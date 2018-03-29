مؤشرات أولية| أول لجنة عامة في بني سويف: السيسي 86404 صوت وموسى 3244

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية في فرز اللجنة العامة الرابعة ومقرها دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 86404 صوت بنسبة 86.59 ‰ من الأصوات.

فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 3244 صوتاً، من إجمالي أعداد الناخبين والبالغ 96121 صوتا بنسبة 45.7% من بينها 89648 صوتا والباطلة 6473 صوتا3.4 % من إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والبالغ 208 ألف 582 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة من مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.