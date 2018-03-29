مؤشرات أولية| 45 لجنة بسمنود في الغربية: السيسي 14512 صوتا وموسى 2145

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 45 لجنة فرعية بمركز سمنود بمحافظة الغربية، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 14512 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 2145 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية