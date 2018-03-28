مؤشرات أولية| لجنة 1 بالشيخ زويد: السيسي حصل على 631 صوتا و49 لموسى

حيا المستشار رضا العيسوي، رئيس اللجنة رقم 1 الشيخ زويد بشمال سيناء، جهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية.

وقال العيسوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تتحدى" على قناة "دي إم سي"، إن المؤشرات تشير إلى تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي بنسبة كبيرة جدا عن منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، مشيرا إلى تسجيل 811 صوتا صحيحا، حصل منها السيسي على 631 وموسى على 49 صوتا، وأصوات باطلة 131.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.