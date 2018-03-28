فقيه دستوري يوضح موقف بطاقات تصويت ظهرت فيها أكثر من علامة

خلال عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، ظهرت بطاقات تحمل أكثر من علامة تأييد في خانة أحد المرشحين، فيما ظهرت بطاقات أخرى تحمل عبارات مؤيدة مثل "موافق 100%".

"الوطن" تواصلت مع الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، لمعرفة ما إذا كانت البطاقة التي تحمل أكثر من علامة تأييد أو بعض عبارات التأييد تكون بطاقة باطلة أم يعتد بها، وأوضح أن وجود أكثر من علامة في الخانة الخاصة بأحد المرشحين تعتبر بطاقة تصويت صحيحة بشرط عدم وجود أي علامات أمام المرشح الأخر.

كما أوضح صلاح فوزي أن وجود عبارات مكتوبة فيما معناها تأييد مرشح واحد دون الأخر وتظهر لقاضي اللجنة أنها مؤيدة لأحد المرشحين فـ"إنها أيضاً بطاقة صحيحة يعتد بها".

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.