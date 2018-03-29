اللجنة العامة بالمتحف الزراعي بالدقي: السيسي 35666 صوتا وموسى 1068

أعلنت اللجنة العامة للمتحف الزراعي بدائرة الدقي، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات 39773 صوتَا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 36734 صوتًا، والأصوات الباطلة 3039 حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 35666 صوتًا، والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى 1068 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.