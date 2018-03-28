"الغول": العواصف الترابية لم تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العواصف الترابية التي ضربت المحافظة اليوم لم تثني الناخبين في النزول لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن معظم اللجان الانتخابية على مستوي مدينة نجع حمادي منها "الإعدادية بنات والإصلاح الزراعي ومجلس المدينة والرحمانية" وغربي وشرقي بهجورة والنجوع الواقعة بنطاقها الجغرافي، شهدت إقبال كثيف من الرجال والنساء والشباب.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.