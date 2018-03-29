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الوطن

مسلم: على الأحزاب تجهيز مرشحين للانتخابات المقبلة برلمانيا ورئاسيا

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مسلم: على الأحزاب تجهيز مرشحين للانتخابات المقبلة برلمانيا ورئاسيا

الكاتب الصحفي محمود مسلم

نصح الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، الأحزاب السياسية المصرية بتجهيز مرشحين لها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن "وجود أعضاء برلمانيين لهذه الأحزاب يمكّنها من تقديم مرشح رئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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