، ونظمت إدارة التربية والتعليم بمدينة دشنا، شمال المحافظة، مسيرة طلابية حاشدة، بمشاركة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التعليم بقنا، ومئات المعلمين والطلاب.

قائد الدفاع الجوى بأسوان: «مستعدون لتنفيذ جميع المهام.. ونحن سعداء بتأمين اللجان فى العملية الانتخابية».. وإقبال متزايد بالوادى الجديد مساء بسبب حرارة الجو

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن غرفة العمليات لم تتلقّ أى شكاوى بشأن العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الغرفة فى حالة انعقاد دائم، لحين الانتهاء من التصويت، وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى توفير سيارات لنقل العاملين من أفرع الشركة إلى مقار اللجان الانتخابية، وجابت أعداد من السيارات شوارع مدن قنا ودشنا ونجع حمادى، تحمل مكبرات الصوت، لبث الأغانى الوطنية، لحث المواطنين والشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ولليوم الثالث على التوالى، توافد عشرات المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان، يتقدمهم كبار السن وذوو الإعاقة، إضافة إلى مجموعات من الشباب، وقالت الدكتورة مرفت السمان، رئيس اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة: «إحنا كحملة هنرد الجميل للرئيس السيسى، لاختياره 2018 عاماً لذوى الإعاقة، وأيضاً بمناسبة إقرار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة».

وقام قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية فى مدينة أسوان، يرافقه المحافظ اللواء مجدى حجازى، ومدير الأمن اللواء فتح الله حسنى، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة المستشار خالد حمد، وكان فى استقبالهم عدد كبير من الأهالى، عند وصولهم إلى مقر لجنة مدرسة «العقاد»، بإطلاق الزغاريد، وترديد الأغانى الوطنية، وهتافات «تحيا مصر».

وقال «فهمى»، فى تصريحات صحفية: «نُشيد بدور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الانتخابات، نعلم تماماً أن رجالها جاهزون فى أى وقت وأى مكان، لتنفيذ أى مهام تطلب منهم، خاصةً فى الانتخابات، التى تساعد فى استقرار الوطن ودفعه إلى المستقبل، ونحن سعداء بتأمين اللجان والعملية الانتخابية بصفة عامة، برفقة رجال الشرطة»، داعياً المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى تحدد مستقبل مصر، وألا ينشغلوا بأى شائعات.

وفى محافظة الوادى الجديد، جاء الإقبال محدوداً فى ثالث أيام الانتخابات، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس إلى أعلى من معدلاتها، وتزايد إقبال الناخبين خلال الفترة المسائية، مع انكسار الحرارة.

وقال المحافظ، اللواء محمد الزملوط، إن الوعى السياسى لدى الناخبين بالمحافظة هو الذى جعل المحافظة تتصدر نسب الحضور على مستوى الجمهورية، وفق ما أعلنت لجان متابعة الانتخابات. وتميز اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية فى محافظة البحر الأحمر بالهدوء، حيث لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية، برئاسة المحافظ اللواء أحمد عبدالله، أى تأخير فى فتح اللجان عن المواعيد المقررة، وشهدت مدينة الغردقة إقبالاً محدوداً، بينما جاء الإقبال متوسطاً فى باقى مدن المحافظة.