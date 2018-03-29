مؤشرات أولية| السيسي 70118 صوتا و2772 لموسى بلجنة 10 في الجيزة

أعلنت اللجنة العامة رقم 10 مركز أوسيم إحدى اللجان العامة في محافظة الجيزة، حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على 70118 صوتًا، بنسبة 96.20%، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى، على 2772 صوتًا بنسبة 3.8%.

وأضافت اللجنة، أن مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79671 ناخبًا، ومجموع الأصوات الباطلة 6781 صوتًا، والأصوات الصحيحة 72890.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.