مؤشرات أولية| شبين الكوم: 125153 صوتا للسيسي و2282 لموسى

أنهت اللجنة العامة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أعمال الفرز عقب الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 125153 صوتًا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 2282 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 6150 صوتًا بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 127453 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.