أمين صندوق "الأهلي" يدلي بصوته في الدقائق الأخيرة

أدلى خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في الدقائق الأخيرة، بمدرسة "القرية السياحية الأولى" للغات، بالحي المتميز، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل غلق اللجان بـ 20 دقيقة.

وقال "الدرندلي" لـ"الوطن"، إن تأخر مشاركته يأتي لعودته منذ قليل من الإمارات، عقب انتهاء المبارة الودية مع نادي "الفجيرة" الإماراتي، وتقديم البعثة لموعد الطائرة، حرصًا على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى حرص كل أعضاء البعثة على الإسراع بالذهاب للجان الانتخابية للتصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.