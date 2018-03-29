مؤشرات أولية| 146191صوتا للسيسي مقابل 6260 لموسى بمركز المنيا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج اللجنة العامة بدائرة مركز المنيا، حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 146191 صوتًا، مقابل 6260 صوتًا لموسى مصطفى موسى.

وبلغ عدد الحضور 195981، والأصوات الصحيحة 152451، والباطلة 13530، بنسبة مشاركة 42.5%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.