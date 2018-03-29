مؤشرات أولية| السيسي 68185 صوتا وموسى 1767 بمدينة المنشأة بسوهاج

اظهرت المؤشرات الأولية للجنة رقم 9 مقرها مركز شرطة المنشأة سوهاج عن حضور 73014 ألف ناخب وناخبة.

وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 69 ألف 925 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 3062.

وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 68 ألف 185 صوتا بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 1767 صوتا وبلغت نسبة التصويت 8.3 %.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.