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الوطن

غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بالبدرشين وسقارة

منذ 13 دقيقة
كتب: توفيق شعبان وسارة صلاح
غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بالبدرشين وسقارة

تأمين رجال الجيش والشرطة لأحد اللجان الإنتخابية

أغلقت اللجان الانتخابية بمدن وقرى البدرشين وسقارة وميت رهينة، بمحافظة الجيزة، أبوابها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.

وانطلقت أمس الأول، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهى مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس الجارى.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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