4466 صوتا للسيسي مقابل 124 صوتا بلجنتي 23 و24 بالمحلة الإعدادية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز لجنتي 23 و24 بمدرسة المحلة الإعدادية بنين نتائج مؤشرات الفرز.

وجاء النتيجة تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ4466 صوتا على حساب موسى بـ"124" صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.